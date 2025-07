Osmar Prado fala sobre sucesso teatral que traz ao RS e a carreira: "Ao relembrar Tião Galinha, vou me emocionar sempre"

Osmar Prado circula pelo RS com a peça "O Veneno do Teatro". Priscila Prade / Divulgação

— Existe um triângulo santíssimo que eu considero na arte de interpretar e na arte de chegar ao público: o texto, a direção e a atuação.

Osmar Prado fala com a propriedade de quem, aos 77 anos de vida e mais de 60 de carreira, já passou por televisão, cinema e teatro, colecionando prêmios por sua atuação, além do carinho do público e elogios da crítica.

De origem humilde, o ator relembra que sua estreia, ainda na infância, ocorreu na novela infantil David Copperfield (1958), na extinta TV Paulista. A televisão ao vivo, na época, foi uma preparação fundamental para a longeva trajetória do artista no teatro. E é nos palcos que ele se reencontra com sua essência, após um hiato de 10 anos.

A peça O Veneno do Teatro, com sessão nesta quinta-feira (17) em Porto Alegre, às 19h, no Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665), marca o retorno do ator ao palco. O trabalho foi apresentado em Gravataí na terça-feira (15) e, depois da Capital, seguirá para outras cidades gaúchas (veja datas ao final).

— Acho que O Veneno do Teatro é um dos mais belos textos da dramaturgia universal contemporânea. É um texto que, quando li, enlouqueci — conta, lembrando que o convite para a peça aconteceu no mesmo dia em que disse "não" para Guerreiros do Sol, novela do Globoplay.

Para além dos desacertos com a proposta da TV Globo, pesou a favor de O Veneno do Teatro o fascínio com o texto do dramaturgo espanhol Rodolf Sirera.

Jogo psicológico

Maurício Machado (E) e Osmar Prado (D) contracenam na peça "O Veneno do Teatro". Priscila Prade / Divulgação

Com direção de Eduardo Figueiredo, O Veneno do Teatro se passa na década de 1920, em Paris. Prado interpreta um excêntrico marquês ao lado do ator Maurício Machado, que dá vida a Gabriel de Beaumont, um ambicioso e famoso ator. A relação dos dois começa com um convite do marquês para Gabriel interpretar uma peça teatral de sua autoria.

Por meio de um jogo psicológico, o marquês passa a controlar o ator, em um experimento onde os limites de realidade e ficção se confundem. O texto já foi encenado em 62 países. A montagem atual tem sido um sucesso, com sessões lotadas.

— Temos com o público uma relação quase religiosa de condução, de esclarecimento, de estímulo e ampliação do conhecimento do mundo e do ser humano — ressalta Prado.

Um ator visceral

Osmar Prado pretende se dedicar ao teatro e à vida pessoal. Priscila Prade / Divulgação

Osmar Prado é o tipo de ator que se costuma chamar de visceral. Sua entrega em cena vai além do texto: passa por gestos, olhares e uma emoção que transcende a tela. Não à toa, se perpetuam na memória afetiva do público personagens como Tião Galinha, em Renascer (1993) e o Velho do Rio no remake de Pantanal (2022).

Sequências que emocionaram o público também levam o próprio Prado às lágrimas, como aconteceu recentemente no programa É de Casa, ao recordar Tião Galinha.

— Acho que a emoção é necessária na interpretação, mas ela não pode sobrepujar os demais componentes de uma interpretação — destaca o artista, lembrando que Marlon Brando (1924-2004) ganhou o Oscar por seu trabalho em O Poderoso Chefão (1972) sem precisar derramar uma lágrima.

— Ao relembrar Tião, vou me emocionar sempre. Porque aquela cena em que o personagem do (Antonio) Fagundes pede um filho do Tião em troca do diabinho, e ele tendo dois, ele dá um... Imagine você a dor desse homem entregando um filho para o diabo para poder ter um diabinho para "enricar". Ali havia (emoção), mas não rolou uma lágrima sequer.

Teatro e vida pessoal

Após encerrar o contrato fixo com a TV Globo, Prado chegou a ser convidado para algumas produções, mas no momento pretende se dedicar ao teatro e à vida pessoal. No entanto, não descarta a possibilidade de voltar à teledramaturgia.

A convergência de linguagens — cinematográfica, teatral, televisiva — faz da arte algo cada vez mais plural, opina Prado. Inovações à parte, o objetivo sempre será o mesmo: tocar o coração do público.

— O cinema invadiu o palco, o palco invade o cinema, a televisão foi invadida pelo cinema, e tudo se faz de uma forma moderna, contemporânea, que atinge o ser humano, o espectador, em cheio. Essa é a nossa procura e essa é a nossa vitória — finaliza.

"O Veneno do Teatro" em turnê no RS

Ingressos para todas as cidades à venda nas unidades Sesc e no site por valores entre R$ 25 e R$ 40, dependendo do local.

Porto Alegre

Nesta quinta-feira (17), às 19h

(17), às 19h Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665)

Camaquã

Neste sábado (19), às 20h

(19), às 20h Teatro do Sesc Camaquã (Rua Marcírio Dias Longaray, 01)

Pelotas

Dia 21/7 , às 20h

, às 20h Theatro Guarany (Rua Lôbo da Costa, 849)

Canoas

Dia 23/7 , às 20h

, às 20h Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5.340)

Taquara

Dia 25/7 , às 20h

, às 20h Centro de Eventos Faccat (Avenida Oscar Martins Rangel, 4.500)

Rio Grande