O que fazer nas férias de julho em Horizontina

Complexo ocupa área de 64 mil metros quadrados e reúne, além do museu, espaços de lazer e convivência. Memorial da Evolução Agrícola / Divulgação

As férias de julho são oportunidades garantidas para conhecer destinos que unem novas experiências, lazer e cultura. Em Horizontina, no Noroeste do Rio Grande do Sul, o MEA – Memorial da Evolução Agrícola convida visitantes de todas as idades a percorrer a história da agricultura brasileira por meio de uma ampla área ao ar livre, serviços básicos, eletroposto, exposições interativas, experiências imersivas e uma programação cultural gratuita.

Mais do que preservar a memória da agricultura brasileira, o MEA apresenta a evolução da mecanização agrícola, dos primeiros instrumentos de cultivo às tecnologias que transformaram o Brasil em uma potência do agronegócio. No Rio Grande do Sul, essa trajetória tem papel fundamental no desenvolvimento econômico: a cadeia produtiva reúne cerca de 365 mil estabelecimentos agropecuários, dos quais aproximadamente 80% pertencem à agricultura familiar, segundo o governo do Estado.

Inaugurado em dezembro de 2023, o MEA foi criado para preservar a trajetória da agricultura brasileira e destacar como a inovação no campo e o desenvolvimento sustentável contribuíram para o desenvolvimento do Brasil. Considerado o maior centro cultural da América Latina, o espaço reúne acervo histórico, maquinários agrícolas, simuladores, ambientes imersivos, recursos tecnológicos e ações culturais que valorizam a memória da agricultura e seu impacto econômico, social e cultural.

Leia Mais Destino cultural transforma o turismo no Noroeste gaúcho

— O MEA oferece gratuitamente aos seus visitantes uma experiência única de conhecimento da história da agricultura brasileira como centro do agronegócio mundial. Estamos integrados aos roteiros das Missões e da valorização do turismo regional, que conectam a produção agrícola, a gastronomia e as paisagens rurais — afirma a diretora do MEA, Karina Muniz Viana.

A iniciativa é do Ministério da Cultura e do Instituto John Deere, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura e do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), e tem a John Deere Brasil como patrocinadora máster.

Eletroposto MEA

O serviço do Eletroposto MEA está disponível de terça a domingo e nos feriados, das 7h às 22h. Memorial da Evolução Agrícola / Divulgação

Quem visita o MEA também pode aproveitar para recarregar seu veículo elétrico ou híbrido plug-in. Com potência de 40 kW, o Eletroposto MEA permite recargas rápidas enquanto os usuários aproveitam todo o complexo cultural, da exposição até a experiência externa, com banheiros, áreas de descanso, “quentucha” e área pet-friendly.

O Eletroposto MEA é resultado da parceria com a empresa Zeta Uno e integra as iniciativas de sustentabilidade e inovação desenvolvidas pelo MEA. A proposta é apoiar a transição energética e transformar o tempo de espera da recarga em uma experiência única de lazer, cultura, descanso e convivência.

— A implantação do Eletroposto MEA surgiu da intenção de oferecer um serviço alinhado às novas demandas da mobilidade sustentável e, ao mesmo tempo, consolidar o MEA como ponto de apoio para quem percorre as rodovias da região — afirma Karina.

O serviço está disponível de terça a domingo e nos feriados, das 7h às 22h. A recarga custa R$ 1,99 por kWh, mediante o uso de aplicativo.

— Acreditamos que esse serviço amplia nossa relevância como destino turístico e deve atrair um número cada vez maior de viajantes que utilizam esse tipo de veículo — ressalta.

Programação gratuita para todas as idades

O trabalho desenvolvido pelo MEA parte da compreensão de que a agricultura integra a identidade cultural da região. Além de preservar essa história, o espaço valoriza os saberes locais por meio de oficinas, exposições, encontros comunitários e projetos voltados ao artesanato, à culinária regional, ao patrimônio cultural e à educação ambiental. Durante todo o ano, o MEA promove uma programação cultural com atividades de arte, cultura, educação, meio ambiente e esporte. Todas são gratuitas e com classificação livre.

— Buscamos dar visibilidade às pessoas, às tradições e aos conhecimentos construídos ao longo das gerações. Dessa forma, fortalecemos o sentimento de pertencimento da comunidade e mostramos aos visitantes a riqueza cultural existente no Noroeste do Rio Grande do Sul — destaca.

Além da exposição de longa duração, das oficinas culturais e das salas multiuso, o MEA ocupa uma área de 64 mil metros quadrados e reúne espaços de lazer e convivência com quadras esportivas, academia ao ar livre, playground para crianças de até 12 anos, amplas áreas para atividades ao ar livre, John Deere Store e a unidade do Senai de Horizontina.

A visita também inclui experiências interativas, como simuladores de colheitadeira e trator, hologramas e ambientes imersivos que apresentam a evolução da agricultura brasileira, além da SLC 65-A, primeira colheitadeira automotriz fabricada no Brasil.

— Ao longo do ano, promovemos gratuitamente diversas atividades culturais, educativas e ambientais. Para as férias de julho, também oferecemos o Festival Hoje Tem Teatro, com espetáculos para todas as idades. Além da Copa das Cores, há uma programação educativa e recreativa voltada às crianças. Todas as agendas são gratuitas e pensadas para incentivar o acesso à cultura, ao conhecimento e ao lazer.

O MEA também conta com ampla área externa pet-friendly. O acesso de animais à área interna da exposição é permitido apenas para cães-guia e animais de assistência emocional, mediante apresentação de documentação comprobatória.

Serviço