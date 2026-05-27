Apresentação tem trio de violinistas, banda base e seis violoncelos. Zé Carlos De Andrade / Divulgação

O fim de semana é o momento ideal para descobrir e aproveitar tudo o que acontece na cidade. Em Porto Alegre, a agenda de eventos dinâmica e diversificada oferece oportunidades valiosas para vivenciar novas experiências culturais ao lado da família e dos amigos.

No dia 14 de junho, o Corde Vita – um dos maiores espetáculos de violino do mundo – chega à capital gaúcha com uma apresentação no Auditório Araújo Vianna. O concerto ao vivo tem como proposta principal integrar a imponência da música clássica a canções icônicas do pop e do rock internacional.

– O Corde Vita é um espetáculo instrumental que nasceu da paixão pela música e da vontade de reinterpretar grandes clássicos do pop e do rock de uma forma mais intensa e emocionante. A ideia sempre foi criar algo que unisse qualidade musical, força visual e conexão genuína com o público – conta o diretor artístico do projeto, Juliano K-lcinha.

Descubra mais detalhes sobre o espetáculo Corde Vita:

Abordagem inovadora

A proposta do Corde Vita não é simplesmente revisitar músicas mundialmente conhecidas, mas reconstruí-las com personalidade. Para isso, o espetáculo aposta em uma linguagem instrumental moderna, cinematográfica e emocional, respeitando e valorizando a essência dos clássicos do pop e do rock. Sem uso de voz, toda a narrativa acontece por meio das canções, em uma linguagem expressiva e universal.

Lista de clássicos

O repertório do Corde Vita foi cuidadosamente elaborado para manter uma dinâmica emocional do início ao fim. Para isso, a apresentação percorre sucessos de artistas e bandas como Queen, Michael Jackson, Bon Jovi, Journey, Led Zeppelin, The Beatles e Guns N’ Roses por meio de arranjos sofisticados, potência sonora e estética contemporânea.

– O espetáculo tem momentos de grande energia, mas também traz passagens mais delicadas e emocionantes dentro dessa coletânea de artistas que dialogam profundamente com o público. Além disso, preparamos surpresas para intensificar ainda mais a dinâmica sonora – destaca K-lcinha.

Construção musical sofisticada

O ponto alto do espetáculo é sua construção musical envolvente. No palco, o trio de violinistas é acompanhado pela força de uma banda base ao vivo e a sensibilidade da camada orquestral composta por uma seção especial de seis violoncelos.

– Em muitos momentos, os violinos assumem o protagonismo das melodias, enquanto a banda e os violoncelos adicionam profundidade e impacto aos clássicos do pop e do rock. Isso deixa a apresentação muito mais envolvente – afirma o diretor artístico.

Palco à altura

Destaque na agenda cultural de Porto Alegre em junho, o Code Vita acontece no Araújo Vianna. A escolha de um dos auditórios mais tradicionais da capital gaúcha contribui para potencializar a intensidade, a estética e a emoção do concerto.

– Este é um palco que tem história e forte conexão com a música ao vivo. Estamos preparando um espetáculo intenso e com entrega enorme dos músicos. Os gaúchos podem esperar uma noite emocionante – garante K-lcinha.

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Serviço

Corde Vita

Local: Auditório Araújo Vianna

Endereço: Parque Farroupilha, 685 — Farroupilha, Porto Alegre

Data: 14 de junho

Abertura dos portões: 17h30

Início do espetáculo: 19h