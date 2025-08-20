Espetáculos

Porto Alegre em Cena vai trazer Silvero Pereira e Jesuíta Barbosa; veja a programação completa

Festival que ocorrerá de 12 e 21 de setembro terá atrações de Portugal, Espanha e Suíça; venda de ingressos começa nesta quinta (21)

Zero Hora

