Da Kombi à expansão: cervejaria que começou com beertruck hoje vende no Brasil e na Europa  

As cervejas artesanais variam de sabor. Salvador Brewing Co. / Divulgação

Dois irmãos, uma kombi e um sonho: levar ao público uma cerveja artesanal servida da forma mais fresca possível. Foi assim que começou a história da cerveja Salvador, que hoje mantém operações em Caxias do Sul, Porto Alegre, Gravataí e, em breve, em Canoas.

Era 2013 quando Leo Salvador começou a produzir cerveja em casa, mais precisamente na cozinha da casa da mãe. A experiência despertou o interesse pelo universo cervejeiro e o levou a buscar a vivência em uma cervejaria industrial.

Com mais conhecimento técnico, ele se uniu ao irmão, Andrigo Salvador, para criar a própria marca, batizada em homenagem ao sobrenome da família. A distribuição começou de forma modesta: em uma kombi adaptada como beertruck, os dois percorriam a região de Caxias do Sul apresentando a nova cerveja artesanal.

Os irmãos Salvador começaram a divulgar a marca na região de Caxias do Sul ao participar de eventos em uma kombi adaptada como beertruck. Salvador Brewing Co. / Divulgação

O crescimento da marca ganhou um novo capítulo em 2017, com a abertura do primeiro brewpub da Salvador na Serra gaúcha: Salvador Fabbrica, instalado em uma construção histórica datada de 1943, restaurada e transformada em complexo gastronômico. De lá para cá foram inúmeras conquistas e prêmios, incluindo o de melhor brewpub do país em 2020. O termo brewpub indica que a cerveja é produzida e comercializada no mesmo local.

— Foi ali que começamos a crescer. Vinha muita gente de fora, até de São Paulo​ , ​ que experimentava a cerveja e se surpreendia com a qualidade. A partir disso, começamos a pensar em como expandir a marca — conta Leo Salvador.

Hoje, a Salvador Bar e Cozinha reúne cerveja artesanal fresca, gastronomia e espaços modernos em cinco unidades no Rio Grande Sul. Além da operação presencial, a marca também atende clientes de todo o Brasil por meio da loja online e do clube de assinaturas.

Com temática inspirada no universo militar, a identidade da marca também reflete um gosto pessoal dos irmãos pela estética desse ambiente. A referência foi incorporada ao conceito da cervejaria: os estabelecimentos são chamados de QGs, enquanto os clientes que aderem ao Batalhão Salvador — o clube de assinaturas da marca — recebem o título simbólico de soldados. O empreendimento coloca em prática o lema: “Todo soldado merece uma grande cerveja e a nossa missão é produzir as melhores”.

Experiência no QG

Para Leo Salvador, o ponto de virada do negócio veio com a consolidação da marca em espaços físicos próprios. Ainda em Caxias do Sul, os irmãos decidiram abrir um novo negócio: o Salvador P47. Uma construção concebida conforme a identidade da marca, foi inspirada em um antigo hangar de avião em alusão ao caça utilizado pela força aérea Brasileira durante a Segunda Guerra.Em 2023, a cervejaria inaugurou uma unidade no Shopping Pontal, em Porto Alegre, com vista para o Guaíba, unindo cerveja artesanal, gastronomia e um ambiente pensando para encontros informais e eventos corporativos.

A expansão continuou em 2025, quando a marca abriu uma nova operação no Bourbon Carlos Gomes, também na Capital. Na Região Metropolitana, a Salvador já está presente no Gravataí Shopping e prepara a inauguração de uma unidade no Canoas Park Shopping, prevista para maio de 2026.

A proposta da marca vai além da bebida. No QG Salvador, a combinação entre gastronomia e cerveja faz parte da experiência oferecida ao público. Com 30 opções no cardápio, entre entradas, street food e pratos principais, a casa reforça a proposta que acompanha a trajetória da empresa: “salvar você da cerveja ruim”.

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As cervejas

A produção das cervejas segue concentrada em Caxias do Sul, onde também acontece o envase das latas que abastecem as demais unidades da marca. A distribuição para outras regiões do país é viabilizada pela logística aérea, enquanto a presença internacional ocorre por meio de parceiros responsáveis pela produção e comercialização na Europa.

A Salvador conquistou a região e subiu a Serra. Atualmente, também vende nacional e globalmente:

— Produzimos nossas cervejas em uma cervejaria parceira de Barcelona, levando nossas receitas e DNA da marca para países como Espanha, Holanda, Portugal e Suíça.

Ele destaca que a marca já compareceu a eventos internacionais para divulgar a marca e teve resultados:

— Também já realizamos algumas exportações saindo do Brasil para países como China, Japão, Coreia do Sul e Holanda.

Os rótulos mudam ao longo do ano para acompanhar as estações, incorporando ingredientes sazonais e novas combinações. Nas unidades da Salvador existem no mínimo 12 torneiras com sabores diferentes de cerveja, sendo que 6 delas retém estilos clássicos fixos e os outros são sazonais.

Além dessas opções, outras quatro novidades são lançadas todo novo mês. Elas que ficam disponíveis por tempo limitado, enquanto houver estoque. As cervejas são vendidas nas unidades e os sócios do clube recebem em casa com exclusividade.

Segundo o sócio fundador, as versões smoothie sour, que levam 40% de polpa de frutas frescas e acidez equilibrada, estão entre as que mais despertam o interesse dos consumidores. Outra favorita é a “Big Chief” uma das primeiras cervejas da casa. Com mais de uma década no mercado, já criaram mais de 300 sabores de cervejas artesanais e buscam inovar cada vez mais.

Para Salvador, a qualidade continua sendo o principal compromisso da marca.

— Nosso foco sempre foi, e é, ter a cerveja mais fresca possível — afirma o sócio.

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