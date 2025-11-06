Como será a primeira edição do Festival Palco Indígena, que reunirá artistas de diferentes povos em Porto Alegre

Espetáculo de teatro "Ser-Huma-Nós" será uma das atrações do Festival Palco Indígena. João Maria / Divulgação

Promovendo espetáculos de teatro e dança, além de oficinas, a primeira edição do Festival Palco Indígena começa nesta quinta-feira (6) em Porto Alegre. Até domingo (9), o evento oferece atividades abertas ao público com entrada franca.

A programação conta com performances de artistas dos povos Kaingang e Mbyá Guarani da capital gaúcha, além de Baniwa, do Amazonas; Kariri, do Ceará; e Bororo, do Mato Grosso (veja ao programação completa ao final).

Há nomes locais como Nayane Gakre, o grupo Tupẽ Pãn (ambos Kaingang) e o grupo Tekoa Anhetengua (Teko Guarani). De outros Estados, há a atriz, performer e pesquisadora Lilly Baniwa (AM), a artista e antropóloga Kiga Boé, do povo Bororo (MT), além de Barbara Kariri, Idiane Crudzá e Kawrã, do povo Kariri (CE), que integram a Coletiva Flecha Lançada.

As apresentações serão no Teatro Renascença e no Parque Farroupilha (Redenção), na região central da cidade, além de localidades descentralizadas no território Kaingang Retomada Gãh Ré (Morro Santana) e o Guarani Tekoa Anhetengua (Lomba do Pinheiro).

Intercâmbio entre artistas indígenas

Realizado pela produtora Tela Indígena, o festival tem como base a ideia de que toda a cidade é palco, assim como toda a cidade é indígena. Tendo iniciado em 2017, a produtora começou como um coletivo de antropólogos que se conheceram em um grupo de pesquisa da UFRGS.

No começo, a Tela Indígena promovia a exibição de produções audiovisuais de autores indígenas. Até que a antropóloga e bailarina Geórgia Macedo, umas das fundadoras, passou a ter contato com outros artistas indígenas das artes cênicas em circuitos pelo país. Ao conhecer outras possibilidades de expressão e de criação de imagens para além do audiovisual, surgiu a ideia de construir um festival trabalhando com artistas locais e de outras partes do Brasil.

— É uma grande oportunidade para a realização de um intercâmbio entre artistas indígenas da região e de fora. Também é uma maneira de apresentar esses artistas ao público não indígena do Rio Grande do Sul. Aqui, pouco se conhece sobre a diversidade dos povos indígenas — destaca Geórgia. — É uma possibilidade de conhecer trabalhos novos, instigando os imaginários dos espectadores, que vão poder estar em contato com essas obras cênicas.

Geórgia acrescenta que o festival tem como função demarcar Porto Alegre como palco indígena. Portanto, ela ressalta que houve um cuidado para incluir espetáculos e performances que não dependessem apenas de salas de teatro, mas pudessem ocorrer ao ar livre. Também se buscou diferentes povos para a programação.

— Mostra uma diversidade de possibilidades de ser indígena, né? E de criar enquanto artista indígena.

Outras informações podem ser obtidas no site oficial e na página do Instagram do evento.

Programação do Festival Palco Indígena

Todas as atrações ocorrem em Porto Alegre, com entrada franca

Nesta quinta-feira (6)

19h – Abertura com apresentação de dança do Grupo Teko Guarani no saguão do Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307)

Abertura com apresentação de dança do no saguão do (Av. Erico Verissimo, 307) 20h – Espetáculo de dança Água Redonda e Comprida no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307). Haverá distribuição de ingressos a partir das 19h

Nesta sexta-feira (7)

10h - Roda de conversa com as artistas indígenas Lilly Baniwa (AM), Kiga Boe (MT) e Angélica Kaingang (RS) na Sala Alziro Azevedo do Departamento de Arte Dramática da UFRGS (Rua Gen. Vitorino, 255). O encontro propõe um diálogo aberto entre as artistas e o público, refletindo sobre o que significa retomar os palcos e a cidade como artistas indígenas

Roda de conversa com as artistas indígenas (AM), (MT) e (RS) na do Departamento de Arte Dramática da UFRGS (Rua Gen. Vitorino, 255). O encontro propõe um diálogo aberto entre as artistas e o público, refletindo sobre o que significa retomar os palcos e a cidade como artistas indígenas 17h - Espetáculo de teatro Ané das Pedras na Retomada Gãh Ré (Rua Natho Henn, 55, no Morro Santana)

Neste sábado (8)

10h - Oficina Escutar as Pedras — A Performatividade da Memória na Cena na Retomada Gãh Ré (Rua Natho Henn, 55, no Morro Santana). Ministrada pela artista e escritora indígena Kariri e pela fundadora da Coletiva Flecha Lançada Barbara Matias (CE). Inscrições gratuitas pelo Instagram: @telaindigena

Oficina na (Rua Natho Henn, 55, no Morro Santana). Ministrada pela artista e escritora indígena e pela fundadora da Coletiva Flecha Lançada (CE). Inscrições gratuitas pelo Instagram: 15h - Espetáculo de teatro Ser-Huma-Nós na Terra Indígena Anhetengua (Beco dos Mendonças, 357, na Lomba do Pinheiro). Criação e atuação da indígena Lilly Baniwa

Espetáculo de teatro na (Beco dos Mendonças, 357, na Lomba do Pinheiro). Criação e atuação da indígena 16h30min – Oficina Teatro Como uma Forma de Pussangar na Terra Indígena Anhetengua (Beco dos Mendonças, 357, na Lomba do Pinheiro). Não é necessária inscrição prévia

Neste domingo (9)

9h30min - Apresentação de dança e canto com o grupo Tupẽ Pãn (Kaingang), próximo aos arcos no Parque da Redenção