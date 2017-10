Divulgação / Divulgação

Há anos que a internet serve como catapulta para lançar comediantes em diferentes plataformas – tais como blog, YouTube, Twitter, Orkut, Facebook, entre outras. Para o porto-alegrense Dilson Netto, 23 anos, a projeção veio por um aplicativo de mensagens instantâneas. Sucesso no WhatsApp, ele apresenta o espetáculo As Aventuras do Nego Di nesta sexta-feira (20), às 21h, no Teatro da Amrigs.

Criado em 2016, o personagem tem repercutido em conversas e grupos no aplicativo por meio de áudios, nos quais conta histórias bem-humoradas que relatam o cotidiano de um rapaz pobre de Porto Alegre. Dilson começou gravando de brincadeira entre amigos. Porém, sua produção começou a viralizar e chegou ao YouTube por meio de terceiros. Ao deparar com um áudio seu na plataforma de vídeos, ele decidiu se profissionalizar e criou o personagem. Agora, é um "whatsapper".

– Mesmo com o espetáculo, minha maior vertente como humorista são os áudios. Tem uma diferença para os vídeos: as gravações você pode ouvir no ônibus, com fone de ouvido, arruma a casa enquanto escuta, faz o que quiser. O áudio é mais leve, e o pessoal hoje em dia usa a internet 3G e 4G – ressalta.

Além do Nego Di, Dilson também vive outros personagens, como Nega Edna, Nega Dedé, Negão Buiu e Luiz Cláudio. Seu humor procura refletir as camadas mais populares da Região Metropolitana.

– Eu foco muito em falar do cotidiano do povo pobre em geral, da periferia. Também do pessoal menos favorecido, que acorda de manhã para correr atrás. Hoje em dia vejo que não tem profissional dentro da minha área direcionado para essas pessoas, que dialogam com o dia a dia de um cara que tem pegar ônibus para ir trabalhar ou que fica trancado em uma fila de lotérica para pagar uma conta – destaca.

Dilson produz um áudio novo por semana, que estão reunidos em um canal do YouTube intitulado Nego Di. Entre suas histórias mais populares, estão a de um relato de um assalto e um vídeo com o áudio de “hoje é dia de maldade”, cujo meme ganhou inúmeras versões na web, e o comediante garante ter sido o pioneiro.

– Todos os meus áudios são de improviso, nunca escrevo nada – aponta.

Além do ofício de "whatsapper", o porto-alegrense ainda atua como músico de pagode – como produtor e compositor. Antes de ser comediante, Dilson era barbeiro. Ele deixou a função de lado quando passou a ganhar mais produzindo áudios para eventos das mais variadas empresas:

– Já fiz gravação para tudo: carne selecionada, cancha de futebol, motel...

Há sete meses rodando o Rio Grande do Sul com o espetáculo, é a primeira vez que Dilson se apresenta na capital. As Aventuras do Nego Di é um monólogo baseado nas histórias dos áudios que conta no WhatsApp.

– Nego Di é um cara que está sempre buscando um jeito de ficar rico, mas acaba caindo em alguma promessa furada. Ele nunca fez nada ilícito, já trabalhou de tudo, é um bom malandro. É um sujeito pobre, que quer ganhar a vida sem se esforçar muito – explica.

AS AVENTURAS DE NEGO DI

Sexta-feira, às 21h, Teatro da Amrigs (Avenida Ipiranga, 5.311).

Ingressos: R$ 30, antecipado, mediante a doação de 1 kg de alimento - promoção válida até meia hora antes do espetáculo; R$ 40, antecipado, sem a doação. R$ 40 com 1 kg de alimento, que dá direito às poltronas na primeira e segunda fileira por ordem de chegada e áudio de 20 segundos do Nego Di (este formato de ingresso só é vendido na Multisom da Andradas, 1.001). Na hora, a entrada custa R$ 50.

Pontos de venda: lojas Multisom (Shopping Iguatemi, Bourbon Shopping Wallig, BarraShoppingSul e Andradas 1.001) e Boteco Exportação (Rua Lima e Silva, 898).