Roteiro da fé: siga os passos de João Pozzobon em Santa Maria

Casa onde João Luiz Pozzobon viveu foi transformada em um museu e pode ser visitada. Secretaria de Comunicação Mãe Peregrina / Divulgação

O turismo religioso em Santa Maria está próximo de ganhar um atrativo relevante: a beatificação do diácono João Luiz Pozzobon , uma possibilidade concreta após mais de 30 anos do início do processo no Vaticano, em 1994. Hoje já considerado venerável pela Igreja Católica, o homem que peregrinava com uma imagem de Nossa Senhora, evangelizando a população local, depende do reconhecimento de algum milagre para ser o mais novo santo brasileiro – e o primeiro gaúcho.

Nascido em 1904, em São João do Polêsine, e falecido em 1985, Pozzobon teve uma vida de longa peregrinação. Por seus cálculos, ele percorreu a pé 140 mil quilômetros (cerca de três voltas e meia na Terra) carregando nos ombros a imagem da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, que pesava 11 quilos.

A trajetória começou em 1950. Partindo do Santuário Tabor, João Pozzobon deu início à Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt, em sua missão de levar a fé a famílias, escolas, presídios e hospitais da região, sempre com a imagem nos braços.

Nesses 35 anos de pregação e de fé, Pozzobon deixou alguns milagres pendentes de comprovação, que estão em análise no Vaticano. Os relatos falam de uma menina cega que voltou a enxergar, por exemplo, e de um rapaz que sofreu um grave acidente de moto, mas se recuperou, de acordo com o padre Vitor Hugo Possetti, vice-postulador da Causa de Beatificação.

O projeto Santa Maria Tem!, iniciativa do Grupo RBS em parceria com a Prefeitura de Santa Maria, evidencia o turismo religioso, o qual impulsiona o investimento, a cultura e o conhecimento regional. Conhecida como Cidade Peregrina e reconhecida no Plano Municipal de Turismo como Território do Sagrado, Santa Maria recebe quase 300 mil turistas por ano, muitos deles motivados pela fé e pela devoção mariana, o que resulta em R$ 80,1 milhões em recursos para o município. Para acolher os turistas, a cidade conta com uma infraestrutura de 28 hotéis, 23 motéis e cerca de 3,1 mil leitos, além de 295 restaurantes e 174 espaços para eventos.

Conheça três atrações ligadas à vida de João Pozzobon:

1. Casa Museu João Luiz Pozzobon

Armazém de João Pozzobon, situado na casa onde ele vivia, foi mantido como na época do diácono, assim como os demais cômodos da residência. Secretaria de Comunicação Mãe Peregrina / Divulgação

A casa onde João Pozzobon morou com a esposa e os sete filhos conta com os mobiliários e utensílios deixados do jeito em que estavam quando ele e a família viviam ali. Os detalhes estão por toda parte, como os quadros da Campanha Mãe Peregrina com seus escritos, os sapatos, a mala, o terno e a gravata com os quais fazia as peregrinações. É também um lugar de espiritualidade, de oração, com uma capela localizada no quintal.

2. Capela Nossa Senhora das Graças

Local onde está sepultado o corpo de João Pozzobon recebe missas e atividades religiosas. Secretaria de Comunicação Mãe Peregrina / Divulgação

A dois imóveis de distância da Casa Museu fica a Capela Nossa Senhora das Graças, onde está sepultado o corpo de João Pozzobon. No local há uma sala memorial sobre o diácono, com peças, trajes e instrumentos que ele utilizava, além de um sacrário original onde ele fazia sua adoração e pegava a Sagrada Comunhão para levar os enfermos. A capela é um lugar onde também há missas e outras atividades religiosas.

3. Capelinhas azul, branca e rosa

Capelinha Rosa é conhecida também como Capelinha do Amor e é considerada um lugar de espiritualidade e oração. Secretaria de Comunicação Mãe Peregrina / Divulgação

As três cores compõem o manto de Nossa Senhora. A capelinha azul foi construída por João Pozzobon, que se referia a ela como um lugar de graça espiritual e acolhimento. Em torno, foram construídas 14 casas para pessoas carentes, que hoje não existem mais, mas são lembradas pela ação apostólica de João. A capelinha rosa pode ser alcançada a pé, no bairro Vila Floresta. João deu o título de Capelinha do Amor a essa construção, considerada um lugar de espiritualidade e de oração. Já a capela branca, na Vila Bilibio, também construída por João Pozzobon, é marcada por um milagre: o início de um incêndio que foi apagado no momento em que chegou a imagem da Mãe Rainha.