Na semana passada, o Rio Grande do Sul recebeu a turnê nacional do Balé Folclórico da Bahia, com apresentações em Porto Alegre na terça-feira (28), no Teatro Fiergs, e em Novo Hamburgo na quinta (30) no Teatro Feevale. Tive oportunidade de acompanhar o espetáculo intitulado O Balé que Você não Vê na Capital em um momento importante para a cultura local e, principalmente, nacional.

Com uma trajetória de 37 anos que acumula apresentações em mais de 30 países, esta foi a primeira vez que a renomada companhia criada e com sede em Salvador saiu para rodar por seu país de origem. Nesta primeira etapa, passaram pelas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Agora, retornam para seu Estado natal para buscar patrocínios para viabilizar a digressão pelo Norte e Nordeste.

Neste espetáculo, apresentam quatro números: três desenvolvidos por ocasião das três décadas da companhia e com uma característica mais contemporânea e um do repertório, este com acento na tradicionalidade da dança de origem africana e com a especificidade de ser o único da noite executado ao som de música ao vivo.

Feminino associado à força

Na primeira coreografia, "Okan", são projetadas ao fundo imagens de povos que habitam o continente africano. Nando Espinosa / Divulgação

A apresentação se inicia com a coreografia Okan, cuja cena de abertura é bastante interessante: uma bailarina, ao centro, toca um sino. Ao redor, outras trazem a cabeça coberta por panos brancos, que depois são usados para dançar — ora movimentados, ora enrolados ao corpo.

Esse trecho deixa bastante claro o sentido da proposta coreográfica: parte do universo feminino e de elementos associados a ele na mitologia dos Orixás para trazer à cena a condição humana e sua perpetuação a partir da ação de mulheres negras. Não à toa a coreografia de Nildinha Fonseca para a música de Renato Neto, cujos vocais são uma canção tradicional Zulu, é intitulada com a palavra que em língua yorubá significa coração.

De modo impressionante, logo depois, bailarinas e bailarinos, arqueados para a frente, ondulam suas colunas vertebrais, produzindo um efeito visual bastante interessante. Esse e outros elementos coreográficos vão construindo um vocabulário visual que remete à sensualidade, à fluidez e a um tipo de força que nada tem de brutal ou violenta.

Marcante também foi a cena final, quando uma coreografia intensa apresentada por todo o elenco era repleta de braços em flexão de 90 graus e saltos, cujo vigor compõe a ideia de um feminino associado à força.

O figurino, de autoria de Maurício Martins, é bastante interessante do ponto de vista visual: peças brancas, com tiras verticais na parte central do dorso cobertas por búzios da mesma cor. Da cintura pendem pompons em cores vivas. Nos braços e pernas, adornos feitos de cordões coloridos amarrados, proposta esta que também compõe golas circulares e chapéus. Realçam, assim, os movimentos.

Já na tela ao fundo, alternam-se imagens que remetem a povos que habitam o continente africano. Em gravuras e fotos, pessoas sozinhas ou agrupadas, todas negras, têm diferentes traços físicos e usam roupas e estão em situações diversas. Diria, talvez, que está um pouco aquém do que se vê na cena com o corpo de baile, este com muito maior riqueza e clareza em termos de discurso visual.

Danças urbanas

Coregrafia "2.3.8" tem elementos que remetem à estética das danças urbanas, notadamente o funk. Nando Espinosa / Divulgação

Abrem-se as cortinas para o segundo momento do espetáculo e, ao fundo, um vídeo mostra o movimento de um carro pelas ruas a partir do ponto de vista de quem está sentado dentro do veículo, passando por locais de diferentes características urbanas, inclusive atravessando túneis.

Cria-se, assim, o ambiente perfeito para 2.3.8, coreografia de autoria de Slim Mello para um conjunto de canções remixadas num rico encontro dos pernambucanos Reginaldo Rossi e Mundo Livre S.A. com o haitiano-canadense Kaytranada.

O figurino foi desenhado pela marca Meninos Rei — moda baiana feita pelos irmãos Céu Rocha e Júnior Rocha. Shorts jeans, minissaias, bonés, jaquetas, blusas cropped e outras peças tipicamente urbanas trazem estampas africanas coloridas, seguindo na mesma vibração que a criação musical.

Essa mesma estética está refletida na dança, com movimentos intensos de quadril e elementos que remetem à estética das danças urbanas, notadamente o funk. Chama atenção, nesse momento do espetáculo, a expressão facial do corpo de dança: se na primeira cena estavam sérios, quase indiferentes, agora sorriam constantemente. Movimentos de braços circulares e fluidos compõem a cena com o poema Mandado de Despejo aos Mandarins do Mundo, de Álvaro de Campos na voz de Maria Bethânia.

