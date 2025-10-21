Espetáculos

Gravação proibida
Notícia

Mateus Solano afirma que não deu tapa em celular: "Joguei debaixo da cadeira"

Episódio aconteceu durante a apresentação da peça "O Figurante", em Santa Rosa, no noroeste gaúcho. Artista ainda refletiu sobre a importância do respeito do público

Gustavo Foster

