Espetáculos

Porto Alegre em Cena
Notícia

Projeto transforma histórias de moradores do Centro Histórico em espetáculo 

Narrativas serão apresentadas em evento gratuito nesta sexta, sábado e domingo nos arredores das ruas General Cipriano Ferreira e Demétrio Ribeiro

Alexandre Rodrigues

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS