Porto Alegre em Cena retorna ao modelo tradicional com mais de 30 espetáculos: "O melhor do teatro brasileiro"

"Dois Papas" é um dos destaques do Porto Alegre em Cena 2025. Munir Pedrosa / Divulgação

Em 2024, o Porto Alegre em Cena se adaptou ao cenário do Rio Grande do Sul, que se recuperava da tragédia climática de maio. Foi uma edição inédita, totalmente gaúcha, com mais de 70 espetáculos selecionados para fortalecer a cena local.

Depois de prestar o serviço de apoio emergencial e fundamental para os artistas, o festival retorna aos seus moldes tradicionais: mesclando peças do Estado, mas também trazendo obras nacionais e internacionais.

Marcada para ocorrer entre 10 e 21 de setembro, a 32ª edição do Em Cena, como o evento costuma ser chamado nos bastidores e entre os frequentadores mais assíduos, traz novamente o diretor teatral Luciano Alabarse como seu coordenador-geral — o seu retorno ao posto havia ocorrido no ano passado, depois de alguns anos afastado do cargo para se dedicar a outros desafios. O artista celebra a sua volta ao festival, agora com um cenário diferente no Estado.

— Sou que nem uma bolinha de pingue-pongue, vou e volto. Eu e o festival temos um imã que nos atrai — diz Alabarse. — Se ano passado foi no susto, como um meio de contingência, neste ano tenho certeza de que o Em Cena trará de volta as suas principais características, que é a qualidade da programação, a presença de grupos internacionais e o melhor do teatro brasileiro.

Neste ano, o festival recebe 31 atrações — 11 espetáculos locais, 15 nacionais e cinco internacionais. Foram selecionadas montagens que buscam dialogar com as mais relevantes tendências das artes cênicas contemporâneas, dialogando com a trajetória de reinvenção do Em Cena.

— Na parte internacional, temos espetáculos da Suíça, da Espanha e de Portugal, mas acho que, realmente, essa edição vai se caracterizar pela relevante safra do teatro brasileiro. Eu mesmo fico impressionado com a qualidade da nossa programação. Ficamos meses garimpando esses espetáculos — enfatiza Alabarse.

Silvero Pereira faz o solo "Pequeno Monstro" no Porto Alegre em Cena. John Ramatis / Divulgação

Homenagem a uma lenda

Alabarse tem muito orgulho da seleção de espetáculos do Em Cena deste ano. Entre eles, destaca a programação de abertura, marcada para as 20h desta quarta-feira (10), no Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089), quando será realizada uma homenagem especial a Zé Celso Martinez, um dos grandes nomes do teatro brasileiro, criador do Teatro Oficina.

— Eu queria muito homenagear o Zé Celso. A gente tenta sempre lembrar dele e do Oficina. Então, lembrei que o José Miguel Wisnik foi um colaborador muito regular e longevo na história do Oficina, muito amigo do Zé. Ele abre o festival com a aula-show Primavera e a gente, então, começa com a régua lá em cima em questão de qualidade — aponta Alabarse.

"Sonho Elétrico" marca o retorno de Jesuíta Barbosa aos palcos. Ethel Braga / Divulgação

De monstro a papa

A programação passa por Pequeno Monstro, espetáculo estrelado por Silvero Pereira, que promete entregar uma intensa performance solo. A procura pela montagem está sendo grande e, por isso, o Em Cena já abriu uma sessão extra — as apresentações ocorrem em 20 de setembro, às 21h, e 21, às 18h e às 21h, no Teatro Renascença (Avenida Erico Verissimo, 307).

Outro destaque é Sonho Elétrico, que marca o retorno aos palcos de Jesuíta Barbosa, aclamado neste ano por sua performance como Ney Matogrosso em Homem com H (2025). Inspirada na obra do neurocientista Sidarta Ribeiro, a peça entrega uma narrativa que atravessa os limites entre ciência e ficção. Serão duas apresentações, ambas no Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089). A primeira é no dia 13, às 21h, e a segunda ocorre no dia 14, às 18h.

Já Dois Papas deixa São Paulo pela primeira vez e chega a Porto Alegre com Celso Frateschi interpretando o cardeal Jorge Bergoglio — futuro papa Francisco — e Zécarlos Machado no papel de papa Bento XVI. Com uma abordagem contemporânea e provocativa sobre os bastidores do Vaticano, mesclando história e debate ético, o espetáculo traz para o Brasil a dramaturgia de Anthony McCarten, que foi adaptada para o cinema, em 2019, no aclamado filme homônimo dirigido por Fernando Meirelles.

— A montagem possui algumas diferenças da adaptação para o cinema que eu acho que colaboram positivamente para a fruição da história e para as visões dos dois papas, que têm uma conversa fantástica. Existem, por exemplo, duas personagens femininas que, no filme são apenas coadjuvantes, mas, na peça, têm uma presença importante para o destino tanto do cardeal Bergoglio quanto para o Bento XVI — aponta Frasteschi.

De acordo com o intérprete do cardeal Bergoglio, a peça vem sendo muito bem recebida, assim como vem mexendo com suas emoções e crenças de forma mais intensa, pois já estava em cartaz quando o papa Francisco morreu, em 21 de abril deste ano.

— O processo de você interpretar um personagem sempre cria uma identificação, uma empatia, que você vai desenvolvendo e solidificando essa relação, entendendo características pessoais. E isso vai mexendo muito com a gente. Hoje, não professo a fé cristã, mas fui criado em um bairro no qual a minha vida social e cultural estava muito ligada à igreja católica. Esta revisita, então, foi extremamente interessante, carinhosa, com muitas lembranças positivas, buscando essa empatia que o papa Francisco tinha. Foi uma revisita extremamente importante para mim. Não que eu voltei a ser católico, mas criei várias identidades que tinham se perdido no decorrer da minha vida — conta o ator.

Dois Papas será apresentada em apenas uma noite: às 19h do dia 16 de setembro, no Teatro CIEE-RS (Rua Dom Pedro II, 861). Outras atrações do 32º Em Cena são Dias Felizes, uma nova montagem sobre a obra de Samuel Beckett; Édipo REC, do grupo recifense Magiluth; Let's Play That ou Vamos Brincar Daquilo, um híbrido de recital de poesia, show, jogo, aula espetáculo, debate e stand up com Tuca Andrada; e Meu Corpo Está Aqui, espetáculo teatral baseado nas experiências pessoais de artistas PCDs.

O festival contará ainda com ações formativas, como a residência artística Reside Alegre. O projeto é marcado pela interação entre moradores do Centro Histórico e artistas.