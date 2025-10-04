Marcito Castro é um dos fenômenos recentes do stand-up gaúcho. Renan Mattos / Agencia RBS

— A ideia da comédia é a piada ficar tão boa que pareça que tudo é improviso. Faço trejeitos no show como se eu estivesse pensando na hora, mas está tudo esquematizado. É treino — conta Marcito Castro, destaque do humor no Rio Grande do Sul seguido por quase 1 milhão de pessoas no Instagram.

Com boné, calça jeans, alargador na orelha e um tênis Vans amarelo, o humorista anda de um lado para o outro do backstage. Senta, lê anotações em seus cadernos, fala baixinho consigo mesmo, vai na rua, fuma um cigarro. Descontrai-se falando uma gracinha ou outra, orienta os colegas de comédia, mas não tem como disfarçar: está concentrado.

O comediante, aos 42 anos, já é um habitué dos palcos — começou sua jornada no final de 2018, emplacando o bordão "Respeita a vila!", que o popularizou. Mesmo assim, não deixa de ficar nervoso antes de uma apresentação. A ansiedade é duplicada nos shows em que testa piadas novas. Afinal, é nesses momentos que as ideias são validadas ou vão para a lixeira. O termômetro é o riso da plateia.

Marcito busca entender como a piada vai sair de sua boca, de que forma as pessoas vão reagir, que movimento corporal vai acompanhar o texto. É daí que vem a munição para os shows oficiais e para os especiais de comédia, que são apresentações maiores e gravadas com o que há de melhor no repertório do artista.

Expectativa antes do show

Na sessão acompanhada por Zero Hora no último dia 28 no Teatro da Amrigs, em Porto Alegre, a última de Marcito no ano, o humorista já tinha tudo esquematizado: entraria no palco, faria uns cinco minutos de introdução, contaria algumas piadas breves e então apresentaria seus dois convidados da noite: Paulo Carroça e Léo Ritter. Cerca de 40 minutos depois, o dono do show voltaria a assumir o microfone e levaria o espetáculo até o fim.

Minutos antes de encarar mais de 400 pessoas ansiosas para ouvir piadas em primeira mão, Marcito diz à reportagem:

— Qual será o resultado de hoje eu não faço ideia, mas preciso saber. Não tem como treinar em casa porque vai depender de como a plateia estiver reagindo. Pode ser um fiasco, pode ser bom, pode ser ótimo.

Em shows de teste, Marcito descobre se as piadas novas funcionam com o público. Renan Mattos / Agencia RBS

Inspiração em clássicos da literatura

Na terça-feira (23) que antecedeu o show de teste, a reportagem esteve no apartamento de Marcito, no bairro Jardim Lindoia, para entender seu processo criativo.

A parte do imóvel onde elabora suas piadas é o escritório situado no segundo piso. Por ali, tem uma biblioteca recheada com mais de 2,5 mil livros. O humorista, que trabalhava antes como professor de cursinho universitário, pode falar com propriedade sobre a maioria das obras: é um leitor voraz.

Inclusive a piada/performance que criou para apresentar na noite de teste conversa totalmente com as obras recentes que leu: Ulysses (1922) e Um Retrato do Artista Quando Jovem (1916), dois clássicos de James Joyce. Ambas compartilham o mesmo personagem, Stephen Dedalus, alter ego do autor.

— Esse personagem se apropria da própria arte. No começo de Um Retrato do Artista..., há uma narração em terceira pessoa e, no final, já é ele narrando no seu diário. De maneira similar, vai ter um momento no show em que, de tanto eu falar de mãe, vou me apropriar da figura da minha mãe. E vai ser imperceptivelmente. A galera vai "ver" ela contando piada. É uma experiência que eu nunca fiz e nunca vi ninguém fazer — explica Marcito.

Ao conectar a obra do escritor irlandês com o dia a dia de quem cresceu na periferia, chegou à ideia que pretende levar ao palco. A mente do comediante está sempre trabalhando, mesmo que inconscientemente, aplicando uma distorção cômica à realidade.

Do caderninho ao palco

Logo que surge a fagulha da nova piada, Marcito anota no seu caderninho. Ali, deixa o texto limpo, direto. Todo o resto é no palco, em construção com o público. E o texto vai aumentando a cada apresentação. Uma anedota sobre Deus ter uma conta no Instagram, por exemplo, começou com cerca de dois minutos. Trabalhada há mais de ano, a história cresceu e hoje ocupa 15 minutos do show.

Mas não é em todos os shows que as piadas vão funcionar. Por isso, Marcito tem uma espécie de risômetro: vai percebendo como a plateia reage. Se não conseguiu fisgar o público, conecta a história com a próxima e muda de tema. Até nos shows de teste, caso as novidades não estejam funcionando, engata duas ou três que já foram validadas para animar o público e lhe dar autoconfiança. É o plano para o experimento da mãe.

— Acho que a galera vai ficar meio desconfortável olhando aquilo, mas eu não vou parar. Eles vão ter que entender — antecipa Marcito.

A hora da verdade

Depois das apresentações de Paulo Carroça e Léo Ritter, Marcito assume o palco. A ideia do humorista é ocupar o espaço por cerca de 30 minutos. Porém, a preparação para o ápice demora um pouco mais do que o planejado — o total da apresentação foi de 50 minutos. Apenas com o microfone, uma banqueta e uma mesa com duas garrafinhas de água, o artista começa a descarregar suas piadas. Não demora para arrancar gargalhadas do público.

As histórias vão se emendando, um assunto puxando o outro. O grande tema da noite é a nostalgia e, assim, vai inserindo os causos de sua mãe no decorrer da apresentação.

A "mãe", depois de um bate-bola com Marcito, assume o palco no minuto 43 do show, sem alarde, quase como uma discreta possessão, como antecipado pelo humorista. A nova narradora conta alguns episódios relacionados à criação de um filho na vila, gesticulando e falando de forma diferente do narrador, mas sem nenhum tipo de acessório ou mudança de visual. O público, que teve picos de risadas minutos antes, demorou um pouco para entender o que estava acontecendo. As gargalhadas ficaram mais baixas, mas ainda estavam lá.

Aos 45min30s, Marcito reassume o protagonismo. Sente a necessidade de, sutilmente, explicar o que acabou de ocorrer:

— Tá, mãe, tá, tá, tá, tchau!

A nova persona, então, despede-se, sendo um pouco mais explícita:

— Tchau, gente, vou indo lá. Muito obrigada por cuidar do meu filho, eu sou a mãe do Márcio.

Final de show: Marcito Castro (ao centro) e os colegas Paulo Carroça (E) e Léo Ritter (D) posam para foto com o público. Renan Mattos / Agencia RBS

E então, funcionou?

Após o público aplaudir, Marcito ainda brinca que vai consultar um psicólogo. Está entregue o experimento. Não foi um sucesso imediato. A plateia ainda estava um pouco confusa com o que acabara de presenciar. Ainda assim, foi algo novo para o fiel público do comediante, que o acompanha até em sessões de teste — e paga ingresso.

Com o teatro já vazio, o humorista se mostra empolgado com o nascimento da nova piada.