Partindo de suas vivências urbanas em Salvador e Nova York, Slim projetou um passeio por paisagens e sensações que se encerram numa cena bastante emblemática: na tela, ao fundo, a imagem mais conhecida do Pelourinho, com uma rua que abre perspectiva para o prédio histórico da Fundação Casa de Jorge Amado ao fundo. O grupo de bailarinos encerra a dança de costas para o público e, depois, caminha lentamente em direção à imagem enquanto as cortinas se fecham.

Rituais de desafio

Terceira coreografia, "Bolero", remete aos conceitos de circularidade, força e repetição. Nando Espinosa / Divulgação

Bolero, diferentemente, das duas obras anteriormente apresentadas, parte de uma referência europeia, uma composição do francês Maurice Ravel para orquestra, mas a relê com um arranjo que traz elementos musicais afro-brasileiros, especialmente percussão.

Também de autoria de Renato Neto, mantém a cadência e a melodia repetitiva que dá à peça original uma sensação de circularidade que se expande — isso porque aos poucos vai se intensificando e se tornando mais vibrante com a entrada de maior instrumentação.

Para a cena, projeção de fotos de personalidades negras — Gilberto Gil, Jovelina Pérola Negra e Marielle Franco entre elas — e um figurino bastante intrigante elaborado por Maurício Martins, Vavá Botelho e Zebrinha. Em tons terrosos e com tecido que remete ao couro, tem como elemento central uma saia de tiras soltas sobre uma calça ajustada. Nas cabeças, as mulheres têm cabelo black power e os homens, longas tranças.

Chama atenção uma mudança significativa em termos de composição das cenas na coreografia de Carlos Santos: em muitos momentos, os grupos de bailarinas e bailarinos se dividem em duas metades que dançam de modo espelhado em cada lado do palco, dialogando com uma certa sensação hipnótica presente na música e realçada pela movimentação ininterrupta — ainda que com uma amplitude que varia.

A expressão facial é fechada, em combinação com uma gestualidade que em muitos momentos remete a rituais de desafio. Repetidamente, os bailarinos e bailarinas têm as mãos postas frente a frente, como se segurassem uma esfera. Fazem, porém, um movimento de torção conforme a cadência da música, como se fossem abrir as duas metades desse elemento imaginário. Circularidade, força e repetição, mais uma vez.

Na cena final, uma pessoa dança sobre uma plataforma e outras, ao redor, batem na superfície desta, fazendo saltar a água que ali está. O efeito visual, com o reflexo da iluminação, é muito interessante. Poderia, penso, ter sido mais explorado.

Festa da felicidade

Espetáculo é encerrado com "Afixirê", dançada ao som de música ao vivo. Nando Espinosa / Divulgação

Quando o palco recebe Afixirê, é evidente que este é um novo momento na noite. No centro, uma mulher usando turbante e um vestido tipo kaftan canta. Ao fundo, há um grupo de percussão ao qual logo ela se junta para interpretarem a música de Antônio Portella para a coreografia de Rosângela Silverstre. De origem yorubá, o nome da obra quer dizer "festa da felicidade", e é o que se vê no palco.

Para abrir, bailarinas entram em fila fazendo um passo com um pequeno sincopado, remexendo os quadris e abanando-se com leques redondos. Nesse momento, chama atenção o figurino que portam: na cintura, uma espécie de babado bastante volumoso em tecido africano e combinado com franjas; debaixo e cobrindo as pernas, tiras de tecidos de cores e estampas variadas; têm os seios à mostra e, ao pescoço, um adereço com círculos de palha. A imagem dessa entrada é impactante. Logo, um grupo de homens entra em cena. Com chocalhos na canela, o corpo de baile marca ao pisar no chão, dialogando com a percussão executada ao vivo.

No fundo do palco, um painel de tecido com fundo amarelo tem elementos que remetem a expressões visuais de origem africana, remetendo a búzios, animais e figuras humanas.

Desacomodar os olhos

Companhia mantém apresentações regulares no seu teatro-sede no Pelourinho, em Salvador. Nando Espinosa / Divulgação

Passadas as apresentações das quatro coreografias, a plateia aplaudiu efusivamente, corroborando tanto a expectativa quanto a impressão que fica depois de assistir ao Balé Folclórico da Bahia: esta é uma das grandes, relevantes e icônicas companhias de dança do país. E para quem não pôde estar nessas apresentações, resta uma possibilidade: o grupo mantém apresentações regulares semanalmente no seu teatro-sede no Pelourinho, em Salvador.

Com um trabalho cênico-coreográfico que corresponde a sua notoriedade e trajetória, a companhia soteropolitana trouxe a Porto Alegre a oportunidade de desacomodarmos nossos olhos, tão acostumados às mesmas referências, à mesma estética.

Testemunhar esse espetáculo, por isso, foi um exercício importante, deixando-nos em alerta para que estejamos mais conectados com o que está próximo de nós. Afinal, durante o mês de novembro acontecem na capital gaúcha as comemorações dos 50 anos do AfroSul/Odomodê, companhia de dança e música.