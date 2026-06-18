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Duplas sertanejas se reúnem em Porto Alegre para show inédito no Parque Harmonia

Com apresentações das duplas Zezé Di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororó, os ingressos já estão disponíveis

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