Mateus Solano dá tapa no celular de espectadora durante apresentação de peça em Santa Rosa; veja vídeo

Solano interpreta Augusto no monólogo. Dalton Valerio / Divulgação

O ator Mateus Solano se envolveu em uma polêmica durante apresentação da peça O Figurante em Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul, na terça-feira (14). Isso porque um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o artista dá um tapa no celular de uma espectadora que filmava o espetáculo.

Sem interromper a apresentação, Solano olha para mulher, que estava sentada na primeira fileira, se aproxima e bate no celular. Em seguida, o ator segue a atuação normalmente.

Em nota encaminhada à revista Quem, a assessoria do ator afirmou que ele "se prontifica a reparar algum dano que tenha causado ao aparelho". Veja na íntegra.

Mateus Solano já havia reclamado sobre o uso de celular no teatro anteriormente. Em entrevista à CNN Brasil no início deste ano, ele desabafou sobre o assunto.

— Já estragou a minha peça. No início da peça, eu vejo a pessoa, paro tudo e falo assim: "Pode, por favor, desligar?" e aí volto e fica um climão. Estraga o negócio. Aí eu fico chateado e prejudica todo mundo — expressou no programa Na Palma da Mari.

Veja o momento do tapa

A peça

Solano interpreta Augusto no monólogo O Figurante, que tem direção de Miguel Thiré e colaboração de Isabel Teixeira. Em turnê pelo Brasil, o espetáculo de comédia dramática traz a história de um figurante de produções audiovisuais que questiona a sua existência.

O que diz Mateus Solano

Nota enviada à revista Quem.

"Mateus Solano está há mais de um ano fazendo seu primeiro monólogo O Figurante por todo país. Até agora, foram quase 200 apresentações assistidas por 100 mil espectadores. Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito, a quem está no palco e a quem está a volta. Inclusive, para que a experiência no teatro, que acontece ao vivo, seja desfrutada ao máximo por todos.