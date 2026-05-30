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Gaúchos pelo Mundo: agência tem roteiros pensados para o público do Estado  

Pacotes da CVC contam com guia acompanhante, especialistas locais em cada destino e experiências que vão além dos pontos turísticos convencionais  

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