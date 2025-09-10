Espetáculos

Pluralidade
Notícia

Porto Alegre em Cena retorna ao modelo tradicional com mais de 30 espetáculos: "O melhor do teatro brasileiro"

Festival ocorre em 10 espaços culturais da Capital a partir desta quarta-feira. Programação também conta com atrações internacionais

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS