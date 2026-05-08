Wine South America: evento coloca Bento Gonçalves no mapa do turismo corporativo da Serra Gaúcha

Tri Hotel Vittoria oferece diversas opções de salas para eventos. Tri Hotel / Divulgação

O setor de turismo no Rio Grande do Sul está em expansão. No ano passado, conforme o Índice de Atividades Turísticas (Iatur), do IBGE, a atividade cresceu para 11,4% frente à média nacional de 4,6%, demonstrando o avanço do segmento no Estado.

As cidades da Serra Gaúcha figuram entre os principais polos turísticos. A região é buscada por viajantes que estão atrás de experiências relacionadas à cultura gaúcha, clima ameno, e beleza natural dos Pampas e Mata Atlântica. Tanto para quem procura a cidade a lazer ou a trabalho, há opções de passeios e de hospedagem, contemplando cada perfil.

Bento Gonçalves se destaca como um dos destinos mais procurados. Reconhecida pela produção de vinhos de alta qualidade, a cidade movimenta a economia local, impulsionando a gastronomia, o comércio e o setor de serviços com o fluxo constante de visitantes. O município é próximo da Capital, e aparece também como opção para o turismo de negócios.

Diante desse cenário, as duas unidades do Tri Hotel na região, Tri Hotel Bento Gonçalves e Tri Hotel Vittoria, surgem como aliadas de quem busca hospedagem para participar de eventos ou para quem deseja realizá-los fora da Porto Alegre.

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Conheça três motivos para realizar um evento em Bento Gonçalves:

Networking global

De acordo com dados do Ministério do Turismo e da Polícia Federal, o Rio Grande do Sul foi o terceiro Estado que mais recebeu turistas estrangeiros no primeiro trimestre do ano. Foram mais de 700 mil pessoas passeando no Estado.

O aumento no fluxo de visitantes pode ser atribuído, em parte, ao incentivo à realização de grandes eventos corporativos na Serra Gaúcha. Apenas durante janeiro, fevereiro e março, Bento Gonçalves sediou eventos como a Maratona do Vinho, o Jantar Sob as Estrelas, o Festival Vindima, a Fenavinho e o Festival Vale dos Vinhedos.

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Esse ritmo de programação se estende ao longo de todo o ano, refletindo no calendário previsto para 2026. Em maio, por exemplo, acontecem a Wine South America e a Fenavinho. E no próximo mês, em junho, já está previsto o Desfile Cultural da Expobento. Uma oportunidade única para conectar-se com mercados internacionais e vivenciar o melhor da Serra Gaúcha, sem abrir mão do conforto.

Nesse cenário, o Tri Hotel se consolida como um parceiro estratégico, oferecendo hospedagem acolhedora e infraestrutura completa para receber um público cada vez mais diverso. Essa característica se reflete no perfil dos hóspedes, que chegam de diferentes partes do mundo, como destaca a gerente comercial da rede, Katlen Ribeiro.

— Recebemos muitos estrangeiros também — afirma Ribeiro.

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Espaço para negócios

Para quem quer realizar pequenas excursões e congressos com equipes menores, o Tri Hotel oferece salas dentro do próprio empreendimento. Na unidade Bento Gonçalves, na Rua Barão do Rio Branco, 245, há espaços com capacidade até 40 pessoas.

Já no Vittoria as opções são variadas: a sala Vittoria tem capacidade de 220 pessoas; a sala Toscana, para, no máximo, 110; e a sala Piemonte, para 50. Também há espaços para convenções menores: a sala Veneto comporta 32 e a sala Trentino, 14.

Além disso, para quem já tem compromissos na região, o hotel, situado a 1,3 km do centro, na Rua 13 de Maio, 800, é uma excelente escolha para empresas que participam de eventos na Fundaparque, já que está a poucos metros do local. A feira Wine South America, marcada para os dias 12 a 14 de maio, por exemplo, acontece justamente nesse centro de eventos.

Essa é uma das principais feiras de negócios do vinho e recebe muitos estrangeiros, movimentando e desenvolvendo a economia da região. Em sua sexta edição, tem mais de 430 marcas expositoras, de mais de 20 países.

O Tri Hotel é parceiro da Wine South America, sendo o hotel indicado para nossos expositores e visitantes para se hospedarem durante o evento, devido a qualidade de suas acomodações e a proximidade com a Fundaparque, local onde a feira é sediada JUSSARA KONRAD Coordenadora da Wine South America

Além dos negócios

Para quem deseja estender a estadia, o enoturismo é uma vivência almejada por aqueles que visitam a região sul do Brasil. A prática inclui degustações guiadas, atividades como a colheita, chamada de vindima, unindo lazer, gastronomia e cultura.

Esse roteiro tem como um de seus principais cenários o Vale dos Vinhedos, que concentra vinícolas renomadas, como Aurora, Casa Valduga e Miolo, e se tornou parada quase obrigatória para apreciadores do universo do vinho.

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A experiência enológica, no entanto, não se limita às visitas externas. No próprio hotel, hóspedes encontram uma carta exclusiva de vinhos, selecionada pelo vitinicultor Fernando Weber, ampliando o contato com a produção local.

— E em breve vamos ter um wine bar dentro hotel — destaca Katlen Ribeiro, gerente comercial da rede de hotéis Tri Hotel.

Para além da bebida alcoólica, o hotel é conhecido pelo bolo feito à base de vinho. Segundo Katlen, o produto passou a ser vendido devido à alta procura e está disponível na unidade Vittoria.

Com uma agenda ativa de eventos, atrativos turísticos consolidados e oferta qualificada de hospedagem, Bento Gonçalves se afirma como um destino que reúne negócios, lazer e vivências culturais características da Serra Gaúcha, atendendo a diferentes perfis de visitantes em um único lugar.

Veja imagens do hotel Tri Vittoria: