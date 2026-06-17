Suinofest: por que participar do último final de semana do evento em Encantado

Além da gastronomia, programação também conta com atrações musicais. Ana Júlia Gonzatti

Quem ainda não aproveitou a Suinofest tem uma última oportunidade neste fim de semana. Considerada uma das principais festas gastronômicas do RS, a tradicional celebração de Encantado, no Vale do Taquari, chega aos seus últimos dias nos dias 20 e 21 de junho, reunindo gastronomia, música e atrações para toda a família.

Com mais de 30 anos de história e consolidada como um dos principais eventos do município, a Suinofest já recebeu mais de 10 mil visitantes nos dois primeiros finais de semana desta edição, entre acessos ao parque e ao salão gastronômico.

Se você ainda não visitou o evento, ainda dá tempo. Confira três motivos para curtir o último final de semana da Suinofest.

1 - Gastronomia

A gastronomia se consolida como o principal destaque da Suinofest, apresentando um cardápio com mais de 60 pratos à base de cortes suínos selecionados, acompanhamentos típicos e uma variada carta de bebidas para harmonização. O grande diferencial para o público é o formato do evento: ao adquirir o ingresso, o visitante garante quatro horas de consumo liberado de todos os itens disponíveis.

Mini-hambúrguer de carne suína está entre as delícias gastronômicas da festa. Ana Júlia Gonzatti

Entre as opções gastronômicas confirmadas para esta edição estão o tradicional Leitão à Encantado, iscas de filé suíno ao molho barbecue, mini-hambúrgueres de carne suína, queijos, pastel de carne suína, doces e sorvetes. Para acompanhar as refeições, a lista de bebidas inclui chope artesanal, vinhos, espumantes e opções não alcoólicas.

2 - Atrações para a família

Durante os três finais de semana, a Suinofest preparou uma programação musical em todos os turnos no Salão Gastronômico. Dessa forma, o evento oferece ao público um espaço de lazer com música ao vivo durante os finais de semana. O DJ Matheus Fachinetto participa da recepção e animação do público em todos os turnos.

Suinofest tem atrações para toda a família. Ana Júlia Gonzatti

No último final de semana, a programação musical do sábado fica por conta da dupla Zé e Elias durante o almoço e da Banda Swing da Cor à noite. Já no domingo, a dupla Deise e Zilo encerra a programação no horário do almoço.

3 - Cristo Encantado

Visitação ao Cristo Protetor acontece de terça a domingo. Ana Júlia Gonzatti

Além de ser a terra da Suinofest, Encantado também é conhecida por ser o lar de um dos principais monumentos religiosos do país. O Cristo Protetor oferece aos visitantes uma vista privilegiada do Vale do Taquari.