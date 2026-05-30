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Gastronomia, negócios e bons vinhos: ExpoBento começa no dia 4 de junho

Maior feira multissetorial do país irá movimentar a economia do Estado durante os 11 dias de evento

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Pâmela Maidana

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