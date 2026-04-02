Além da moda: confira três motivos para visitar a Loucura por Sapatos

A feira acontece entre os dias 2 e 12 de abril na Fenac. Diego Soares / Divulgação

Renovar o guarda-roupa com a chegada da nova estação ou passear com a família em um espaço repleto de gastronomia, cervejas artesanais e muita moda: essa é a proposta da Feira da Loucura por Sapatos e Festival de Cervejas Artesanais. O evento, que acontece entre os dias 2 e 12 de abril, na Fenac em Novo Hamburgo, já virou parte do calendário oficial da cidade.

Realizada pela Fenac Experiências Conectam, a Loucura por Sapatos reúne os últimos lançamentos e ofertas em calçados, bolsas, acessórios, confecção e uma variedade de produtos, combinando oportunidade de compra com uma experiência completa para os visitantes. Somado às opções para vestuário, também é possível encontrar diversas possibilidades de gastronomia na feira, além de diferentes cervejas no Festival de Cervejas Artesanais.

Para Adi Jeckel, coordenadora da Loucura por Sapatos, a expectativa para essa nova edição é de um evento sólido e com excelentes resultados para expositores e visitantes. A coordenadora detalha que a equipe da feira trabalhou para entregar uma edição estratégica, que equilibra a oportunidade imediata das promoções de coleções anteriores com a vitrine dos lançamentos de Outono/Inverno.

— A equipe se dedicou a atrair um mix diverso de marcas, garantindo que o público encontre desde o 'achado' com preço de outlet até as novidades da estação. Estamos confiantes de que a tradição da feira, somada à renovação das atrações, reforçará o evento como o principal destino de compras e lazer da região neste período — diz.

Confira três motivos para não perder a Loucura por Sapatos e o Festival de Cervejas Artesanais em Novo Hamburgo:

1) Últimos lançamentos da moda

Com mais de 220 expositores e mais de 500 marcas presentes, a Loucura por Sapatos movimenta visitantes apaixonadas por moda no Estado. Quem vai às compras na Fenac já reconhece a Loucura por Sapatos como um evento que é bom não apenas para compras, mas também que entrega experiências.

Para a coordenadora da Loucura por Sapatos a dica de ouro é ir à feira com tempo e disposição para garimpar.

— São diversas marcas e muitas opções, então o ideal é chegar cedo ou durante a semana para conferir tudo com calma. Como as oportunidades são rotativas e o estoque voa, quem olha cada cantinho sempre encontra aquele achado incrível. E, claro, a estratégia perfeita é planejar o dia: faça suas compras com tranquilidade e reserve o final da tarde para celebrar suas comprinhas no Festival de Cervejas Artesanais. É uma recompensa merecida após um dia de boas escolhas — recomenda Adi Jeckel.

2) Diversidade de experiências

Além de ser um espaço destinado a compras de itens de vestuário, a Loucura por Sapatos também oferece opções de entretenimento e lazer para diversos públicos. No Festival de Cervejas Artesanais, visitantes têm um espaço para um happy hour entre amigos depois do trabalho ou uma pausa após um dia de compras. A coordenadora do evento explica que o festival foi criado para ser o ambiente descontraído do evento.

— Sabemos que bater perna atrás do sapato perfeito cansa, então criamos um refúgio que une o melhor da gastronomia local, o talento de músicos da região e, claro, rótulos artesanais de altíssima qualidade. Ele é multifacetado: serve tanto para o visitante que quer relaxar os pés e ouvir uma boa música, quanto para aquele grupo de amigos que marca um happy hour animado. É o equilíbrio perfeito entre momento de descanso e o prazer de um momento de descontração — complementa Jeckel.

3) Facilidade de acesso e infraestrutura

Todos os anos, a Loucura por Sapatos reúne milhares de visitantes, em especial pessoas vindas da região metropolitana de Porto Alegre, Vale dos Sinos, Paranhana e Taquari. Por esse motivo, o evento foi pensado para garantir a facilidade de acesso. Para quem vem da Capital, utilizar o trem é uma opção de fácil acesso. Descendo da estação Fenac, os visitantes já estão na entrada da feira, que também disponibiliza um translado gratuito até os pavilhões.

Quem vai ao evento de carro pode ficar tranquilo, já que Fenac oferece um amplo espaço de estacionamento, com duas mil vagas. Para todas as idades, a Loucura por Sapatos oferece um espaço com segurança e conforto aos visitantes. Na Fenac, os ambientes são climatizados, possuem circulação espaçosa e são equipados para oferecer uma experiência com acessibilidade e inclusão.

Loucura por Sapatos e Festival de Cervejas Artesanais

Quando: 2 a 12 de abril

Horário: segunda a quarta das 14 às 21h; quinta a domingo das 10 às 21h (Loucura por Sapatos) e de segunda a sexta das 16 às 22h; sábados e domingos das 12 às 22h (Festival de Cervejas Artesanais)

Local: Fenac - Av. Nações Unidas, 3825 (Novo Hamburgo)

Ingressos: R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (meia para estudantes e maiores de 60)

Gratuidade: para menores de 6 anos e de segunda a sexta para quem apresentar o print da feira nas redes sociais ( Instagram ou Facebook )

Estacionamento: R$ 20,00

Promoção: Fenac Experiências Conectam

Patrocínio: Vero