Já é tradição: todo ano, os personagens que encantam crianças e adultos há décadas desembarcam em Porto Alegre para apresentar, ao vivo, a magia dos filmes da Disney. E, como bônus, estão todos com patins nos pés e deslizando – quase voando – sobre uma pista de gelo montada no Gigantinho.

A nova temporada do Disney on Ice, que tem como tema Aventuras na Estrada, chega na Capital, nesta terça-feira (27), para retomar o seu legado, depois da temporada de 2024 ter sido adiada em razão da enchente do ano passado, que avançou, inclusive, sobre o ginásio. Agora, a ideia é entregar uma jornada ainda mais divertida, liderada por Mickey Mouse.

— O Disney on Ice é um marco anual. Para nós, da Opus, em parceria com a Feld e a Disney, o compromisso é conseguir trazer um produto de qualidade, internacional, oferecendo-o a um valor acessível. É um espetáculo que traz a magia e o encantamento que só a Disney tem — salienta Lucas Zaffari, CEO da Opus Entretenimento.

O espetáculo busca abraçar as mais diversas gerações de fãs da Disney com, por exemplo, um número de abertura que viaja pelos telhados de Londres, mostrando Mary Poppins, Jack e os limpadores de chaminés em ação – o clássico filme é de 1964. E com um elemento inédito no show: as acrobacias aéreas.

Para os mais jovens, o Disney on Ice conta, por exemplo, uma história de Moana e seus amigos em missão de restaurar o coração de Te Fiti, na ensolarada ilha de Motu Nui. Também há uma jornada pelas montanhas cobertas de neve ao lado das irmãs Ana e Elsa, de Frozen, que descobrem o amor verdadeiro.

Ainda tem O Rei Leão, Os Incríveis, Aladdin, Toy Story, Valente, Mulan, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, A Princesa e o Sapo e muitos outros contos e seus personagens que marcaram história. Todos aparecem sobre patins em números que remetem à magia que a Disney construiu ao longo dos anos.

No total, serão 11 apresentações, com 1h45min cada – e mais 15 minutos de intervalo – em diversos horários. A temporada acaba, em Porto Alegre, no domingo (1º). (Confira o serviço abaixo).

Maratona nos bastidores

São cerca de 60 patinadores e acrobatas, de diversas nacionalidades – quatro deles são brasileiros – que fazem o espetáculo acontecer. Cada um passa por três ou quatro trocas de figurinos durante a apresentação, dando dinamismo e mostrando a grandiosidade do espetáculo.

Cada peça de roupa é confeccionada com a ideia de uma troca rápida, com zíperes em diversas partes do figurino. Algumas vezes, os artistas precisam estar encarnando um novo personagem em pouco mais de um minuto. É uma maratona nos bastidores.

Norte-americano, Jeremy Cline, 36 anos, está no elenco do Disney on Ice há três anos. Ele interpreta diversos personagens ao longo do espetáculo – inclusive, é uma girafa durante o número de O Rei Leão –, além de ser, muitas vezes, o apresentador do show.

Para o artista, viver esta realidade, praticamente circense, é uma das belezas do trabalho. Ele comemora que, a cada temporada, muitas novidades são empregadas ao espetáculo, sempre oxigenando as apresentações.

— O maior desafio é a adaptação, viver junto com várias pessoas diferentes. Mas, também, é um constante aprendizado. Hoje, por exemplo, não tenho uma casa fixa, porque não faz sentido, porque não estaria lá. Fico em turnê durante nove meses por ano — detalha Cline, que é um estudioso da cultura brasileira, praticante de capoeira, fã de bossa nova e dominou o português por conta própria.

Estrutura

Para a montagem do espetáculo, a organização conta com nada menos que 30 toneladas de equipamentos, vindos dos Estados Unidos em 22 contêineres. A pista de gelo que é montada no Gigantinho é formada por placas móveis, que são estruturadas conforme o espaço disponível – assim, ela pode ter tamanhos diferentes. A espessura é sempre a mesma: 15 centímetros de água com corante branco solidificado.

— É como se fosse um grande congelador. Os técnicos ficam dois dias molhando essas placas, dia e noite. A gente também tem um engenheiro que trabalha em cada ginásio, fazendo a pista caber em cada casa. No total, são utilizados 40 mil litros de água para formar a pista — explica Andresa Spagnolo, gerente de Produção da Opus Entretenimento, responsável pelo espetáculo. — Temos técnicos monitorando durante 24 horas, porque o gelo não pode derreter. Por isso, temos geradores ligados o tempo inteiro.

E a questão da pista ainda tem outro fato curioso: o Disney on Ice, em suas turnês, está sempre com duas estruturas na bagagem. Então, enquanto o espetáculo está sendo realizado em Porto Alegre, por exemplo, a outra arena de gelo está sendo construída em um Estado diferente, para receber a trupe de patinadores.

Esta turnê, Aventuras na Estrada, também traz uma modernização em relação aos shows anteriores. A apresentação conta com painéis de LED que se movimentam e trazem, ainda, interação com o público por meio das redes sociais. Durante o espetáculo, por exemplo, quem postar a hashtag do evento no Facebook ou no Instagram, poderá aparecer no telão

Magia ampliada

Para a edição deste ano do Disney on Ice, foram distribuídos 4.270 ingressos para mais de cem instituições de Porto Alegre e Região Metropolitana, entre escolas públicas, ONGs e projetos sociais. A sessão com o maior número de instituições beneficiadas é a de sexta-feira (30), às 14h, com 804 ingressos doados.

Já no sábado (31), às 11h, haverá sessão com acessibilidade de conteúdo, empregando recursos de audiodescrição e Libras. E em todas as apresentações serão disponibilizados abafadores de som para pessoas atípicas.

— A gente acaba utilizando leis de incentivo para poder viabilizar acesso a ONGs e para escolas, para que essas pessoas também possam ter acesso a um produto de qualidade com o selo Disney, que roda o mundo inteiro — salienta Lucas Zaffari.

Disney on Ice: Aventuras na Estrada