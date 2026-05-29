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Roteiro de fé: Santa Maria se destaca no turismo religioso gaúcho

Destino reúne fé, história e beleza em um só roteiro

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Para Prefeitura de Santa Maria

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Victória Armando

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