Espetáculos

Sonho próximo
Notícia

Bailarina gaúcha que fará audição para o lendário Balé da Ópera de Paris busca recursos para a viagem

Pré-selecionada entre 16 nomes, Manoela Fernandes dos Santos quer ser a segunda brasileira na companhia; saiba como ajudar

Diário Gaúcho

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS