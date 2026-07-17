Festa Municipal do Colono Imigrante celebra tradições e cultura em Mato Leitão

Corte da 29ª Festa Municipal do Colono Imigrante. Imprensa Prefeitura de Mato Leitão / Divulgação

A conexão com o campo e a comunidade é parte da identidade do Rio Grande do Sul – resultado da união entre os costumes e o legado dos colonizadores europeus. Ao longo da história, até os dias atuais, a agropecuária, a agricultura familiar e as tradições coletivas definem não apenas os hábitos, mas também a atividade econômica do povo gaúcho.

Foi neste contexto que nasceu a Festa Municipal do Colono Imigrante na cidade de Mato Leitão, distante 134km de Porto Alegre. Desde a primeira edição, nos anos 1990, o evento tem como objetivo principal valorizar a cultura regional e a tradição dos colonizadores, bem como enaltecer o trabalho e a importância dos agricultores.

Este ano, a 29ª edição está marcada para os dias 18 e 19 de julho, no ginásio de esportes Tonhão, na Vila Santo Antônio. Com diversas apresentações artísticas e culturais, o evento celebra o colono imigrante e preserva a história e a herança das comunidades locais.

Confira os destaques e a programação completa da 29ª Festa Municipal do Colono Imigrante:

História e tradição

A primeira Festa Municipal do Colono Imigrante foi realizada em julho de 1994, na Sociedade Esportiva União Boa Vista (SEUBV). A partir daí, continuou a acontecer anualmente – com exceções relacionadas a questões de saúde e segurança pública.

Ela foi criada com o propósito de ser um evento de integração entre as comunidades do novo município após a emancipação, em 1992. Por isso, é sediada e realizada em formato de rodízio entre as entidades envolvidas, com apoio da Prefeitura de Mato Leitão.

A festa foi proposta pelo então Conselho Municipal da Agricultura, que hoje é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (COMDER). A proposta era instituir uma celebração que homenageasse o agricultor colono, uma vez que o município tinha a agricultura como principal motor da sua economia. Ao mesmo tempo, seria um tributo aos imigrantes que povoaram as terras nos primórdios do século 20.

Programação do final de semana

Com entrada gratuita, a 29ª Festa Municipal do Colono Imigrante tem uma programação que reúne cultura, gastronomia e tradição. No sábado (18), a programação começa às 13h30 com a solenidade oficial de abertura e o encontro de carros antigos. A animação fica por conta de atrações como Ezequiel e Maiara, grupo de Danças Folclóricas Alemãs de Estrela, Musical Ritmo Certo e do baile do Grupo Presença e Banda Champion.

No domingo (19), os festejos começam mais cedo, às 9h30, com o desfile temático, seguido do tratoraço. A expectativa é reunir mais de 50 tratores e máquinas agrícolas antigas e modernas para evidenciar a força do setor primário na economia de Mato Leitão.

Às 11h30, o tradicional almoço da Festa do Colono Imigrante contará com cardápio completo: arroz branco e à grega, massa caseira, aipim, polenta frita, farofa, salada de maionese, batata caramelizada, molho de carne moída, 10 tipos de saladas e quatro tipos de carne. Os ingressos que dão acesso ao buffet podem ser comprados com antecedência ou no local. A agenda do dia fica completa com apresentações da Invernada Artística do CTG Querência da Mata, dos grupos de dança alemã do município, da Banda Magia Musical e da banda The Ruwers.

Gincana comunitária

Uma novidade deste ano é a retomada da gincana entre as quatro comunidades não anfitriãs: Vila Santo Antônio, Arroio Bonito, SEUBV e Sampaio. A disputa é um momento de diversão e alegria para incentivar a integração e a valorização das raízes locais.

Entre as atividades propostas estão encontrar antiguidades como moedas e cédulas do passado, documentos de registro de veículos de 1992, ano de criação do município, e até álbuns e figurinhas relacionados às Copas do Mundo de anos anteriores. Além disso, as comunidades competem para descobrir quem traz a espiga de milho mais pesada.

Também são avaliadas e pontuadas as participações de cada comunidade em outras dinâmicas. A principal delas é a formação da corte da Festa Municipal do Colono Imigrante. Este ano, Ana Clara Ruppenthal, representante da SEUBV, foi escolhida como Garota Imigrante, e Camila Luiza Ely Debald, Larissa Alves da Silva, Clara Eduarda Heuser e Jéssica Inês Regert assumiram o posto de princesas.

Feira Comercial Agrícola

Destaque nos dois dias, a Feira Comercial Agrícola reúne as principais novidades agropecuárias em diversas áreas do setor primário. Por meio dos expositores, os visitantes terão acesso a inovações em máquinas agrícolas, fertilizantes, adubos, sementes e energias renováveis. O espaço também receberá diversos produtos da agroindústria familiar local.

Serviço:

29ª Festa Municipal do Colono Imigrante