Festa Colonial de Canela promove 17 dias de celebração cultural e gastronômica

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Rainha e princesas da Festa Colonial de Canela e elenco do espetáculo Retratos. André Fernandes / Prefeitura de Canela / Divulgação

O Rio Grande do Sul é rico em diversidade cultural e culinária. Boa parte dela vem do trabalho e da contribuição de imigrantes alemães, italianos e portugueses, cuja herança está diretamente ligada à tradição da agricultura familiar. Por isso, entre 17 de julho e 2 de agosto, a 32ª Festa Colonial de Canela celebra os produtores rurais em um dos principais eventos gastronômicos da Região das Hortênsias e da Serra Gaúcha.



A festa homenageia as famílias que ajudaram a construir a história do município, preservando tradições, valorizando o trabalho no campo e fortalecendo uma cultura transmitida de geração em geração. Além de conectar a comunidade às suas origens, o evento apresenta aos visitantes a hospitalidade, os sabores e os costumes que tornam Canela um destino singular.

Confira, a seguir, cinco pontos para conhecer a Festa Colonial de Canela:

História e tradição

A Festa Colonial nasceu no interior de Canela, inspirada no desejo de reconhecer e celebrar quem trabalha na terra e mantém viva as raízes locais. Com o tempo, cresceu junto com a cidade e, hoje, é vitrine da cultura e da identidade do povo canelense.

O principal propósito do evento é aproximar o campo da cidade, colocando o produtor rural e a agroindústria familiar como protagonistas e conectando-os diretamente com a comunidade e os visitantes. Ao longo de suas 32 edições, o evento consolidou-se como uma das celebrações mais tradicionais e aguardadas do calendário canelense.

Produção e sabores locais

A agricultura familiar é o coração da Festa Colonial. Durante o evento, os visitantes podem provar e comprar o que há de mais autêntico na gastronomia de Canela. Os produtos vão desde as famosas cucas alemãs e os bolinhos de batata e aipim até pães caseiros, queijos, salames, geleias, doces e várias outras receitas típicas produzidas por agricultores e agroindústrias locais.



É um espaço de incentivo à economia local e reconhecimento ao trabalho de produtores que se dedicam durante todo o ano. Cada produto comercializado carrega a história de uma família e preserva saberes transmitidos de geração em geração. Ao promover esses produtores, o evento gera visibilidade e renda para as comunidades do interior, fortalecendo a economia local e celebrando a identidade gastronômica da Serra Gaúcha.

Gastronomia da agricultura familiar é protagonista na Festa Colonial. Arquivo / Prefeitura de Canela / Divulgação

Programação 2026

Com abertura oficial na sexta-feira (17), a 32ª Festa Colonial terá 17 dias de programação gratuita na Praça João Corrêa. Nos três sábados seguintes à solenidade inicial (18/07, 25/07 e 01/08), o destaque será o desfile “Raízes da Terra”, às 17h, com saída da Catedral de Pedra.

Ao longo da celebração, o Multipalco receberá nove grandes nomes da música gaúcha, entre eles Os Serranos, Os Monarcas, Tchê Garotos, Tchê Barbaridade, Os Montanari e Porto do Som. Haverá também shows temáticos, humor gaúcho, danças tradicionais, espetáculos teatrais e bandinhas germânicas itinerantes, além de feira de artesanato.

Neste ano, o Deck Gastronômico retorna com mais atrações. Os visitantes podem aproveitar apresentações acústicas na praça de alimentação, com artistas como Musical Torena e Grupo Tarca.

Integração comunitária

A programação da 32ª Festa Colonial conta ainda com os Jogos Coloniais. A atividade resgata brincadeiras e competições que faziam parte do dia a dia das comunidades do interior no passado.



Ao trazer essas práticas de volta, o evento aproxima diferentes gerações, permitindo que os mais velhos relembrem suas histórias e que os mais jovens conheçam as tradições que fazem parte da identidade da região. Assim, a Festa Colonial oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar, de maneira leve e divertida, aspectos autênticos da cultura colonial.

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Projeções positivas

Em 2025, a celebração atingiu a marca histórica de 255 mil visitantes. Em 2026, a expectativa é que seja ainda maior, não só em público, mas também em qualidade e vendas de produtos.

Neste ano, a programação foi ampliada em cerca de 20%, oferecendo mais atrações culturais, gastronômicas e de entretenimento ao público. Outro fator que reforça esse otimismo é o crescimento expressivo do apoio ao evento, que registrou um aumento de aproximadamente 80% em patrocínios, considerando tanto investimentos da iniciativa privada quanto recursos governamentais.

O resultado evidencia a credibilidade conquistada pela festa ao longo de sua trajetória e a confiança em um dos eventos mais tradicionais do calendário de Canela e da Serra Gaúcha.