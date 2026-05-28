Rede de hotéis lança promoções e programação especial para a Copa do Mundo

Tri Hotéis oferece combos inspirados em seleções que marcaram a história das Copas do Mundo. Tri Hotel / Divulgação

O amor do brasileiro pelo futebol é forte e inexplicável. Dentro de campo, essa relação se traduziu em protagonismo global.

O Brasil é a única seleção a conquistar cinco Copas do Mundo (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), e é conhecido como referência do chamado “jogo bonito”. Em 2026, busca o hexacampeonato na edição que tem como países sede Estados Unidos, México e Canadá.

A relevância do esporte é ampliada pelo impacto na economia. Além de movimentar o mercado do varejo, com camisetas e itens oficiais da seleção, os dias de jogos também auxiliam no movimento de bares, restaurantes e hotéis.

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De olho nessa oportunidade, a rede Tri Hotéis prepara uma programação especial ao longo da Copa do Mundo 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Entre os atrativos, a rede oferece 20% de desconto em hotéis selecionados* para reservas entre 13 de junho e 19 de julho, período que coincide com a competição.

A estratégia busca ampliar o público, indo além das viagens corporativas tradicionais e atraindo também hóspedes interessados na experiência de acompanhar os jogos em ambientes coletivos.

*Tri Hotel Antônio Prado, Tri Hotel Executive Caxias, Tri Hotel Executive Lajeado, Tri Hotel Canela, Tri Hotel Executive Osório, Tri Hotel Vittoria Bento, Tri Hotel Praia Grande, Tri Hotel Premium Criciúma, Tri Hotel Chapecó e Tri Hotel Executive Santa Maria

Cervejas

A cerveja artesanal “Tri Especial Copa” estará disponível para compras nas unidades do Tri Hotel. Tri Hotel / Divulgação

Pensando em proporcionar a melhor experiência ao hóspede e em propostas que vão além da hospedagem, a rede Tri Hotéis investe em rótulos próprios de cerveja artesanal. Para a copa, por exemplo, criou um sabor oficial chamado “Tri Especial Copa”.

Do estilo pilsen puro malte, a bebida é descrita como leve e refrescante, com coloração amarelo-palha e formação moderada de espuma. O corpo varia de baixo a médio-baixo, o que indica uma bebida de menor densidade e fácil consumo, com final mais seco e sensação suave no paladar.

Segundo Bianca Sgarioni, gerente de Ravenue da rede de hotéis, essa criação oferece um delicado equilíbrio entre malte e lúpulo, sutilmente adocicado e um final seco e limpo. A iniciativa, busca destacar os diferenciais praticados para atrair os clientes:

— Nosso objetivo é que o hóspede se sinta à vontade.

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Combos

Durante a Copa do Mundo, os hotéis da rede também oferecem um cardápio temático. Inspirado nas maiores seleções da história e seus países, os pratos promovem uma experiência que “viaja pelos sabores da Copa” para acompanhar os jogos.



Em homenagem ao famoso estádio brasileiro, “Maracanã, 70”, oferece coxinha, dadinhos de tapioca e caipirinha de limão. Para Argentina, o estádio “La Bombonera, 10”, é referenciado em empanada de carne, empanada de queijo e uma taça de vinho Malbec.

O combo da França ganhou o nome de “Les Bleus, 98”, aludindo ao apelido da famosa Seleção Francesa de 1998. O combo francês é composto por mini quiche, croissant salgado e taça de vinho pinot noir.

Já para a Alemanha, em referência à conquista da Copa do Mundo do Brasil, “Berlim, 2014”: bratwurst, batata rústica e cerveja Tri Especial Copa. Para o título da Espanha na África do Sul, “Tiki Taka, 2010”, o combo tem croquetas, tapas e sangria.

Citando o Reino Unido, o combo “Wembley, 66” oferece fritas, violinha e a Cerveja Tri Especial Copa. Por último, o Uruguai é reverenciado com “Centenário, 50”, com choripán, torta frita e grapimiel.

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Transmissão de jogos

Quando o assunto é futebol, toda hora é hora de torcer pela Seleção Brasileira. Ao comentar a decisão de transmitir os jogos da Copa nas unidades do Tri Hotéis, Bianca enfatiza o amor pelo esporte como parte da identidade do povo brasileiro – e do negócio. Segundo ela, as televisões estarão conectadas nos principais canais de esportivos.

— Sabemos que Brasil é muito apegado ao futebol. Eu amo futebol. A gente vai passar aqui na central também. E vamos assistir todos os jogos, assim como fizemos durante a Champions League e as Olimpíadas. Nas escolas já tinha essa cultura. Quando tinha jogo de manhã ou de tarde, a turma parava para assistir. Então , faz parte do nosso DNA. É o mínimo que podemos fazer para ofertar ao nosso cliente também.