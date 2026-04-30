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Castelo de Pedras Altas: 4ª etapa do projeto de restauro é concluída

Projeto da Associação Castelo de Pedras Altas tem financiamento via Pró-Cultura RS–LIC.

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