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26ª Festa das Cucas anima Santa Cruz do Sul entre 3 e 5 de julho

Com entrada gratuita, evento reúne 13 padarias que oferecem mais de 50 sabores da iguaria de origem alemã

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