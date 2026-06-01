Encantado: cidade do Cristo Protetor recebe Suinofest em junho

Suinofest acontece em Encantado nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de junho. Suinofest / Divulgação

A cidade de Encantado vem se consolidando como um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Sul. No Vale do Taquari, o município virou atração nacional com a construção do Cristo Protetor. Com 43 metros de altura, a estátua monumental de Jesus Cristo já recebeu mais de 600 mil visitantes desde sua inauguração, em 2022.

Além de ser um polo para o turismo religioso, Encantado também oferece aos visitantes diversas opções gastronômicas. Considerada o maior festival de carne suína do Rio Grande do Sul, a Suinofest chega a mais uma edição no mês de junho com expectativa de receber 9 mil visitantes no Salão Gastronômico.

O evento é realizado no Parque João Batista Marchese e funciona em dois formatos: o Espaço Premium, voltado para uma experiência diferenciada, e o Salão Gastronômico, a opção mais procurada pelo público.

Quem planeja visitar Encantado em junho tem mais de um motivo para fazer a viagem. Veja três razões para prolongar a estadia na cidade do Vale do Taquari em junho:

1) Mais de 60 pratos na Suinofest

A Suinofest acontece em três finais de semana de junho: dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21, com mais de 60 pratos, programação musical e expectativa de receber 9 mil visitantes. O ingresso dá direito a quatro horas de consumo liberado de todos os itens do cardápio.

Entre os pratos do festival, os principais destaques ficam por conta do Leitão à Encantado, das iscas de filé suíno ao molho barbecue, do mini-hambúrguer de carne suína, do queijo provolone no espeto e do pastel de carne suína. A oferta de bebidas inclui chope artesanal, vinhos, espumantes e opções não alcoólicas.

São mais de 60 pratos preparados com a proteína na Suinofest. Suinofest / Divulgação

Nesta edição, a organização reformulou o formato da feira, que passa a funcionar como uma galeria de expositores com foco em produtos regionais, agroindústrias e artesanato. Além disso, o Armazém da Suinofest — espaço externo ao salão principal — permite que qualquer visitante adquira itens como cucas, biscoitos, espumantes e bebidas sem necessidade de ingresso para o evento.

A programação musical acompanha todos os turnos do salão. No primeiro fim de semana, o sábado (6/6) recebe Zé e Elias ao meio-dia e Banda Aero Willis à noite; já o domingo (7/6) tem Deise e Zilo no horário do almoço. No segundo fim de semana, no sábado (13/6), apresentam-se Zé e Elias e Lucas Henrique & Guilherme; já no domingo (14/6), é a vez da Família Petter. O encerramento, no terceiro fim de semana, conta com Zé e Elias e Banda Swing da Cor no sábado (20/6), e Deise e Zilo no domingo (21/6).

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2) Conhecer o Cristo Protetor

Para quem já chegou a Encantado, que tal dar uma passadinha no Cristo Protetor? O monumento é um dos símbolos mais reconhecíveis do Vale do Taquari e oferece vista panorâmica para Encantado e a região, além de funcionar como ponto de peregrinação e turismo ao longo do ano.

A estrutura fica a poucos quilômetros do centro da cidade, e o passeio se encaixa em um roteiro de final de semana pela cidade. O horário de visitação é das 9h às 17h, de terça à domingo e também durante os feriados nacionais.

3) É pertinho da Capital

Com uma viagem estimada de duas horas de carro, Encantado é um daqueles destinos próximos a Porto Alegre que muitas pessoas ainda não descobriram. A proximidade transforma a cidade em uma opção perfeita para um passeio de fim de semana sem a necessidade de planejamento elaborado ou longas horas na estrada.

Quem parte de Porto Alegre numa manhã de sábado chega com tempo de sobra para visitar o Cristo Protetor, um dos principais monumentos religiosos do Brasil, e dar uma passadinha para almoçar no Salão Gastronômico da Suinofest.

Serviço

Suinofest 2026

Quando: 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de junho

Local: Parque João Batista Marchese (Estrada dos Imigrantes - Encantado/RS)

Horário: Salão Gastronômico: sábados das 11h às 15h e das 19h às 23h | Domingos das 11h às 15h. / Espaço comercial: sábados das 10h às 20h | Domingos das 10h às 18h