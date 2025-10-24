"Mulheres tiraram a mordaça e querem falar", diz Claudia Raia sobre peça que fala de menopausa

Cláudia Raia participou do programa "Timeline", da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (24) Mateus Bruxel / Agencia RBS

A atriz Claudia Raia está em Porto Alegre para ampliar o debate sobre a vida da mulher no que chama de "segundo ato", a menopausa.

Por meio da peça Cenas da Menopausa, em cartaz no Teatro Fiergs desta sexta (24) até domingo (26), ela apresenta uma comédia musical na qual busca retratar com humor e sensibilidade a questão.

Diversas cenas são inspiradas, inclusive, em suas experiências pessoais. Claudia descobriu a menopausa tardiamente, após a gravidez de seu filho caçula, Luca, de dois anos e meio.

— Eu entrei na menopausa, engravidei e fiquei no puerpério sem saber o que aconteceu. Eu dizia para a minha médica: "Eu vou voltar a ter menopausa?". Ela dizia "Cláudia, não tem protocolo, não tenho o que te dizer. Eu não sei". Quando eu acabei de amamentar, voltou a menopausa toda descontrolada — disse em entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (24).

Junto ao puerpério, Claudia precisou aprender a lidar com diversas mudanças hormonais. Nesse meio tempo, sentiu que devia compartilhar tal experiência.

Precisava se "vulnerabilizar e dizer que está de mãos dadas" com outras mulheres, conta.

Durante a preparação para a peça, contudo, foi surpreendida pelo retorno dos sintomas, como alterações de humor, insônia e dores articulares.

— O que aconteceu durante todo esse período: eu comecei a ter todos os sintomas de novo. Quando eu via os personagens falando a minha história durante os ensaios, eu enlouqueci. Comecei a sentir tudo de novo — relata.

Cenas da Menopausa está em cartaz no fim de semana em Porto Alegre. Ana Muradás / Divulgação

A atriz aponta que um dos pontos-chave do espetáculo é a roda de conversa que abre depois do fim da apresentação para que as mulheres falem sobre suas experiências e sentimentos.

— Eu fui fazer um simpósio sobre longevidade e menopausa em Portugal antes da peça, e lá eu percebi o quanto as mulheres queriam falar. Teve um podcast ao vivo que eu estava participando e as mulheres levantavam a mão, queriam falar. Eu saí e liguei para o Jarbas (Homem de Mello, marido e diretor da peça) e falei: "tem que ter uma conversa no final para que o público fale". As mulheres tiraram a mordaça e querem falar – relata.

Claudia também divide o palco com o marido. Ele afirma que o objetivo é abrir espaço para homens e adolescentes na conversa.

— Menopausa é uma questão da família, do casamento, dos filhos, do ambiente de trabalho. É uma situação do ser humano. Não é uma doença, nem um problema. É uma fase da vida — cita Jarbas Homem de Mello.

Peça Cenas da Menopausa