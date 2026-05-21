Hot Wheels Monster Trucks Live chega a Porto Alegre 

Espetáculo combina potência, velocidade e efeitos visuais. Ray Tiddy / Divulgação

Criada em 1968, a Hot Wheels atravessou gerações transformando carrinhos em símbolo de velocidade, competição e aventura.

Agora, esse universo que marcou a infância de milhões de pessoas ganha uma versão em tamanho real com o Hot Wheels Monster Trucks Live, espetáculo internacional que desembarca pela primeira vez no Brasil com apresentações em Porto Alegre nos dias 8 e 9 de agosto.

Para a diretora de marketing da turnê no Brasil, Victoria Echer, a ideia é entregar ao público uma experiência grandiosa, pensada para toda a família, embalada pela energia dos monster trucks e a força de uma marca que atravessa gerações.

– A Hot Wheels faz parte da memória afetiva de muitas gerações, e ver esse universo ganhar vida transformando o Jockey Club RS em uma arena, com caminhões gigantes, manobras radicais e muita interação, torna essa estreia especial. Principalmente por acontecer no fim de semana do Dia dos Pais – destaca a executiva.

Espetáculo impulsiona agenda de eventos em Porto Alegre

A Hot Wheels Monster Trucks Live desembarca no Brasil após encerrar uma etapa no Chile. As apresentações em Porto Alegre, inclusive, serão as primeiras da turnê no país.

Victoria destaca que a escolha de iniciar a passagem pelo Brasil na capital gaúcha reforça a importância da cidade no circuito de grandes eventos, já que o público local é amplamente receptivo a experiências internacionais, familiares e de grande porte.

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No total, Porto Alegre receberá quatro apresentações, realizadas às 11h30 e às 18h30 nos dias 8 e 9 de agosto.

Show de carros para crianças e adultos

Fundada em 1968, a Hot Wheels fez sucesso entre crianças que hoje já são adultas e segue conquistando o coração de novas gerações. Seus produtos despertam sentimentos de disputa, criatividade e aventura, compartilhados por pessoas de todas as idades.

– No Hot Wheels Monster Trucks Live, esse universo sai das pistas em miniatura e ganha escala gigante, com caminhões reais, pilotos profissionais, luzes, som, efeitos especiais e uma narrativa de competição pensada para envolver o público do início ao fim – afirma Victoria.

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Destaques da turnê

O principal destaque da turnê brasileira será o Rhinomite, monster truck que promete conquistar o público com imponência, personalidade e muita presença dentro da arena. Os fãs também poderão acompanhar outros seis caminhões famosos do universo Hot Wheels: Big Foot, Bone Shaker, Gunkster, Mega Wrex, Skelesaurus e Tiger Shark.

O espetáculo conta ainda com disputas eletrizantes e desafios radicais. Haverá também performances de motocross freestyle e momentos dedicados a interações com o público.

O evento une adrenalina, produção e interação a partir da própria força dos monster trucks. A experiência é construída em torno das manobras, dos saltos, das disputas e da presença dos caminhões em escala real dentro da arena. O público acompanha tudo de perto, sente a vibração da apresentação e participa da energia do espetáculo VICTORIA ECHER Diretora de marketing da turnê no Brasil

Experiência Pré-Show e Camarote Hot Zone VIP

Quem deseja uma vivência exclusiva no Hot Wheels Monster Trucks Live pode adquirir o Pré-Show, vendido separadamente do ingresso. Disponível para fãs de todos os setores, a experiência inclui acesso antecipado ao evento (2h30 antes da apresentação), contato direto com os caminhões, sessão de fotos e momentos exclusivos, como interações e autógrafos com os pilotos.

– Além do Pré-Show, há o ingresso Camarote Hot Zone VIP, que oferece um pacote ainda mais completo. Com ele, o participante tem acesso a um dos melhores setores do evento, com Pré-Show incluso, merchandising e brindes exclusivos, além de acesso ao backstage e Meet & Greet (encontro de fãs com as estrelas do evento). É a experiência máxima para quem quer viver o Hot Wheels Monster Trucks Live de forma ainda mais especial e exclusiva – finaliza Victoria.

SERVIÇO

Local: Jockey Club RS

Endereço: Av. Diário de Notícias, -750. Porto Alegre

Data: 8 de agosto de 2026

Horários: 11h30 e 18h30

Classificação etária: livre

Ingressos: a partir de R$ 249 (mais taxas)