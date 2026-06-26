26ª Festa das Cucas anima Santa Cruz do Sul entre 3 e 5 de julho

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Última edição do evento vendeu mais de 35 mil cucas. Bruno Petry / Divulgação

Em meados dos anos 2000, um pequeno grupo de mulheres se reuniu para vender receitas de cuca alemã em frente à igreja matriz de Santa Cruz do Sul. Sucesso absoluto, a ação deu início à famosa Festa das Cucas, que terá sua 26ª edição realizada entre 3 e 5 de julho, no Parque da Oktoberfest.

— Ao longo do tempo e da evolução do evento, muitas das produtoras locais transformaram seus negócios em empresas. Hoje, elas contam com padarias artesanais que empregam pessoas, movimentam a economia e ajudam a consolidar ainda mais a tradição da cuca na cidade — explica o gerente executivo regional do Grupo RBS, Joel Goulart Junior.

Baseada no tema “Sabores que Inspiram o Amanhã”, a edição deste ano reconhece a história da cuca e tudo que ela representa, mas também abre espaço para evolução, novas ideias e novas gerações. A iniciativa está alinhada à proposta do Concurso da Melhor Cuca, que premia as receitas mais gostosas e inovadoras da região há 18 anos.

Em 2026, a grande vencedora — eleita Rainha da festa — foi a Tesouro da Colônia, criada pela Du Cheff. Ela leva calabresa defumada, pimentão, geleia de abacaxi com pimenta e o tradicional streusel.

A premiação também reconheceu as Princesas do evento. A primeira é a Doce Aroma, da Panificadora Cristal, que explora sabores como laranja, café, castanhas e caramelo salgado. Já a segunda é a Aurora, da Panificadora Jamaica, feita com café, doce de leite, nozes caramelizadas e chantilly.

— Muitas vezes, a cuca premiada se torna a vitrine da padaria, Já tivemos casos de estabelecimentos que cresceram significativamente a partir dessa conquista. A vencedora deste ano, por exemplo, participa da festa pela segunda vez, o que mostra como o evento também abre espaço para novos protagonistas e histórias. Isso reforça ainda mais o papel do concurso como impulsionador de talentos, de criatividade e do futuro da nossa gastronomia local — conta a assistente comercial e de eventos do Grupo RBS Região dos Vales, Michelli Pilz de Oliveira.

A Rainha e as Princesas deste ano estarão disponíveis ao público que visitar o evento. Ao todo, os participantes poderão provar cerca de 50 tipos de cucas, que serão oferecidos nos espaços das 13 padarias participantes.

— Nas primeiras edições da festa, a quantidade de sabores era bem restrita. Normalmente, tínhamos apenas os mais básicos, como açúcar, doce de leite, goiabada e coco. Graças ao Concurso da Melhor Cuca, as padarias exploraram novas possibilidades e criaram mais opções deliciosas — comenta Goulart Junior.

Programação especial

Com entrada gratuita — o público paga apenas o que consumir —, a Festa das Cucas oferece atrações que vão além da gastronomia que remete à cultura alemã no Sul do Brasil.

Entre elas, feira comercial, feira de artesanato e agroindústria familiar, apresentações artísticas e culturais, parque de diversões e espaços de lazer que garantem entretenimento para toda a família.

Durante os três dias, os visitantes também podem interagir e tirar fotos com a mascote oficial. Batizada de Dona Gilda, é uma homenagem à professora de culinária conhecida como uma das grandes referências da tradição da cuca em Santa Cruz do Sul.

A abertura oficial ocorre em 3 de julho, ao meio-dia, com direito a apresentação da Bandinha Itinerante. Já às 16h, os visitantes podem acompanhar o show de voz e violão de Guinther Bender.

No sábado (4 de julho), a agenda inclui atrações como a apresentação do Centro Cultural 25 de Julho (10h30) e os concertos de Lobos da Estepe (11h30), Explosão do Sul (14h) e Jô Bittencourt e Banda (16h). A Bandinha Itinerante também anima o clima em dois horários: 11h30 e 15h30.

No último dia de evento, a Banda do Quartel dá início à programação no Parque da Oktoberfest, às 11h. Ao meio-dia, os visitantes podem assistir à Bandinha Itinerante (que também se apresenta às 15h30) e a banda De Alma Gaúcha. À tarde, a animação fica por conta da apresentação da Sociedade Cultural e Folclórica Oktobertanz (15h) e de Moisés Damé (16h).

— A expectativa é receber cerca de 40 mil visitantes ao longo do final de semana, impulsionada pelas condições típicas do inverno na região, com dias de frio e sol, que convidam o público a aproveitar momentos de lazer e gastronomia ao ar livre. Ao visitar a festa, o público pode esperar uma experiência completa, que reúne tradição, sabor e entretenimento para toda a família — afirma a assistente comercial e de eventos do Grupo RBS Região dos Vales, Juliana Louzada Leal.