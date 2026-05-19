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37º Entrevero Cultural: piás, guris e peões competem ao lado de seus padrinhos

Competição estadual 2025/2026 iniciou a programação com comitiva a cavalo e missa com entrega da Mãe Peregrina 

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Para CTG PIÁ DO SUL

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