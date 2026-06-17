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Suinofest: por que participar do último final de semana do evento em Encantado

São mais de 60 preparos com carne suína no festival gastronômico que acontece no Vale do Taquari 

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