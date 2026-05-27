Um dos maiores espetáculos de violino do mundo chega à capital gaúcha

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Corde Vita une música clássica e hits do pop e do rock internacional em concerto envolvente e contemporâneo 

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