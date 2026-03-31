Páscoa na Região das Hortênsias valoriza tradição

Feriado de Páscoa movimenta culturalmente e economicamente a região Cleiton Thiele / Divulgação

Por Paola Schommer Benevenuto

Assessora de Turismo da Sicredi Pioneira

Na Região das Hortênsias, a Páscoa vai além do calendário: ela se transforma em uma experiência que envolve tradição, cultura, criatividade e sabores que fazem parte da identidade local. É um período em que cidades se mobilizam para receber moradores e visitantes com uma programação diversa, pensada para todas as idades e conectada às características que tornam a região única.

Os eventos tomam forma em decorações temáticas, apresentações culturais, atividades para crianças, celebrações religiosas e experiências gastronômicas que agradam diferentes gerações. Cada município imprime o seu jeito de celebrar, fortalecendo o vínculo entre comunidade, empreendedores e visitantes, além de manter o turismo ativo também nesta época do ano e criando oportunidades para que famílias vivenciem a data de forma próxima e significativa.

Um dos grandes símbolos desse período é o chocolate, produzido de forma artesanal e profundamente conectado à história da região. Gramado se destaca nesse cenário com o reconhecimento da Indicação Geográfica do Chocolate de Gramado, que valoriza o saber-fazer local, a qualidade dos produtos e a tradição construída ao longo do tempo. Durante a Páscoa, esse patrimônio ganha ainda mais visibilidade, conectando cultura, turismo e fomentando a economia local.

Reconhecimento

Valorizar a Páscoa na Região das Hortênsias é reconhecer o trabalho coletivo de quem produz, organiza eventos e acolhe o público, fortalecendo o comércio, o turismo e o desenvolvimento regional. Para viver essa atmosfera especial, o convite é planejar uma visita a cidades como Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula, que oferecem programações, cenários encantadores e experiências únicas durante o período.