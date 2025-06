Caprichoso ou Garantido? Vote na enquete GZH e entenda a rivalidade criada entre os bois do Festival de Parintins

Bois celebram a história do boi-bumbá. Governo do Amazonas / Divulgação

A 58ª edição do Festival de Parintins ocorre durante os dias 27, 28 e 29 de junho, na Praça Digital, em Parintins, no Amazonas.

Muito semelhante ao Carnaval, o evento reúne música, dança, carros alegóricos, figurinos, luzes especiais e alas definidas e movimenta a região norte do Brasil. Ao longo de três dias, a comunidade se reúne na chamada "festa do povo da floresta" para celebrar a história do boi-bumbá, uma variação do bumba-meu-boi nordestino.

Conhecido tradicionalmente como um dos maiores eventos folclóricos a céu aberto no mundo, os festejos são realizados anualmente no fim do mês de junho desde 1965.

Isabelle Nogueira, finalista do BBB 24, é cunhã-poranga do Boi Garantido e durante sua participação no reality, deu visibilidade a cultura do festival e às tradições indígenas do Amazonas.

Você é Caprichoso ou Garantido? Vote na Enquete GZH

Celebração do Festival de Parintins

A Arena que é palco das celebrações é chamada de bumbódromo, e reúne mais de 25 mil pessoas por noite.

As agremiações apresentam ao público seus enredos ao longo de três blocos, que totalizam cerca de duas horas e 30 minutos ao som de toadas (ou músicas) e performances condizentes com a sua temática. Os espetáculos exploram elementos regionais, como lendas, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos.

Dois grupos folclóricos disputam o título de campeão: o Boi Caprichoso (preto e azul) ou o Boi Garantido (vermelho e branco).

História do Boi Caprichoso

Em 1913, Roque Cid e seus irmãos Antônio, Beatriz e Pedro Cid, vindos do Ceará, se estabeleceram em Parintins.

Sem concretizar os planos que haviam pensado para a mudança em nova terra, os irmãos escutam sobre um boi de nome Caprichoso, que ficava na praça 14 de Janeiro, em Manaus.

O Boi Caprichoso é caracterizado pelas cores preto e azul. Alex Pazuello / Secom/Governo do Amazonas/Divulgação

Eles decidem, então, criar um boi também chamado de Caprichoso, com a promessa de prosperar naquela terra e proporcionar festejos para a população.

Conhecido como 'Touro Negro da América', a cor preta de Caprichoso, surge como afronta às elites locais, representando a luta do povo negro e humilde de Parintins.

História do Boi Garantido

Lindolfo Monteverde, criador do boi Garantido, aos 11 anos de idade, pediu à mãe parar criar uma brincadeira de boi. Em resposta, ela informou que era uma brincadeira de adultos. Por sua vez, Lindolfo, então, decidiu que um dia criaria seu próprio boi de nome Garantido, com qual todas as crianças poderiam brincar.

Anos mais tarde, Lindolfo ficou doente e fez uma promessa à São João de que, se fosse curado, criaria um boi-bumbá para celebrar todo 24 de junho.

O Boi Garantido é caracterizado pelas cores vermelho e branco. Euzivaldo Queiroz / Seduc/Governo do Amazonas/Divulgação

A promessa foi cumprida. Todos os anos, ocorre no dia de São João, uma reza no antigo curral do boi. Após o término da missa, o Boi Garantido sai pelas ruas em agradecimento pela graça concedida.

Garantido nasce de uma comunidade afro-indígena, formada por pessoas humildes, exaltando temas como intolerância religiosa, igualdade de gênero, racismo e etnocentrismo, destacando a importância da diversidade cultural e da preservação das tradições amazônicas.

Rivalidade em Parintins

A cidade de Parintins, sobretudo no período do festival, é fortemente dividida. As vestimentas com as respectivas cores dos Bois, servem para identificar as torcidas.

Ao adentrar ao bumbódromo com um boi escolhido para torcida, é preciso se atentar a cor que está vestindo para não ofender a torcida adversária. Também é permitido o uso de roupas neutras, que não façam alusão a nenhum dos bois.

Para denominar a torcida referente ao boi contrário a sua torcida, é utilizado o termo "contrário", jamais pronunciando o nome do boi da torcida adversária.