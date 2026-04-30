Castelo de Pedras Altas: 4ª etapa do projeto de restauro é concluída

Castelo remete à história de Joaquim Francisco de Assis Brasil. Paulo Rossi / Divulgação

Construído pelo político, diplomata, intelectual e produtor rural gaúcho, Joaquim Francisco de Assis Brasil, o Castelo de Pedras Altas, no município de Pedras Altas, é um monumento importante que remete à cultura e à história do Estado. Em 10 de abril, o complexo inaugurou a 4ª etapa de seu projeto de Restauro e Revitalização.

— Trata-se de um trabalho feito por muitas mãos, que envolve poder público, patrocinadores, associação e comunidade — conta o presidente da Associação Castelo de Pedras Altas, Luiz Carlos Segat.

Em quatro pontos, entenda a importância do local e veja como sua restauração tem mobilizado a sociedade e instituições de diferentes tipos:

Legado histórico

Construído em 1913 e inspirado nas edificações medievais, o Castelo de Pedras Altas guarda a herança histórica de Assis Brasil, uma das grandes personalidades do país. Pioneiro no setor de agricultura, ele introduziu em território nacional raças como os gados Jersey e Devon e a ovelha Ideal, além de contribuir para o melhoramento genético de cavalos árabes e do puro-sangue inglês. Em 1977, por conta de contribuições como essas, foi declarado Patrono da Agricultura no Rio Grande do Sul.

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Assis Brasil também é conhecido como Pai do Direito Eleitoral. Isso porque o primeiro Código Eleitoral, de 1932, foi editado sob suas ideias. Foi esse documento que defendeu que as mulheres tivessem o direito de votar. O gaúcho também é lembrado por ter sido o primeiro deputado estadual e federal do país, além de ter participado da fundação do primeiro partido político do Rio Grande do Sul.

— O castelo preserva a história de seu criador e já foi palco de momentos históricos. Foi ali, em 14 de dezembro de 1923, que o Pacto de Pedras Altas foi assinado. Trata-se do documento que pôs fim à última revolução armada do Estado – destaca Segat.

Herança cultural

O presidente da associação conta que Assis Brasil criou o castelo para colocar em prática tecnologias voltadas à modernização rural brasileira. Além disso, tinha uma preocupação especial com a educação de seus filhos, que resultou na criação de uma biblioteca com milhares de livros em diversos idiomas.

— O acervo inclui obras raríssimas, como um Alcorão em árabe do ano de 1248. Há também volumes da primeira enciclopédia do mundo, que começou a ser escrita em 1745. São obras de extrema importância não só para o Rio Grande do Sul, mas também para a cultura global – afirma Segat.

Projeto de Restauro e Revitalização

A 4ª etapa do projeto de Restauro e Revitalização contemplou obras focadas nas instalações elétricas e pinturas internas do segundo ao último pavimento. Além disso, tratou as infiltrações decorrentes de fissuras nas ameias, cimalhas e paredes. O prédio também ganhou uma galeria de drenagem e ventilação, passou por intervenções nas chaminés e teve portas e janelas restauradas.

De acordo com Segat, a próxima etapa envolverá o restauro do subsolo e do andar onde está situada a biblioteca. A longo prazo, a associação prevê ainda a implantação de um Museu do Território no Castelo de Pedras Altas, que deve contribuir para fomentar o turismo na região.

Trabalho e impacto conjunto

A 4ª etapa do projeto de Restauro e Revitalização do Castelo de Pedras Altas foi aprovada em 2024 e financiada pelo Pró-Cultura RS, da Secretaria da Cultura e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com recursos provenientes da LIC e da Prefeitura Municipal de Pedras Altas.

— Contamos com a participação da Prefeitura, do Estado, de instituições e de empresas patrocinadoras. Inclusive, somos um bom exemplo de que, quando as iniciativas privadas e públicas se juntam por um bem comum, as coisas andam rápido — diz o presidente da Associação Castelo de Pedras Altas.

Em contrapartida a todo o auxílio recebido, o projeto promoveu ações educativas voltadas à sociedade. Entre elas, destacam-se o concurso cultural para seleção de participantes em visitas guiadas e as apresentações de teatro, que encantaram jovens da rede pública com espetáculos realizados nas instalações do castelo.