Páscoa Encantada leva cultura, tradição e diversão para Colinas

Coelhos, ovos e itens lúdicos compõem a decoração da cidade. Maria Eduarda Conte / Assessoria de imprensa

Colinas já está preparada para receber mais uma edição da Páscoa Encantada, evento tradicional do município que, neste ano, será realizado entre 14 de março e 5 de abril. A programação mobiliza a comunidade e promete transformar a cidade em um grande cenário temático, inspirado nas origens de um dos principais símbolos da data.

O tema “Da origem à fé cristã: A história do ovo de Páscoa” convida o público a percorrer as diferentes interpretações do símbolo ao longo do tempo. A proposta é conectar tradição, cultura e espiritualidade, resgatando o significado histórico do ovo como representação de renovação e vida, ao mesmo tempo em que valoriza sua presença nas celebrações contemporâneas da Páscoa.

Destaques da programação

A decoração é um dos principais diferenciais do evento. Durante o período da Páscoa Encantada, a cidade recebe elementos como coelhos, ovos e diversos itens lúdicos que ajudam a criar cenários voltados ao espírito da data.

A programação cultural gratuita inclui espetáculos teatrais, apresentações de corais e de grupos de dança e shows musicais. Entre os momentos mais aguardados estão o desfile de Páscoa, o encontro de orquestras e a escolha da nova corte do município, marcada para 20 de março, data em que Colinas celebra seu aniversário.

As crianças e as famílias também têm atividades garantidas no evento. Estão previstas apresentações teatrais, oficinas, brinquedos infláveis, parque de diversões e a tradicional Caça ao Ninho, uma das atrações que mais mobiliza os pequenos. Outro destaque é o passeio de trenzinho, que percorre os principais pontos decorados da cidade.

Além das atrações culturais, o evento contará com espaços destinados à comercialização de produtos e alimentação. Serão disponibilizados 10 pontos para comidas e bebidas, além de 10 ambientes externos para outros segmentos e quatro áreas voltadas a agroindústrias.

Altas expectativas

A expectativa da organização é de que mais de 50 mil pessoas visitem a cidade durante a Páscoa Encantada. O público esperado representa cerca de 20 vezes a população de Colinas, que possui aproximadamente 2,5 mil habitantes.