Silvero Pereira estará na peça "Pequeno Monstro", um dos destaques do 32º Porto Alegre em Cena. John Ramatis / Divulgação

Espetáculos com Silvero Pereira, Jesuíta Barbosa e com a dupla Celso Frateschi e Zécarlos Machado estarão na programação do 32º Porto Alegre em Cena.

O tradicional festival de teatro, dança, circo e música ocorrerá de 12 a 21 de setembro em mais de 10 espaços culturais da capital gaúcha.

Serão cinco montagens internacionais (de Portugal, Espanha e Suíça), 14 nacionais e 11 locais. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (21), às 13h, pelo site Tri.RS.

Estrelas nacionais

Jesuíta Barbosa vai estrelar "Sonho Elétrico", produção da companhia brasileira de teatro. Ethel Braga / Divulgação

Silvero Pereira estará na peça Pequeno Monstro, que fala das violências reais e simbólicas marcadas nas existências de meninos gays. O título é inspirado em um conto de Caio Fernando Abreu.

Já Sonho Elétrico marca a volta de Jesuíta Barbosa aos palcos. Criada pela companhia brasileira de teatro, sob direção de Marcio Abreu, a montagem é baseada nas pesquisas do neurocientista Sidarta Ribeiro.

Em Dois Papas, Zécarlos Machado vive o papa Bento XVI e Celso Frateschi dá vida ao cardeal argentino Jorge Bergoglio, que veio a ser o papa Francisco. O trabalho é baseado no texto de Anthony McCarten que deu origem ao filme homônimo de 2019 dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles.

O 32º Porto Alegre em Cena é apresentado pela Petrobras, tem patrocínio do Zaffari, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e é realizado pela prefeitura de Porto Alegre e pelo Ministério da Cultura.

Como adquirir ingressos

O 32º Porto Alegre em Cena ocorrerá de 12 a 21 de setembro de 2025 em diferentes espaços da Capital.

Os ingressos estarão à venda a partir das 13h desta quinta-feira (21) no site Tri.RS.

Veja outras informações no site do festival.

Preços

Programação internacional e nacional: R$ 100 (inteira) ou R$ 50 (meia-entrada)

R$ 100 (inteira) ou R$ 50 (meia-entrada) Programação local: R$ 50 (inteira) ou R$ 25 (meia-entrada)

Todos os espetáculos (internacionais, nacionais e locais) terão 20% de ingressos a preços populares, disponíveis para todos: R$ 40 (inteiro) ou R$ 20 (meia-entrada)

Programação completa do 32º Porto Alegre em Cena

Os resumos foram divulgados pela organização do festival.

Espetáculos internacionais

Um País que É a Noite (Portugal)

O espetáculo parte de um diálogo ficcional entre dois dos maiores poetas portugueses, Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena, horas antes deste fugir para o Brasil.

Desde Mi Rincón ("Nire Txokotik") (Espanha)

Neste espetáculo didático, o bailarino Jon Maya fala desde seu recanto mais íntimo. Relembrando seu início na dança tradicional basca, ele mostra o trabalho de pesquisa e as colaborações realizadas com diferentes coreógrafas, coreógrafos e criadores.

Zona de Derrama — Primeiro Capítulo (Suíça)

O trabalho se desdobra como uma coreografia em evolução, uma obra "em processo". Esta peça marca o início de uma jornada de pesquisa na direção de "zonas" que se tornam danças, em que harmonia e dissonância podem moldar um espaço compartilhado de linguagem do movimento. Este capítulo de abertura foi composto para três dançarinos e concebido para situações ao ar livre e à luz do dia, durante o crepúsculo.

A Pele Entre os Dedos (Suíça)

É um dispositivo coreográfico que experimenta e propõe instigar questões de posicionalidade, das percepções sobre o outro e desafiar as marcas de identidade social.

ODE (Suíça)

Criação de Catol Teixeira, é uma dança dedicada aos intervalos, às rupturas e às transformações, funcionando como uma homenagem ao que não se instala, ao inacabado. Entre a dor das partidas e a leveza dos rastros deixados, o corpo se coloca suspenso entre o que foi e o que será, revelando tremores, hesitações e resistências que, no movimento, se transformam em impulso, fluidez e até alegria.

Espetáculos nacionais

Dias Felizes

De Samuel Beckett, a peça retorna aos palcos em uma nova montagem, explorando, com ironia mordaz, o frágil equilíbrio entre o contentamento e o desespero. Neste clássico do século 20, a condição humana é exposta com brutalidade e sarcasmo, revelando como nos agarramos a rituais e memórias para suportar a passagem do tempo.

