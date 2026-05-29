Roteiro de fé: Santa Maria se destaca no turismo religioso gaúcho

Santa Maria apresenta roteiro de peregrinação de fé. Divulgação

Santa Maria desponta como um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul ao unir cultura, espiritualidade e memória em um só roteiro. Segundo dados da prefeitura, a cidade foi a quinta mais visitada do Estado em 2022 e, atualmente, recebe cerca de 300 mil turistas por ano, movimentando aproximadamente R$ 80,1 milhões para a economia local.

Para atender esse fluxo de visitantes, o município conta com uma ampla estrutura turística, com 28 hotéis, 23 motéis e cerca de 3,1 mil leitos, além de 295 restaurantes e 174 espaços de eventos.

Conhecida como Cidade Peregrina e reconhecida no Plano Municipal de Turismo como Território do Sagrado, mais do que um destino tradicional, o município aposta no turismo religioso como uma experiência de conexão, reflexão e fé.

Iniciativa do Grupo RBS em parceria com a Prefeitura de Santa Maria, o projeto Santa Maria Tem! apresenta quatro importantes locais de visitação que reforçam a vocação do turismo de fé no município: Basílica da Medianeira, Catedral de Santa Maria, Santuário Tabor e atrações ligadas à vida do diácono João Pozzobon.

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Conheça o roteiro de peregrinação

Basílica da Medianeira

No coração da cidade, a Basílica de Nossa Senhora Medianeira é um símbolo de tradição religiosa. Inaugurada em 1985, o local se tornou uma referência da devoção mariana.

Em 2024, a fé na padroeira foi celebrada de forma especial: o Vaticano a proclamou Rainha do Povo Gaúcho, tornando o santuário um destino imperdível para os fiéis.

O local permanece aberto diariamente das 8h às 18h. No local, os visitantes podem fazer orações, pedidos e agradecimentos à santa. Há milhares de relatos sobre graças alcançadas.

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Catedral de Santa Maria

Próximo à basílica, a Catedral de Santa Maria é outro ponto de visitação importante na rota religiosa. O espaço abriga afrescos criados pelo artista ítalo-brasileiro Aldo Locatelli, considerado um dos grandes nomes da arte sacra do Brasil. Em 1909, seis obras para adornar a catedral foram trazidas de Paris. A maior representante desses objetos de arte sacra está no altar: a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Os vitrais da Catedral de Santa Maria também são destaques da arquitetura do local. Criados pelo antigo e prestigiado ateliê Casa Genta, os mosaicos de vidros reúnem variadas representações de Nossa Senhora. À noite, o local oferece um espetáculo à parte. Mais de 80 lâmpadas de LED realçam detalhes da arquitetura e das linhas do prédio, que desde 2002 é considerado patrimônio histórico e cultural da cidade.

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Santuário Tabor

O Santuário Tabor, também chamado de Santuário de Schoenstatt, ficou conhecido pela passagem do diácono João Pozzobon que, no século XX, iniciou no local uma peregrinava com a imagem de Nossa Senhora, evangelizando a população local.

O Tabor foi inaugurado em 11 de abril de 1948 como o primeiro Santuário da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt no Brasil. Hoje, existem 24 deles no país, e todos seguem o mesmo desenho do original localizado em Schoenstatt, região da cidade de Vallendar, na Alemanha.

Atualmente, mais de cem peregrinos comparecem ao local diariamente. Tours vindos de diversas regiões do Brasil e de outros países chegam em ônibus lotados, e representantes da Campanha Mãe Peregrina se esforçam para customizar roteiros, passeios e estadias conforme cada grupo.

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João Pozzobon

Em 1950, o diácono João Pozzobon iniciou em Santa Maria, partindo do Santuário Tabor, a Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt. Com a missão de levar a fé a famílias, escolas, presídios e hospitais da região, ele percorreu cerca de 140 mil quilômetros, sempre com a imagem de Nossa Senhora nos braços.

Em 35 anos de pregação e de fé, Pozzobon deixou alguns milagres pendentes de comprovação, que estão em análise no Vaticano. Ele pode se tornar o mais novo santo brasileiro – e o primeiro gaúcho.

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Na visita ao roteiro religioso de Santa Maria, é possível conhecer a Casa Museu João Luiz Pozzobon, com mobiliários e utensílios deixados do jeito em que estavam quando ele, a esposa e os sete filhos viviam no local.