Nego Di fará show sobre o período preso no RS intitulado "Diário de um Ex-detento"

Nego Di deixou a cadeia em novembro do ano passado.

O humorista Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, vai se apresentar em um teatro de Florianópolis (SC) em 7 de dezembro. No show, ele detalhará o período em que ficou preso na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan).

O ex-BBB esteve preso entre julho e novembro de 2024. A soltura foi realizada após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder liberdade provisória a Nego Di até o julgamento do mérito do habeas corpus solicitado pela defesa.

Intitulada Diário de um Ex-detento, a novidade foi anunciada por Gabriela Sousa, esposa do comediante, nas redes sociais. "O 'nego' está de volta. Que alegria, eu não via a hora de dar essa notícia para vocês (...) Aquela comédia que só ele sabe entregar. Vai falar sobre as nossas visitas íntimas, as curiosidades que vocês têm, como que era lá, o que fazia", afirmou ela na postagem.

Em nota, o Tribunal de Justiça do RS afirmou que "Dilson Alves da Silva Neto está autorizado a realizar apresentações presenciais em qualquer cidade, desde que tenha cumprido a obrigação de informar previamente a autoridade judicial competente sobre eventuais deslocamentos fora do seu domicílio". Leia abaixo a íntegra do documento.

A reportagem também entrou em contato com a advogada Camila Kersch, que representa Nego Di, mas não obteve retorno até a mais recente atualização deste texto.

Em junho deste ano, quando já tinha deixado a cadeia, Nego Di e um sócio foram condenados a 11 anos e oito meses de prisão em regime fechado por estelionato. O humorista seguiu em liberdade e, de acordo com a Justiça, "somente após o trânsito em julgado da condenação (esgotados os recursos), se mantido o regime fechado, ele será preso novamente".

Loja virtual

Nego Di foi condenado em um processo de estelionato por não entregar produtos vendidos por uma loja virtual da qual era sócio. Apesar disso, ele está em liberdade provisória desde novembro de 2024. A decisão do STJ substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, como proibição de uso de redes sociais, recolhimento de passaporte e comparecimento periódico em juízo.

A Justiça também autorizou que ele continue residindo em Florianópolis, onde já vivia antes da prisão. Além disso, Nego Di foi alvo de sanções judiciais por divulgar informações falsas sobre a enchente em Canoas e Porto Alegre, sendo obrigado a apagar as publicações e proibido de repetir as afirmações, sob pena de multa de R$ 100 mil.

Nota do Tribunal de Justiça do RS

Em atenção ao questionamento referente à realização de espetáculo de comédia por Dilson Alves da Silva Neto no mês de dezembro, informamos o seguinte:

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu liberdade ao réu, impondo medidas cautelares específicas. Entre essas medidas, destaca-se a proibição de sua aparição em redes sociais e a determinação de que ele não pode se ausentar do domicílio sem comunicar previamente o Juízo responsável pelo caso. Importa esclarecer que, conforme decisão do STJ, não foi exigida autorização judicial para a realização de viagens, mas apenas a obrigação de comunicação prévia.