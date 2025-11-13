O ritmo e os movimentos inesperados traziam algo de desconcertante, inesperado ao espetáculo. Léo Pinheiro / C41 Estúdio / Divulgação

Por Everton Cardoso*

Porto Alegre é uma cidade que tem uma relação bastante afetiva com seu pôr-do-sol. Não há dia ensolarado que não motive uma série de fotos e postagens em redes sociais, e até houve tempo em que as pessoas, na orla, aplaudiam o momento derradeiro quando o sol se escondia na linha do horizonte, pontuada pela margem de lá do Guaíba.

Céu de pêssego, espetáculo que a Quasar Cia de Dança apresentou nas últimas semanas em temporada no Farol Santander foi uma oportunidade para pensarmos sobre nossa relação com o astro que nos ilumina e encanta sobre o espaço por onde ele se desloca – pelo menos aos nossos olhos, já que é a Terra quem gira ao redor do sol.

A companhia fundada em Goiânia em 1988 apresentou oito sessões. Foi uma experiência singular e extasiante, afinal estavam ali as cores, as luzes, os movimentos mas tudo trabalhado a partir de uma metáfora capaz de nos despertar para uma relação desses fenômenos da natureza com nossos corpos e nossas vidas.

Para se ter ideia, o espetáculo inicia com um som de vento soprando e uma iluminação em azul profundo com o palco vazio. Aqui, aliás, há algo interessante: as performances aconteciam no sempre impressionante e imponente salão principal do prédio histórico situado na Praça da Alfândega. Para a ambiência, iluminação baixa, cadeiras enfileiradas para plateia e o palco ao fundo com treliças de metal que sustentavam a iluminação ao mesmo tempo que emolduravam a cena, formando uma espécie de cubo.

Essa certa crueza e nudez do cenário fez uma oposição interessante com a arquitetura eclética do prédio repleto de colunas e com vitral no teto com sua óbvia e reconhecida beleza – lembremos o quanto esse estilo e a assinatura de Theo Wiederspahn estão presentes em muitos edifícios considerados patrimônio na cidade.

Cinco bailarinas e três bailarinos entram, então, e se postam dois em cada borda do palco, formando um quadrado. Aos poucos começam a se mover lentamente, individualmente, como se buscassem, cada um por si, explorar cada parte de seus corpos movendo-se de formas e amplitudes variadas. O ritmo e os movimentos inesperados traziam algo de desconcertante, inesperado.

Ao mesmo tempo, pausas e suspensões davam a impressão de que, ainda que cada um estivesse altamente concentrado, quase ensimesmados, estavam todos contraditoriamente conectados com os demais. Havia ali algo de comum entre aquelas pessoas, apesar da ausência de qualquer sincronia e estava, também, algo capaz de nos deixar conectados com aquela cena.

Figurinos foram idealizados por Cássio Brasil. Léo Pinheiro / C41 Estúdio / Divulgação

Vestiam figurinos diferentes entre si. Idealizados por Cássio Brasil, tinham duas constâncias: um tom de azul entre o royal e o marinho, realçado ou modificado conforme a iluminação incidia sobre as peças; e o uso de calças pelos homens e vestidos pelas mulheres.

Para além disso, uma profusão de tipos de peças com cortes e silhuetas confeccionadas em tecidos com fluidez, textura e transparência bastante variadas e que iam sendo trocadas a cada nova cena, já que diferentes formações iam se alternando – conjunto completo, solos, duetos e grupos.

Céu de Pêssego não tem propriamente um fio narrativo para além do que a iluminação vai construindo: conforme o espetáculo avança, as luzes inicialmente azuis vão se tornando mais brancas e, mais para o final, assumem tons amarelados e alaranjados. É o correr de um dia sintetizado no espetáculo de uma hora de duração.

A trilha sonora original composta por Lívia Nestrovski e Fred Ferreira é bastante interessante, pois percorre um repertório bastante variado em termos de forma, ritmo e gênero musical. Há momentos melancólicos marcados por instrumentos de cordas, música mais viva, espaços de silêncio, trechos de percussão e um raro trecho com letra: “Se eu me tornasse um céu de pêssego”, logo derivando para enumerar cores como rosa e índigo. E tudo isso funciona muito bem para guiar e realçar o que ali é o centro, como já mencionei: uma quase obsessiva pesquisa corporal.

O conjunto de elementos que compõem a concepção cênica tem como principal potência deixar em nossa memória uma pergunta: “o que pode um corpo?”. Essa é uma indagação óbvia quando se trata de movimento humano, seja no campo das artes cênicas – dança e circo, sobretudo –, seja no âmbito da prática desportiva.

Mas o que a Quasar nos instiga está muito distante de uma resposta mais frequente, marcada pela acrobacia, pela dificuldade de execução, pelo desafio aos limites ou pela vivência de quem trabalha explorando as possibilidades corporais. Antes, está voltada para o óbvio, para algo que está em nossos corpos, mas não percebemos ou que não esmiuçamos de modo a tornar visualmente interessante.

Entre os muitas partes instigantes da coreografia concebida por Henrique Rodovalho, há uma cena em que bailarinas e bailarinos fazem uma torção de seus tornozelos que é inusitada, contradizendo o movimento esperado dessa articulação – e mesmo o que nossos olhos estão tão acostumados a ver em dança, caso das posições típicas da dominante técnica do balé clássico.

Da mesma maneira, ondulações dos corpos a partir do movimento da coluna vertebral tornam certos momentos emblemáticos. Essa dinamicidade é altamente plástica, em muitos momentos com pausas e suspensões que criam imagens memoráveis, quase como se fossem fotografias para ficarem registradas em nossas memórias – e num tempo como o que vivemos, de profusão de imagens, isso é muita coisa.

Mas o que a Quasar nos proporciona vai muito além de nossos olhos. Ao nos provocar visualmente para olharmos para esse corpo que se mexe e conectar a coreografia com a movimentação solar, a companhia nos leva a refletir sobre algo que é tão presente, mas negligenciado. Afinal, quais são os animais e as plantas que respondem à incidência solar e ao passar do tempo? Os galos que cantam ao amanhecer, as marantas levantam suas folhas ao entardecer e as abrem com o nascer do sol… E isso apenas para citar dois casos dentre tantos. Mas nós, humanos, parecemos esquecer disso tudo.

Na pesquisa corporal que vemos em Céu de Pêssego está explicitada essa organicidade, esse contorcer-se, esse mover-se que liga humanos e o que os cerca. Ou melhor dizendo: nos relembra que, no fundo, somos parte indissociável disso que chamamos de planeta.