Porto Alegre recebe no dia 31 de julho turnê em homenagem a Cazuza 

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Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira foi criado há 39 anos para valorizar a música nacional. Giovana produção e eventos / Divulgação

Uma noite para celebrar a música brasileira. Depois de emocionar o público em cerimônia no Rio de Janeiro, o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira vira turnê e chega a Porto Alegre. No dia 31 de julho, o Teatro Bourbon Country recebe a 33ª edição da premiação que, neste ano, homenageia o artista Cazuza.

O espetáculo irá reunir as cantoras Céu, Joyce Alane, Larissa Luz e uma atração surpresa em interpretações inéditas de canções que marcaram a trajetória do cantor, compositor e poeta carioca. A concepção e a direção artística do espetáculo são assinadas por Zé Maurício Machline, criador e realizador do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. Depois da passagem pela Capital, a turnê seguirá rumo a Brasília.

Zé Mauricio Machline explica que a proposta da turnê é levar para outras cidades a emoção e a potência da homenagem realizada pelo Prêmio:

— Cazuza é um artista cuja obra continua dialogando profundamente com o Brasil contemporâneo, e reunir artistas de diferentes gerações para celebrar esse legado é uma forma de manter sua música viva e em constante transformação — afirma o idealizador.

Confira três motivos para não perder a passagem dessa turnê pela Capital:

Grandes vozes

Céu, Joyce Alane e Larissa Luz se reúnem no palco para revisitar diferentes fases da obra de Cazuza, em releituras contemporâneas de canções que atravessaram gerações. A apresentação destaca a força poética, política e emocional do repertório do cantor, considerado um dos principais letristas da música brasileira.

Autor de clássicos como Exagerado, O Tempo Não Para, Codinome Beija-Flor, Brasil e Faz Parte do Meu Show, Cazuza construiu uma das trajetórias mais marcantes da música e da cultura brasileiras. Mais de três décadas após sua partida, sua obra permanece atual, atravessa gerações e continua inspirando artistas de diferentes épocas e estilos.

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Homenagem à música brasileira

Criado em 1987, o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira se consolidou como uma das principais iniciativas de valorização da produção musical nacional. Ao longo de sua trajetória, a premiação reconheceu artistas, compositores, produtores e profissionais que contribuem para a excelência e o desenvolvimento da música brasileira em suas mais diversas expressões.

Com o compromisso de preservar e promover o patrimônio cultural do país, o Prêmio celebra a história da música brasileira ao mesmo tempo em que impulsiona seu futuro, ampliando a visibilidade de talentos e fortalecendo o ecossistema musical por meio de ações voltadas à difusão e ao reconhecimento da produção artística nacional.

Entre os artistas já homenageados pelo prêmio estão Vinicius de Moraes (1988), Gal Costa (2002), Clara Nunes (2009), Noel Rosa (2011), Ney Matogrosso (2017), Chitãozinho e Xororó (2025), entre muitos outros.

Compromisso com a cultura

Com o apoio de seus parceiros estratégicos e consolidado como uma das principais referências do setor, o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira desempenha um papel ativo na valorização e no desenvolvimento da música nacional.

Por meio de suas iniciativas, contribui para o fortalecimento de um ecossistema criativo e sustentável, estimulando oportunidades para artistas e profissionais da área e ampliando o alcance da produção musical brasileira junto ao público.

Para André Kliousoff, CMO do BTG Pactual, expandir o Prêmio para além da cerimônia e transformá-lo em uma experiência itinerante é uma forma de ampliar o alcance de uma iniciativa que celebra a excelência da nossa cultura.

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— Para o BTG Pactual, apoiar essa turnê é contribuir para levar essa celebração a diferentes regiões do país e valorizar artistas que ajudam a construir a identidade cultural do Brasil — afirma o CMO.

Os clientes BTG Pactual Ultrablue contarão com 50% de desconto na compra dos ingressos, enquanto clientes Black terão 30% de desconto.

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