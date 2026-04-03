3 motivos que tornam imperdível o show de Geraldo Azevedo em Porto Alegre 

Geraldo Azevedo percorre sete capitais em nova fase da turnê. Junior Penha / Divulgação

O cantor e compositor Geraldo Azevedo se apresenta em 23 de maio, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, com a segunda fase da turnê “Oitentação”. A nova etapa dá continuidade ao projeto que celebrou os 80 anos do artista em 2025 e agora segue com uma série de shows e um registro fonográfico. Ao lado da banda, o pernambucano revisita clássicos da carreira e reafirma uma trajetória de mais de cinco décadas dedicadas à música.

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— O balanço da primeira fase é extremamente positivo. Foi um ano em que me senti celebrado de forma muito intensa e verdadeira. Em cada cidade por onde passamos, o público transformou o show em uma grande festa. Fui recebido com muito carinho pelos fãs, contratantes e pela imprensa, sempre com respeito à minha trajetória. Isso me tocou profundamente, porque mostra que tudo o que construí ao longo desses anos fez sentido — comenta Geraldo Azevedo.

A seguir, três motivos que tornam imperdível o show de Geraldo Azevedo em Porto Alegre:

1. Repertório emblemático

O show traz um panorama consistente da trajetória de Geraldo Azevedo, com canções que atravessam diferentes fases da carreira e ajudam a contar sua história. No setlist, estão sucessos como “Caravana”, “Dia Branco”, “Moça Bonita”, “Táxi Lunar” e “Bicho de 7 Cabeças”, além de surpresas que nem sempre aparecem nas apresentações ao vivo.

— Houve uma preocupação especial em escolher canções com temáticas positivas, que falam de amor, esperança e união. Um exemplo é “SOS Natureza”, uma música linda, que sempre me emocionou pela força da sua mensagem e pela ideia de construção de um mundo melhor — conta o cantor.

Nesta segunda fase da turnê, o artista também promove ajustes pontuais no repertório, sem alterar a essência do espetáculo. Entre as novidades, está a inclusão de uma suíte que reúne “Caravana”, “Talismã” e “Barcarola do São Francisco”, criando, assim, novos momentos de conexão com o público.

2. Valorização da música nordestina

A apresentação também reforça o poder da música nordestina como elemento central da obra de Geraldo Azevedo.

— O Nordeste é um berço riquíssimo de ritmos, melodias e tradições que ajudaram a construir a identidade musical do Brasil. Hoje, ele ocupa um espaço muito importante e respeitado no cenário nacional, sendo reconhecido tanto pela sua força cultural quanto pela sua capacidade de renovação e influência em novos artistas — salienta.

Para ele, a permanência dessas canções no imaginário popular é um dos sinais mais fortes da conexão com o público ao longo do tempo.

— É uma sensação maravilhosa e de muita gratificação ver músicas compostas há tantos anos ainda dialogando com diferentes gerações. É algo que me dá uma sensação de plenitude. Acho que esse é o maior desejo de qualquer artista: que sua obra ultrapasse o tempo e continue fazendo sentido para as pessoas, independentemente da época — afirma Geraldo Azevedo.

3. Oportunidade única

A segunda fase da turnê “Oitentação” se consolida como uma oportunidade única de assistir ao espetáculo ao vivo em Porto Alegre que celebra os 80 anos de Geraldo Azevedo. A apresentação, inclusive, marca o retorno do artista à capital gaúcha em show solo após seis anos.

Ao todo, sete capitais estão no roteiro – Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, João Pessoa, Rio de Janeiro e São Paulo, com encerramento em Salvador. Paralelamente, o show ganha registro fonográfico, com lançamento pela Altafonte nas plataformas digitais em 24 de abril, mesma data de estreia desta etapa da turnê.

— Público gaúcho, venha comemorar comigo esses 80 anos de vida, estrada e história. É uma apresentação feita com muito carinho, pensada para emocionar, alegrar e reunir pessoas em torno da música. Quem vier, certamente viverá uma experiência especial — convida Geraldo Azevedo.

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