Espetáculos

Entrevista
Notícia

Silvero Pereira fala sobre perda do pai, relação com Porto Alegre e carreira: "A arte é um lugar de salvação"

Multiartista apresentará o espetáculo solo "Pequeno Monstro" em três sessões neste fim de semana no 32º Porto Alegre em Cena

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS