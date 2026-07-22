O que fazer na Fenadoce 2026? Confira 4 atrações da feira

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Os personagens da Fenadoce tornam a experiência ainda mais divertida para o público. Rafael Takaki / Divulgação

Reconhecida como Capital Nacional do Doce, Pelotas recebe todos os anos milhares de visitantes em busca dos sabores que fazem parte da história da cidade. A tradição doceira pelotense, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é a grande protagonista da Fenadoce. A 32ª edição será realizada entre os dias 15 de julho e 2 de agosto e reunirá gastronomia, atrações culturais, agricultura familiar e atividades para toda a família.

Acesse o site https://fenadoce.com.br/ e saiba mais!

Entre as novidades deste ano está a oferta de meia-entrada para moradores de Pelotas, uma iniciativa que busca incentivar a participação da comunidade na feira. O benefício é válido para visitas às segundas, terças e quartas-feiras e reduz o valor do ingresso para R$ 10, mediante apresentação de comprovante de residência em nome do visitante. Confira as condições completas no site da Fenadoce . A venda antecipada de ingressos pela internet também já está disponível, facilitando o planejamento de quem pretende visitar o evento.

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Conheça quatro motivos para visitar a feira

Doces de Pelotas têm indicação de procedência. Alair Junior / Divulgação Fenadoce

Os doces tradicionais são a principal atração da Fenadoce e traduzem a tradição doceira que tornou Pelotas reconhecida nacionalmente. Entre as receitas mais procuradas estão camafeu de nozes, ninho, bem-casado, quindim e pastel de Santa Clara, preparados por doceiros e doceiras que preservam técnicas e sabores transmitidos ao longo de gerações.

A experiência gastronômica vai além da confeitaria. Nesta edição, a Feira da Agricultura Familiar será ampliada e reunirá 89 expositores de 43 municípios gaúchos, com uma grande variedade de produtos artesanais, como queijos, embutidos, vinhos, compotas, mel, pães e geleias, ampliando as opções para quem visita o evento.

Programação para as crianças

A formiga Docília encanta o público durante a programação. Alair Junior / Divulgação Fenadoce

As famílias que visitarem a Fenadoce também encontrarão uma programação especial voltada ao público infantil. Inspirada no livro Doces Aventuras de Pelotas – Uma Jornada Mágica, de Jorge Braga, com ilustrações de Mariana Pouey, a edição deste ano convida as crianças a mergulharem em um universo lúdico que apresenta a tradição doceira e os principais símbolos da cidade. A formiga Docília, mascote da Fenadoce, e os demais personagens da obra estarão presentes durante o evento em atividades de interação com os visitantes.

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Uma das novidades é o Espaço Doce Brincar, que contará com brinquedos gratuitos para tornar o passeio ainda mais divertido para os pequenos. A programação inclui ainda o pocket teatral Doces Aventuras de Pelotas – Uma Jornada Mágica, produzido pela Ânima Cultural. Inspirado no livro que será lançado durante a feira, o espetáculo gratuito leva a história ao palco da Praça de Alimentação, com apresentações diárias às 15h e às 19h30.

Concurso Corte de Baronesas

Um dos momentos mais aguardados da programação da Fenadoce é a escolha da Corte de Baronesas, que representa a tradição doceira e a cultura de Pelotas durante todo o ciclo de divulgação da feira. Repetindo o sucesso da edição anterior, a cerimônia será realizada novamente no Centro de Eventos da Fenadoce, com o desfile final marcado para 28 de julho, aberto ao público.

Mais do que um concurso de beleza, a escolha valoriza o conhecimento sobre a história de Pelotas e da tradição doceira. Ao longo do processo seletivo, as candidatas participam de atividades de formação e são avaliadas em critérios como comunicação, desenvoltura, simpatia e interação com o público, tornando o desfile um dos eventos mais simbólicos da programação da feira.

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Espaços para criação de conteúdo

Acompanhando a força das redes sociais, a Fenadoce contará novamente com ambientes dedicados à produção de conteúdo. Em parceria com a Orbe, empresa especializada em marketing de influência, a feira oferecerá o Espaço Creator, voltado a influenciadores digitais, e o Todo Mundo Cria, aberto a todos os visitantes.

No Todo Mundo Cria, qualquer pessoa poderá gravar vídeos ou fazer fotos em um cenário temático preparado especialmente para esse fim. O espaço conta com ambiente instagramável, câmera posicionada, iluminação e estrutura para facilitar a produção de conteúdo de qualidade. A proposta é estimular que os visitantes compartilhem espontaneamente sua experiência e ampliem o alcance da Fenadoce nas redes sociais.

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