Parque Harmonia recebe show de sertanejo inédito em agosto

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Chitãozinho & Xororó dividem o palco com Zezé de Camargo & Luciano em apresentação única. Brunno Rangel / Divulgação

Quem nunca cantou a plenos pulmões a música “Evidências”? Ou quem nunca olhou apaixonadamente para seu namorado ou sua namorada e cantou a música “É o Amor”? Duas das músicas mais clássicas do sertanejo romântico seguem sendo a trilha sonora dos principais momentos da vida de milhares de brasileiros.

Responsáveis por eternizar os hits dos anos 1990, as duplas Zezé Di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororó trazem para Porto Alegre o show inédito “Amor em Evidências”. Promovido pela WOW Entretenimento , o espetáculo, que acontece no dia 1 de agosto , no Parque Harmonia, é um convite para os amantes da música brasileira e do sertanejo.

Com mais de 50 anos de estrada, Chitãozinho & Xororó trazem para a capital gaúcha os seus maiores sucessos. Além de “Evidências”, a dupla também é responsável por clássicos como “Fio de Cabelo”, “Nuvem de Lágrimas” e “Página de Amigos”.

Já Zezé de Camargo & Luciano apresentam aos fãs em Porto Alegre hits atemporais que consagraram a carreira da dupla de Goiás, como "Sem medo de ser feliz", "Me leva pra casa", "Menina Veneno" , entre outros.

Confira três motivos para não perder o espetáculo:

1) Estrutura diferenciada

Diferentemente de outros shows, o Amor em Evidências conta com uma estrutura pensada para garantir mais conforto ao público. Com mesas e cadeiras, o formato permite que os fãs relaxem e aproveitem o show do início ao fim com mais comodidade.

O modelo aproxima o evento de uma experiência gastronômica e cultural ao mesmo tempo, já que permite que o público coma e beba com tranquilidade em suas mesas. Mais do que assistir ao espetáculo, os participantes poderão se sentar, escolher com quem dividir aquele momento e se entregar às canções nostálgicas que marcaram e seguem marcando gerações.

2) Participação especial de Eduardo Costa

Reconhecido como uma das grandes vozes do sertanejo romântico, Eduardo Costa será o convidado especial do Amor em Evidências. Com interpretação marcante e forte conexão com o público, o cantor traz um repertório repleto de clássicos e sucessos consagrados do gênero.

Dono dos sucessos "Amor de Violeiro", "Me Apaixonei (A Primeira Vez Que Eu Te Vi)", "Imagina Eu", entre outros, o cantor sobe ao palco em Porto Alegre para se aproximar de um público apaixonado pelo sertanejo.

Dupla Zezé de Camargo & Luciano. Brunno Rangel / Divulgação

3) Sertanejo romântico

O sertanejo romântico atravessa gerações e parece nunca envelhecer. Presente em casamentos, festas entre amigos e encontros de família, o gênero faz parte da cultura brasileira e é carregado de histórias que se conectam com diferentes públicos.

O show Amor em Evidências é uma oportunidade para que pessoas, especialmente aquelas que guardam memórias ligadas ao sertanejo romântico, reservem uma noite para reviver canções que fazem parte de suas trajetórias.

Para quem busca uma opção de presente, o evento é ideal para levar a família em celebração ao Dia dos Pais, reunir os amigos ou aproveitar uma noite romântica a dois.

Serviço

Amor em Evidências