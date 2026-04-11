Santa Maria recebe 37º Entrevero Cultural de Peões do Rio Grande do Sul

Nove jovens representarão a juventude gaúcha durante um ano. Guilherme Brum / Divulgação

O Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul (CPF Piá do Sul), em Santa Maria, na 13ª Região Tradicionalista, se prepara para sediar a fase estadual do 37º Entrevero Cultural de Peões do Rio Grande do Sul, que será realizado entre 16 e 18 de abril, no Centro de Eventos Sentinela. Considerado um dos maiores eventos da cultura tradicional gaúcha, tem como objetivo eleger os nove jovens representantes masculinos do próximo ciclo.

Serão 52 competidores na fase estadual, vencedores das etapas regionais realizadas pelas entidades tradicionalistas, que concorrem nas categorias Piá (mirim), Guri (juvenil) e Peão (adulto). Ao longo de três dias, os concorrentes são avaliados em conhecimentos históricos e geográficos, habilidades artísticas e desempenho nas lides campeiras, garantindo que a competição valorize tanto a tradição quanto a formação cultural da juventude gaúcha. Ao todo, o evento mobilizará mais de 3 mil pessoas.

Realizado pela segunda vez consecutiva em Santa Maria, o evento retorna ao município em função do resultado da última edição, quando o título de 1º Peão Farroupilha foi conquistado por Leônidas Augusto da Silva, representante do CPF Piá do Sul. A conquista garantiu à entidade e à 13ª Região Tradicionalista a responsabilidade de organizar a edição deste ano.

– Queremos ampliar a visibilidade do processo formativo envolvido no Entrevero. O primeiro passo é mostrar a dedicação dessa juventude, o esforço que investem e o apoio que recebem das famílias. É importante que as pessoas compreendam que, em meio a um cenário que muitas vezes parece desalentador, há jovens que estão lutando por uma cultura – destaca a vice-presidente da comissão executiva e madrinha do 37º Entrevero Cultural de Peões, Ana Cláudia Feltrim.



Programação intensa

A programação do 37º Entrevero Cultural de Peões do Rio Grande do Sul está organizada em três dias intensos de atividades:

Quinta-feira (16 de abril)

O evento começa com a recepção dos participantes e a realização de uma prova escrita composta por 20 questões. Ainda no primeiro dia, ocorre o sorteio das provas campeiras para as categorias Guri e Peão, que incluem atividades como assar churrasco, preparar charque, cevar o mate e emalar poncho.

– Uma das novidades desta edição é a realização de uma missa especial, às 18h, aberta à comunidade. A proposta é valorizar a trajetória do diácono João Luiz Pozzobon, destacando seu exemplo de dedicação e vínculo com a juventude, em um momento que dialoga com diferentes públicos, independentemente de crença – ressalta Ana Cláudia.

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Sexta-feira (17 de abril)

O segundo dia é dedicado às provas artísticas e orais. Os participantes devem escolher entre declamar, cantar ou tocar um instrumento, além de apresentar danças tradicionais, como pezinho e maçanico, e danças de salão, como xote e rancheira.

Também apresentam o resumo de uma pesquisa prévia, que neste ano aborda implementos agrícolas, exigindo investigação histórica e contato com entrevistados. Outra etapa é a prova oral, cujo tema é sorteado minutos antes da apresentação, desafiando os concorrentes a relacionar conteúdos do movimento tradicionalista com temas atuais.

A programação é encerrada com um show do dueto de música nativista César Oliveira & Rogério Melo, às 21h.

Sábado (18 de abril)

O último dia concentra as provas campeiras. Nas categorias Guri e Peão, os participantes realizam as atividades sorteadas de galpão, como tosar, tosquiar ou trançar, além de provas com montaria, que envolvem encilha e andamentos do cavalo, e desafios como rédea, laço ou apartação. Já na categoria Piá, são três tarefas obrigatórias – preparo do chimarrão, laço na vaca parada e encilha.

Ao final da noite, às 21h, ocorre o fandango com a divulgação dos resultados, quando são anunciados os nove representantes da juventude gaúcha que atuarão durante o próximo ciclo. É válido destacar que os vencedores das categorias Guri e Peão receberão, pela primeira vez na história do Entrevero, um cavalo crioulo como premiação.



CPF Piá do Sul é responsável por organizar a edição do Entrevero deste ano. Deivis Bueno / Estampa da Tradição

Participação do público

O público poderá acompanhar gratuitamente o 37º Entrevero Cultural de Peões do Rio Grande do Sul, com acesso liberado às atividades durante toda a sexta-feira e o sábado.

Para o espetáculo musical da sexta-feira, contudo, a entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Durante o horário do show, haverá cobrança de taxa de R$ 20 para estacionamento dentro do parque, em função da organização do fluxo de veículos.

– A entrada por meio de doação reforça o caráter social do movimento. Entendemos que essa é uma responsabilidade nossa: não apenas realizar eventos e mobilizar recursos na cidade, mas gerar retorno à comunidade. Essa é a forma que encontramos de contribuir de maneira concreta – diz a vice-presidente da comissão executiva.



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Outra novidade é a possibilidade de acampamento no local. Pela primeira vez, 24 das 30 regiões tradicionalistas estarão acampadas. A participação no camping foi viabilizada mediante o pagamento de R$ 15 por dia, valor depositado diretamente para o Lar Vila Itagiba, instituição de Santa Maria que atende homens idosos em situação de vulnerabilidade social.

No sábado, além de acompanhar as provas campeiras, o público poderá participar do fandango de encerramento ao custo de R$ 60 com jantar cortesia.