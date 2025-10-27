Espetáculos

Nego Di fará show sobre o período preso no RS intitulado "Diário de um Ex-detento"

Apresentação foi anunciada pela esposa do humorista nas redes sociais. Ele ficou detido entre julho e novembro de 2024 na Pecan

Pedro Trindade

