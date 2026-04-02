Festival Vai de Vinho Brasileiro leva vinícolas à Redenção

Evento aposta em vinhos leves e espumantes como porta de entrada para novos consumidores. Consevitis-RS/Wendel Graupner / Divulgação

Com 900 milhões de quilos de uvas colhidos na safra de 2026, os produtores gaúchos comemoram o encerramento de uma vindima recorde. De acordo com o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), o resultado é 15% maior do que o registrado em 2025.

— A safra deste ano é muito promissora, não só em quantidade, mas também em qualidade. Isso contribui para sensibilizar o consumidor quanto à importância de conhecer e valorizar esta produção, que deve resultar em produtos de excelência — destaca Cristina Carniel, gerente de Promoção para o Mercado Interno do Consevitis-RS.

É nesse clima de expectativa e celebração que o instituto prepara, para 11 de abril, a segunda edição do Vai de Vinho Brasileiro Festival, evento de rua que ocorrerá no Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre. Conforme Cristina, o principal objetivo da programação, que ocorrerá das 16h às 21h, é desmistificar o consumo do vinho, promover a cultura da uva e fortalecer a imagem do Estado como protagonista na produção nacional.

— O vinho é uma bebida muito democrática, especialmente em suas opções mais leves e aromáticas, como os espumantes frescos, que combinam naturalmente com a gastronomia e a convivência entre família e amigos, dentro de um consumo moderado e consciente — reforça.

A seguir, veja cinco motivos para participar do Vai de Vinho Brasileiro Festival em Porto Alegre.

1. Acesso democrático ao vinho

Após estrear em Florianópolis no ano passado, com proposta itinerante, o Vai de Vinho Brasileiro Festival chega a Porto Alegre com foco na ampliação do acesso à bebida. Realizado em espaço público e com entrada gratuita, o evento busca atrair consumidores de diferentes perfis, destacando a diversidade da vitivinicultura gaúcha.

2. Integração entre vinho e gastronomia

A programação reúne 19 vinícolas gaúchas, além de operações gastronômicas e outras atrações. A presença de food trucks reforça a relação do vinho com a gastronomia e os momentos de convivência. A proposta é oferecer um ambiente informal, no qual o público possa circular, experimentar diferentes rótulos e aprender sobre os produtores. Como a programação contempla diferentes públicos, sucos de uva produzidos no Estado também estarão disponíveis para aquisição.

3. Ponto de partida para o enoturismo

Com vinícolas de cinco regiões produtoras, o evento permite ao visitante ter um primeiro contato com diferentes origens e estilos de vinho. A experiência pode funcionar como ponto de partida para o interesse em visitas a vinícolas e roteiros enoturísticos, ampliando o vínculo do consumidor com a origem dos produtos.

4. Consumo mais simples e acessível

Uma das propostas do festival é descomplicar o consumo do vinho. Assim, a experiência não exige formalidades: o público pode consumir a bebida em taças ou copos, em um ambiente aberto e petfriendly. A ideia dos organizadores é reduzir barreiras simbólicas associadas ao vinho e incentivar um consumo mais espontâneo.

5. Diversidade de estilos e novos perfis de consumo

A participação de 19 vinícolas evidencia a pluralidade da produção gaúcha, com diferentes focos e perfis de vinho. Esse cenário reflete mudanças no consumo observadas em pesquisas recentes no Brasil, como a distribuição em diferentes faixas etárias e o protagonismo feminino, além da preferência inicial por vinhos mais leves e adocicados, a exemplo dos moscatéis. Esse movimento aponta para a formação de novos consumidores e a ampliação do mercado de vinho no país.

SERVIÇO:

O QUÊ? Vai de Vinho Brasileiro Festival.

QUANDO? Dia 11 de abril, das 16h às 21h, com entrada franca.

ONDE? Parque Farroupilha, Porto Alegre.