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Festa Colonial de Canela promove 17 dias de celebração cultural e gastronômica

Evento gratuito valoriza tradição e agricultura familiar com produtos típicos e programação artística

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