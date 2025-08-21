Morre Grande Otelo Filho, aos 70 anos

Carlos Sebastião Prata, conhecido como Grande Otelo Filho enfrentava dificuldades financeiras. Arquivo pessoal / Carlos Sebastião Prata

Morreu na quarta-feira (20) o ator Carlos Sebastião Prata, conhecido como Grande Otelo Filho, aos 70 anos, na unidade de pronto atendimento (UPA) de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Prata era filho do comediante Grande Otelo, falecido em 1993. Conforme o g1, o ator enfrentava complicações de problemas cardíacos.

Ao longo da carreira, Prata trabalhou no teatro e na televisão. O trabalho mais recente foi na novela Gênesis, exibida pela Record em 2021.

A Fundação Nacional de Artes (Funarte), ligada ao Ministério da Cultura, publicou nota lamentando a morte do ator. "A Funarte se solidariza com os familiares, amigos, colegas e admiradores, e reforça o compromisso com a preservação e difusão do acervo Grande Otelo. Carlos Sebastião Prata segue como referência, símbolo perpetuador das artes e legado de seu pai, exemplar ilustre do panteão das artes no Brasil", diz trecho do texto.

O presidente do Sindicado dos Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro (Sated/RJ), Hugo Gross, afirmou que Prata estava passando por dificuldades financeiras e que precisou arrecadar fundos para o sepultamento.