Susana Vieira estrela a peça "Lady" neste sábado e domingo em Porto Alegre. Nana Moraes / Divulgação

Uma das atrizes mais populares da dramaturgia brasileira, Susana Vieira também é amante dos clássicos. Entre suas referências estão autores emblemáticos como Tchékhov, Dostoiévski e Shakespeare, de quem vem a inspiração para o novo espetáculo teatral da atriz, Lady, que será apresentado em Porto Alegre neste sábado (7) e domingo (8) em sessões no Salão de Atos da PUCRS (veja mais informações ao final do texto).

No espetáculo, Susana funde sua existência com a de Lady Macbeth, da tragédia Macbeth, de Shakespeare. O texto inédito é assinado pela dramaturga Vana Medeiros e costura a linha do tempo da atriz de 82 anos com trechos da personagem shakespeariana. Já a direção é da gaúcha Leona Cavalli, que ingressou no projeto a convite de Susana.

A ideia do espetáculo também partiu da atriz, que afirma sempre ter nutrido o desejo de interpretar Lady Macbeth no teatro.

— Para mim, ela é a maior personagem feminina de toda a obra de Shakespeare — justifica. — Mas hoje em dia as pessoas estão sempre com pressa. Ninguém mais tem paciência para ficar sentado ouvindo um texto clássico, mesmo que ele seja fantástico. Por isso, tive a sacada de misturar trechos da minha vida. Levo para o palco experiências que vivi da minha juventude até o momento presente.

"Não é um stand-up, mas as pessoas riem, porque acho que sou engraçada contando a minha vida", diz Susana Vieira. Nana Moraes / Divulgação

"Não censuramos nada", diz diretora

O resultado, para a diretora Leona Cavalli, é um espetáculo dinâmico, enérgico e absolutamente transparente. Segundo ela, Susana não impôs nenhum tipo de restrição aos tópicos de sua biografia a serem incorporados pela peça. A atriz, pelo contrário, faz questão de abrir o livro da própria vida perante o público.

Misturando-se com Lady Macbeth, ela relembra vitórias, derrotas, relacionamentos, polêmicas e tudo o que marca sua jornada até aqui, sem papas na língua e disposta tanto a emocionar quanto a fazer rir. Leona observa:

— As histórias são comoventes e hilárias ao mesmo tempo. Susana passou por muitas crises ao longo da vida e todas elas estão na peça, não censuramos nada. Ao contrário, ela compartilha passagens polêmicas, conta momentos emocionantes, mas é uma pessoa muito divertida. Ela se diverte até mesmo com as dificuldades.

Basicamente, é uma reunião das minhas vivências e a história de como eu chego aos 82 anos com toda essa vontade de viver ainda SUSANA VIEIRA Atriz que estrela a peça "Lady"

Susana constata:

— Não é um stand-up, mas as pessoas riem, porque acho que sou engraçada contando a minha vida. A Susana Vieira que está no palco é essa Susana Vieira de sempre, porque nunca escondi nada. Pelo contrário, sempre fui um ótimo nascedouro de fofocas (risos).

A atriz promete levar "algumas fofoquinhas" também ao palco, compartilhando com a plateia episódios curiosos e pouco conhecidos.

— São fofoquinhas do bem, que não vão fazer mal para ninguém, mas são divertidas. Basicamente, é uma reunião das minhas vivências e a história de como eu chego aos 82 anos com toda essa vontade de viver ainda — define.

Na peça, Susana Vieira interpreta ela própria e também Lady Macbeth, personagem de Shakespeare. Nana Moraes / Divulgação

"Um dos trabalhos mais difíceis", diz atriz

A familiaridade com o conteúdo — sua própria vida — não tornou menor o desafio encarado por Susana no espetáculo. Isso porque a atriz interpreta não somente ela própria, mas também Lady Macbeth, personagem que na tragédia de Shakespeare é responsável por induzir o marido, Macbeth, a cometer assassinatos em prol de sua ambição por poder.

Migrar de uma para a outra não é uma tarefa simples, admite a atriz, definindo Lady como "um dos trabalhos mais difíceis" que já realizou. Mas sem falsa modéstia, ela elogia o próprio desempenho.

— Estou encantada comigo mesma, não vou negar (risos) — diz. — É muito difícil sair de uma e entrar na outra, mas não levo dois tempos para fazer essas transições. A cenografia muda, a luz muda, todo o clima muda, e eu mudo com a minha voz e com os meus movimentos. O público leva um susto, porque não tem a menor ideia do que vai acontecer no segundo seguinte — detalha.

As histórias são comoventes e hilárias ao mesmo tempo. Susana passou por muitas crises ao longo da vida e todas elas estão na peça, não censuramos nada LEONA CAVALLI Diretora da peça "Lady", com Susana Vieira

Para Leona, a magia do espetáculo está justamente na separação entre o que é Susana Vieira e o que é Lady Macbeth.

— O interessante é o contraste. Susana é uma mulher que se renova, alguém que passou por muitos desafios e muitas transformações na vida. Essa força de renovação que ela tem está muito presente na peça, porque ela muda de personagem o tempo todo. São duas personalidades muito diferentes, mas ambas têm uma inteligência e uma energia que se parecem — analisa a diretora.

Susana se diverte:

— Só que eu ainda não matei ninguém, nem incitei ninguém a matar (risos).

Lady

Neste sábado (7), às 20h, e domingo (8), às 18h, no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681), em Porto Alegre

(7), às 20h, e (8), às 18h, no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681), em Porto Alegre Ingressos populares a partir de R$ 22,50, disponíveis na plataforma Tri.Rs