Ói Nóis Aqui Traveiz deve ganhar sede definitiva em Porto Alegre por meio do Ministério da Cultura

Atuadores do Ói Nóis Aqui Traveiz na ex-sede, após a enchente: Clélio Cardoso, Paulo Flores, Tânia Farias e Eugênio Barboza. André Ávila / Agencia RBS

Com 47 anos de existência, a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz deve, finalmente, ganhar uma sede definitiva em Porto Alegre. Desde janeiro, o grupo teatral gaúcho, que é um dos mais destacados do país, opera provisoriamente em um prédio localizado no bairro Navegantes.

A nova sede também estará localizada no 4º Distrito: Rua Ernesto da Fontoura, 950, no bairro São Geraldo. Com mais de 5 mil metros quadrados, o prédio pertencia aos Correios e está desocupado desde 2012.

A cedência do espaço é uma articulação entre Ministério da Cultura (MinC) com os Correios, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e o grupo teatral. A previsão é de que a formalização da sede ocorra em maio.

Conforme o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, ainda é necessário terminar os trâmites de cedência do prédio para o MinC, para que seja possível fazer a outorga para a Terreira.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, manifestou apoio à iniciativa após reunião realizada em março. Em nota, ressaltou: "Faz todo o sentido a gente ter uma cessão ainda mais para um projeto como esse, esse é um projeto que é completamente aderente, com responsabilidade social, sustentabilidade e significativo nesse local".

Terreira da Tribo alagada

A enchente de maio do ano passado inundou o Centro Cultural Terreira da Tribo, que era localizado no bairro São Geraldo, zona norte de Porto Alegre. Administrado pelo Ói Nóis, o espaço alugado chegou a acumular 1m50cm de água, que fez flutuar instrumentos musicais, adereços cênicos, figurinos, equipamentos de som, luz e vídeo, entre outros.

Além da sede, o galpão onde os cenários eram guardados também ficou inundado com a enchente. O depósito estava localizado no bairro Navegantes, também na Zona Norte. Após fazer uma triagem do que ainda poderia ser utilizado da cenografia, o grupo entregou as chaves do galpão.

No final do ano, a tribo desocupou o espaço no bairro São Geraldo, que ocupava desde 2009. O grupo se transferiu para uma sede provisória, localizada entre a Avenida da Pátria e a Avenida das Missões, no bairro Navegantes.

O sonho da sede definitiva

Paralelamente às mudanças, o Ói Nóis sonhava com sua sede definitiva. Em 2008, a prefeitura cedeu à Tribo o terreno da Rua João Alfredo, 709, no bairro Cidade Baixa, por meio de um Termo de Permissão de Uso (TPU). Contudo, as obras se arrastaram durante anos por problemas burocráticos e financeiros.

Há quase três anos, ficou definido que o grupo trocaria de endereço para a Travessa Carmem, 95, no bairro Floresta. Os artistas receberam um novo TPU da prefeitura. A reforma do espaço ficaria a cargo da Tribo.