Mateus Solano afirma que não deu tapa em celular: "Joguei debaixo da cadeira"

Mateus Solano se manifestou por meio dos stories do Instagram sobre polêmica em teatro. Reprodução @mateusolanoofical / Instagram

O ator Mateus Solano se pronunciou pela primeira vez sobre o vídeo em que aparece incomodado com o celular de uma espectadora que filmava a peça O Figurante, durante apresentação em Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul, na noite de 14 de outubro. Ele se manifestou nos stories nesta terça-feira (21).

— Achei o máximo a gente poder, através dessa polêmica, levantar um pouco essa questão da falta de educação do público, os limites de um e do outro, o limite do público, o limite de quem está no palco — afirmou o ator em vídeo.

Solano diz ainda que não houve um tapa, mas, sim, que pegou o celular da mão da espectadora e jogou embaixo da poltrona. Ele brinca, dizendo que agiu "como um trombadinha".

— A única coisa que eu fiquei me coçando para falar, mas eu resolvi deixar a poeira baixar, é que eu não dei tapa nenhum, nem no celular e muito menos em qualquer pessoa. Eu agi como um trombadinha: rapidamente peguei o celular, furtei o celular e joguei debaixo da cadeira. Fui ninja, consegui não parar o espetáculo —brincou.

Em nota enviada após o episódio, a assessoria do ator informou que "antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito". O texto afirmou ainda que Solano está disponível para arcar com o valor de reparos necessários no telefone da espectadora (confira abaixo).

A reportagem consultou a assessoria do Sesc, responsável pelo teatro, que confirmou que "o público foi avisado pela administração do espaço e pela equipe do espetáculo antes do início da apresentação sobre a proibição de captação de fotos e vídeos" (leia abaixo na íntegra).

Solano termina o pronunciamento dizendo que a polêmica foi importante para abordar as boas práticas durante um espetáculo teatral:

— É muito importante, tanto para quem está em cena quanto para quem está na plateia. Realmente a luz do celular, a falta de atenção... O teatro não é captável, é um momento único.

O que diz a assessoria do ator

Mateus Solano está há mais de um ano fazendo seu primeiro monólogo "O figurante" por todo país. Até agora, foram quase 200 apresentações assistidas por 100 mil espectadores. Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito, a quem está no palco e a quem está a volta; Inclusive, para que a experiência no teatro, que acontece ao vivo, seja desfrutada ao máximo por todos.

Nesse momento do espetáculo mostrado no vídeo, quem retira o celular da plateia é Ivana, uma das personagens interpretadas por Mateus, que circula pelo teatro e interage com o público ao longo da encenação.

"O figurante" segue em turnê pelo país, com diversas apresentações agendadas para as próximas semanas. Após cada sessão, Mateus Solano seguirá recebendo o carinho de seu público, inclusive para tirar fotos e receber abraços, como tem feito desde a estreia do projeto.

Por fim, Mateus Solano se prontifica a reparar algum dano que tenha causado ao aparelho.

O que diz o Sesc