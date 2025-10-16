Espetáculos

Noroeste do RS
Notícia

Mateus Solano dá tapa no celular de espectadora durante apresentação de peça em Santa Rosa; veja vídeo

Ator ficou incomodado com a mulher, sentada na primeira fileira, que gravava o espetáculo "O Figurante". Ele se prontificou a arcar com os custos de possíveis danos

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS