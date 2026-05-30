Gastronomia, negócios e bons vinhos: ExpoBento começa no dia 4 de junho

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Culinária será destaque, com sabores que vão dos produtos coloniais à culinária contemporânea. ExpoBento / Divulgação

A 34ª edição da ExpoBento está chegando. Entre os dias 4 e 14 de junho, o Parque de Eventos de Bento Gonçalves (Fundaparque) se prepara para receber visitantes do Brasil inteiro.

Considerada a maior feira multissetorial do país, a ExpoBento já tem ingressos antecipados à venda até o dia 3 de junho, por meio do ExpoBento na Palma da Mão, via número de WhatsApp (54) 2105.1900, ou em pontos físicos, como supermercados das redes Andreazza, Apolo, Caitá, Grepar e Via Atacadista, além de estabelecimentos como Cosipop, Ortafrutti e Cainelli Comercial de Gás.

Promovida pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIG-BG) — instituição voltada à promoção de negócios na região —, a edição deste ano reunirá mais de 500 expositores.

Os visitantes irão encontrar estandes de diversos segmentos, como agroindústria, imóveis, vestuário, alimentação, automóveis, agronegócio, vinhos, recreação, entre outros. Além disso, a feira oferece opções gastronômicas, com destaque para a Fenavinho, realizada dentro da ExpoBento, e, reúne um espaço dedicado aos vinhos gaúchos.

Com ingressos à venda e alta expectativa de público durante os onze dias de evento, o diretor geral da ExpoBento, Jonatas Ferrari, destaca que a feira é um espaço pensado para toda a família, com uma programação que atende desde crianças até adultos.

— As atrações incluem espaço pet, música, teatro e um espaço gamer, que atrai muitas crianças. Os itens de compra também são bem procurados. Como é uma feira de inverno, as opções são muito amplas: você encontra desde um calçado até um veículo ou um imóvel. A palavra "multissetorial" representa muito isso — complementa Ferrari.

A nova edição da ExpoBento chega repleta de novidades que prometem surpreender o público.

Confira os principais motivos para visitar a feira entre os dias 4 e 14 de junho.

1) Boa gastronomia

Cucas, salames, queijos, compotas, geleias, produtos coloniais estão entre os destaques. A gastronomia é um dos pilares mais saborosos da ExpoBento, e, durante o evento, o visitante pode mergulhar em um universo de sabores que vai das raízes da imigração italiana — com pratos como polenta, sopa de capeletti, massas e pizza — até opções mais contemporâneos com lanches, salgados, sobremesas e chopp de cervejarias artesanais.

O diretor de eventos da ExpoBento, Filipe Almeida, convida o público a conhecer o setor da agricultura familiar, onde é possível apreciar produtos tradicionais da região, como o capeletti.

— Depois, ela tem que dar uma passada na Fenavinho e em seguida no Bodegão, que é onde a cultura italiana é mantida viva. Antigamente, o Bodegão era aonde o pessoal ia para comprar salame, queijo e jogar Quatrilho — recomenda Almeida.

Para os amantes de vinho, a Fenavinho é parada obrigatória. Com masterclasses, degustações e a presença das principais vinícolas da Serra Gaúcha, o evento celebra em um só espaço os melhores rótulos da região.

2) Mais de 90 atrações

A programação da 34ª edição da ExpoBento será marcada por uma variedade de atrações. Abrindo o evento, a dupla Marcos & Belutti se apresenta no Pavilhão, no primeiro dia da feira. Para o show, haverá ingresso popular, no valor de R$ 30,00, além da doação de 1 kg de alimento não perecível. Ao todo, mais de 90 apresentações integram a agenda.

De acordo com Almeida, a proposta é ampliar o acesso do público, oferecendo desde opções mais completas, como mesas com open bar, até ingressos básicos, aliando entretenimento à ação solidária, uma das marcas tradicionais do evento.

— A programação conta com três palcos. O Palco Multicultural reúne corais da cidade, campeonato de FIFA, peça infantil aos sábados (“Histórias Brincantes Sem Celular”) e ativações lúdicas para as crianças, além de atrações tradicionais como desfile pet, cosplay e comentários da estreia do Brasil na Copa. Já o Palco Gastronomia prioriza artistas locais, que se apresentam para o grande público da praça de alimentação — diz.

Entre os outros destaques da programação estão Pedro Ernesto Denardin, Star Beatles, Os Gaudérios, Tchê Barbaridade, Nicole Carrion, Quarteto Coração de Potro e Nani Azevedo. Diferente do show do Marcos & Belutti, que os ingressos são comprados a parte, as outras atrações poderão ser acessadas com o ingresso geral da ExpoBento.

3) Apoio ao comércio local

Na edição anterior, o evento reuniu cerca de 280 mil visitantes e gerou aproximadamente R$ 60 milhões em negócios. Para 2026, a expectativa, conforme o diretor-geral da ExpoBento, Jonatas Ferrari, é superar esses números. Para isso, a organização está empenhada em construir um evento robusto, pensado para toda a família com uma programação que agrada todas as idades.

As duas feiras – Expobento e Fenavinho – ocorrem simultaneamente com o propósito de fomentar e impulsionar negócios. Ferrari explica que a criação dessa ambiência é feita para que o expositor faça bons negócios e o público comprador encontre ótimas opções.

— Nesta edição, vamos proporcionar algo a mais: o público que comprar na Expobento e na Fenavinho poderá concorrer a três iPhones 17*. Serão três sorteios realizados no último dia da feira, 14 de junho, às 17h30, no palco 360. Para concorrer, basta realizar compras a partir de R$ 200 nos expositores. Essa campanha é uma das maneiras que encontramos para prestigiar nosso expositor, impulsionar bons negócios e prestigiar o visitante — afirma o diretor.

*Consulte regulamento e certificado de autorização no site www.expobento.com.br.

Serviço

34ª ExpoBento