Dois Papas

O carismático cardeal argentino Jorge Bergoglio está decidido a pedir sua aposentadoria devido a divergências com a forma como o Papa Bento XVI tem conduzido a Igreja. No entanto, ele é surpreendido por um convite pessoal que mudará seu destino: um encontro com o próprio Papa.

Édipo REC

"Um determinado momento da vida em que surgem memórias repentinas, involuntárias e vívidas de experiências pessoais passadas. Em muitos casos, essas memórias poderosas estão intimamente ligadas a eventos traumáticos." Esse é o conceito de flashback, mas poderia ser sobre a vida de Édipo. Essa é a tragédia na leitura do grupo Magiluth.

Let's Play That ou Vamos Brincar Daquilo

Neste híbrido de recital de poesia, show, jogo, aula-espetáculo, debate e stand-up, o público é convocado várias vezes (seja cantando, dançando ou fazendo perguntas) para que participe ativamente.

Meu Corpo Está Aqui

Espetáculo teatral baseado nas experiências pessoais de Bruno Ramos, Juliana Caldas e Pedro Henrique França, atrizes e atores PCDs, em que eles próprios estão em cena falando abertamente sobre seus relacionamentos, seus corpos e seus desejos.

No Rastro de Catarina — Cátia de França Convida Juliana Linhares

Cátia de França construiu uma trajetória marcante na música brasileira e, em 2024, lançou No Rastro de Catarina, disco indicado ao Grammy Latino — mesmo ano em que teve sua obra reconhecida como Patrimônio Imaterial do Estado da Paraíba. Seu show, com a participação da artista potiguar Juliana Linhares, é uma celebração da força da música brasileira.

O Sonho Voou

Baseado em textos de Heiner Müller, Dostoiévski, Yehuda Amichai, Shakespeare, Bertolt Brecht e Tchékhov, o espetáculo conta com a interpretação do ator Celso Frateschi e com o contrabaixista Alexandre Rosa, que estabelecem um diálogo de linguagens entre o onírico e o real.

Deserto

Com direção e dramaturgia de Luiz Felipe Reis e atuação de Renato Livera — indicado ao 35º Prêmio Shell de Teatro na categoria Melhor Ator —, o espetáculo é baseado na obra e nas memórias de Roberto Bolaño. Ilumina a jornada existencial e artística do escritor chileno a fim de refletir sobre o papel do artista e da criação poética em meio à violência do mundo contemporâneo.

A Visita

Uma mulher confinada em seu pequeno apartamento recebe inesperadamente uma visita do trabalho. No esforço de justificar sua situação, entrega-se à torrente de seus pensamentos até romper com a realidade e mergulhar em um transe delirante.

Pequeno Monstro

A peça aborda o universo das violências reais e simbólicas marcadas nas existências de meninos gays. O título da peça, inspirado em um conto de Caio Fernando Abreu, indica o estranhamento e as misérias cotidianas, mas também aponta caminhos de liberdade, superação e amor.

Por que não Nós?

A peça é um mergulho profundo e ácido no psiquismo do que é ser homem na sociedade, partindo da narrativa de três personagens sarcásticos e hilários que debatem um conceito muito atual: a masculinidade tóxica e suas consequências.

Sonho Elétrico

Uma criação da companhia brasileira de teatro. Um homem atingido por um raio. O estado de coma. A vida latente dentro da cabeça. A memória e os sonhos. A possibilidade de acordar. Com texto e direção de Marcio Abreu a partir do diálogo com a obra do escritor, capoeirista e neurocientista Sidarta Ribeiro, em especial o livro Sonho Manifesto: Dez Exercícios Urgentes de Otimismo Apocalíptico.

Cúmplices – Transgressões de um Ricardo III

Narra as contradições de dois artistas que devem representar a obra de Shakespeare Ricardo III. Uma vertiginosa viagem que percorre o texto original e subtextos, frutos das contradições dos atuantes em cena. Trata-se de uma denúncia das artimanhas que o poder utiliza para se impor.

Teoria King Kong

É um espetáculo com uma dramaturgia não realista em que três atrizes buscam, por meio de suas traduções e vivências, trazer para a realidade brasileira alguns temas abordados pela escritora francesa Virginie Despentes. O espetáculo apresenta — numa espiral cheia de humor e acidez — reflexões para um possível pacto civilizatório. Protagonizam a montagem as atrizes Amanda Lyra, Ivy Souza e Verónica Valenttino.

Espetáculos locais

