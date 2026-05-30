Gaúchos pelo Mundo: agência tem roteiros pensados para o público do Estado  

Suporte integral é um dos diferenciais do Gaúchos pelo Mundo. Julio Cesar Fonseca Junior / Divulgação

Viajar em grupo tem deixado de ser apenas uma alternativa prática para se tornar uma escolha cada vez mais valorizada por quem busca conforto, segurança e experiências mais completas. Além da comodidade de ter o roteiro organizado, esse modelo permite aproveitar melhor cada destino, criar conexões com outras pessoas e contar com suporte durante toda a jornada, fatores que fazem diferença especialmente em viagens mais longas ou internacionais. É nesse contexto que surgem iniciativas pensadas para públicos específicos, com roteiros adaptados aos seus hábitos, interesses e estilo de viajar.

Voltado exclusivamente aos viajantes do Rio Grande do Sul, o programa Gaúchos pelo Mundo oferece viagens em grupo para destinos nacionais e internacionais. Com acompanhamento integral desde o embarque em Porto Alegre até o retorno, a iniciativa é promovida pela CVC, que tem 54 anos de expertise na área e é especialista em organizar todos os detalhes dos roteiros.

De acordo com o especialista Gaúchos pelo Mundo CVC, Julio Cesar Fonseca Junior, existe uma diferença muito grande entre simplesmente conhecer um destino e entender como o público gaúcho gosta de viajar.

– Os roteiros do Gaúchos pelo Mundo são pensados levando em consideração o ritmo, os interesses e o perfil do nosso público. Isso aparece em vários detalhes: no equilíbrio entre passeios e tempo livre, na escolha dos hotéis, nos restaurantes selecionados, no cuidado com a gastronomia, no perfil cultural dos passeios e até na forma de conduzir o grupo – explica.

Confira alguns dos principais diferenciais de viajar com o Gaúchos pelo Mundo:

Acompanhamento integral

O acompanhamento oferecido aos turistas começa muito antes da viagem. Com antecedência, os passageiros recebem orientações detalhadas sobre documentação, malas, câmbio, aplicativos, clima, funcionamento do roteiro e tudo que pode gerar dúvidas. As informações são compartilhadas em um grupo no WhatsApp, que também ajuda a aproximar os viajantes.

No momento do embarque, os turistas encontram o guia especializado da CVC, que os acompanhará até o fim da viagem.

Segundo Julio Cesar, o guia sai com o grupo desde Porto Alegre e permanece durante todo o roteiro, auxiliando na organização dos horários, em conexões, nos deslocamentos e no suporte geral da experiência.

– Isso traz muito mais conforto, principalmente para quem não tem tanta experiência internacional ou prefere viajar em grupo com mais segurança. O passageiro nunca fica sozinho. Existe um cuidado constante para que a viagem seja leve, organizada e acolhedora, permitindo que cada um aproveite o destino sem se preocupar com detalhes operacionais – afirma.

Além do guia acompanhante, os turistas contam com especialistas locais de cada destino. São profissionais que conhecem a história, os costumes, as curiosidades e os detalhes de cada cidade, oferecendo imersões profundas, enriquecedoras e que permitem compreender a essência do local.

Variedade de destinos

A variedade de destinos é outro destaque do Gaúchos pelo Mundo. Quem procura viagens internacionais, por exemplo, pode embarcar em roteiros como o Gaúchos nas Maravilhas de Portugal, que passa pelas cidades de Lisboa, Évora, Coimbra e Porto. Há também o pacote Gaúchos nos Encantos de Paris, focado nos melhores passeios da cidade francesa e em excursões a atrações próximas, como o Palácio de Versalhes e a Disneyland Paris.

Caso o objetivo seja explorar o melhor da América do Sul, a recomendação é o Gaúchos nos Encantos de Machu Picchu. O tour pelo Peru oferece passeio noturno em Cusco e visitas a locais como Machu Picchu, Vale Sagrado, complexo arqueológico de Moray e salinas ancestrais de Maras.

O programa conta ainda com roteiros que percorrem destinos brasileiros como Bonito (MS), Serras Gerais (TO), Jalapão (TO) e as cidades históricas de Minas Gerais. Além disso, há uma opção de Circuito Religioso em São Paulo, que envolve visitas a lugares como a Basílica de Aparecida e o Santuário Frei Galvão.

Passeios clássicos e experiências autênticas

O objetivo do Gaúchos pelo Mundo vai muito além de “cumprir roteiro”. Por isso, há uma curadoria especial de passeios, que mescla os principais pontos turísticos de cada região a experiências diferenciadas para criar vivências memoráveis de conexão com a cultura local. No roteiro do Peru, por exemplo, os turistas participam de uma aula de pisco sour, drinque mais icônico do país.

– Buscamos incluir momentos mais autênticos e conectados com a cultura local. Pode ser um uma experiência gastronômica diferenciada, uma vivência cultural, um passeio menos óbvio ou até um momento simples que faça a pessoa realmente sentir o destino. Essas experiências são escolhidas com muito cuidado, sempre pensando no perfil do grupo e naquilo que realmente faz sentido para a proposta da viagem – afirma o executivo da CVC.

Amizades e boa companhia

Julio Cesar explica que o programa surgiu por conta de uma demanda dos gaúchos, que buscavam viajar com mais segurança, acolhimento e companhia, mas sem abrir mão de experiências autênticas e bem organizadas. Com o tempo, o projeto evoluiu para uma comunidade de viajantes. Segundo ele, hoje, o Gaúchos pelo Mundo reúne pessoas que compartilham histórias, criam amizades e, muitas vezes, voltam a viajar juntas em novos roteiros.