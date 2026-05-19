37º Entrevero Cultural: piás, guris e peões competem ao lado de seus padrinhos

37º Entrevero Cultural de Peões definiu os representantes da juventude tradicionalista gaúcha para o próximo ciclo. Deivis Bueno / Estampa da Tradição

A essência dos galpões marcou a realização do 37º Entrevero Cultural de Peões do Rio Grande do Sul. Entre 16 e 18 de abril, o Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul (CPF Piá do Sul), da 13ª Região Tradicionalista, em Santa Maria, foi responsável por sediar a etapa estadual de um dos principais encontros da cultura gaúcha, que reuniu os representantes da tradição e definiu os Peões do Rio Grande do Sul para o próximo ciclo.

– O balanço é de que o evento conseguiu reproduzir o trabalho desenvolvido ao longo de um ano, levando à cidade a essência dos galpões. Conseguimos traduzir a origem do movimento tradicionalista gaúcho, ligada ao homem do campo, com simplicidade, intensidade e autenticidade, valorizando o que é genuinamente nosso – afirma a vice-presidente da comissão executiva e madrinha do 37º Entrevero Cultural de Peões, Ana Cláudia Feltrim.

Experiências inéditas

O 37º Entrevero foi marcado por uma série de iniciativas realizadas pela primeira vez dentro do evento, e que ampliaram a programação e aproximaram diferentes públicos da cultura tradicionalista.

Abertura

Pela primeira vez, a cerimônia de abertura contou com a entrada de uma comitiva a cavalo. A participação da Mãe Peregrina também integrou o momento inicial do evento, reforçando o simbolismo e a ligação com elementos tradicionais da cultura gaúcha.

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Missa

Outro destaque foi a realização de uma missa na quinta-feira (16 de abril), que reuniu mais de 300 pessoas no Centro de Eventos Sentinela. Celebrada pelo padre Vitor Hugo Possetti, vice-postulador da causa do diácono João Luiz Pozzobon, a cerimônia incluiu a entrega de uma Mãe Peregrina para cada região do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Durante a homilia, foi ressaltada a relação entre os valores da juventude tradicionalista e o exemplo de vida do diácono, ligado à devoção e à comunidade.

Show

A programação incluiu o espetáculo da dupla de música nativista César Oliveira & Rogério Melo. O acesso ao show foi mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, destinado ao Banco de Alimentos de Santa Maria. A iniciativa marcou a primeira vez, em 60 anos do Movimento Tradicionalista Gaúcho, que um Entrevero Cultural de Peões do Rio Grande do Sul contou com um show e teve entrada solidária, unindo cultura e ação beneficente.

Cavalo crioulo

Outra ação inédita foi o presente concedido aos vencedores das categorias Peão e Guri com cavalos crioulos, doados por criadores da região. O primeiro foi presenteado por Maneco Crossetti, da Cabanha Barra do Guassupi, de Santa Maria, enquanto o segundo recebeu o animal de Fernando Gravina, da Cabanha Água Negra, de São Martinho da Serra, e presidente do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos (NCCC) do Rio Grande do Sul.

– A iniciativa buscou aproximar o movimento tradicionalista da chamada “família crioulista”. É uma forma de valorizar o criador, que tem papel importante no crescimento da cultura, da economia e do desenvolvimento regional, e de reforçar que estamos todos irmanados nessa mesma causa. O cavalo crioulo é um símbolo do Rio Grande do Sul, em que a relação entre homem e animal fortalece a nossa identidade cultural e o sentimento de pertencimento – diz Ana Claudia.

Vencedores da edição

O Entrevero reuniu 52 concorrentes das categorias Piá (mirim), Guri (juvenil) e Peão (adulto), vindos de entidades filiadas ao MTG. Ao longo dos três dias, os participantes foram avaliados em conhecimentos históricos e geográficos, habilidades artísticas e desempenho nas lides campeiras, garantindo que a competição valorize tanto a tradição quanto a formação cultural da juventude gaúcha.

– Batemos recorde de inscritos, algo que não acontecia desde 2021 e reforça o alcance desta edição. Também optamos por descentralizar os lançamentos, levando o Entrevero para diferentes regiões e mostrando que todos pertencem ao evento. Realizamos atividades em Sananduva, no CTG Doze Braças, em Independência, no CTG Sentinela do Rio Grande, e em Tapes, no CTG Província de São Pedro, entre janeiro e março – conta Ana Cláudia.

Confira os três vencedores de cada categoria que serão representantes de 2027:

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Peão

Lucas Gabriel Pedroso Tatsch (CTG Os Gaudérios) – 5ª RT Felipe Viola de Menezes (CTG Querência da Serra) – 9ª RT Marcos Paulo Bonatti (CTG Lenço Preto) – 19ª RT

Guri

Mikael de Lima Lopes (Centro Nativista Boitatá) - 3ª RT João Vithor Wegner Aires Vila Real (CTG Bento Gonçalves) - 13ª RT Arthur Miglioransa Perin (CTG Doze Braças) - 29ª RT

Piá

Matheus Henrique Mohr (CTG Estância do Montenegro) - 15ª RT Pedro Adolfo Roncato (CTG Querência do Prata) - 11ª RT Matheus Thomas Schneider (CTG Recanto Verde) - 20ª RT

Legado e continuidade

O 37º Entrevero Cultural de Peões do Rio Grande do Sul deixa como principal marca o fortalecimento do trabalho coletivo dentro do movimento tradicionalista. A realização do evento evidenciou a articulação entre diferentes frentes e o engajamento de uma gestão que atuou ao longo de um ano na organização, liderada pelo peão Leônidas Augusto da Silva, do CPF Piá do Sul.

– O maior aprendizado é que não se faz nada sozinho. Só conseguimos alcançar esse resultado criando e fortalecendo laços de amizade, companheirismo e apoio. Esse Entrevero mostra que o movimento tradicionalista pode e deve fazer ainda mais pela cultura do Rio Grande do Sul e reforça a importância de dar protagonismo à juventude, oferecendo oportunidades reais de liderança. Ela não é o futuro do movimento, é o presente – ressalta Ana Cláudia.