Para onde ir na Páscoa? Canela aposta em programação para toda a família 

Cercado por natureza e a poucos metros do centro, Tri Hotel Canela oferece programação especial na Páscoa. Alexsander Cesar / Divulgação

Com a expectativa de receber milhares de visitantes em mais uma edição de sua programação de Páscoa, Canela promete figurar entre os destinos mais procurados do Rio Grande do Sul neste período de celebração. A agenda, que ocorre entre os dias 21 de março a 19 de abril de 2026, reúne atrações gratuitas, decoração temática e experiências imersivas, com opções para diferentes perfis de turistas.

Seja para quem viaja em família em busca de momentos de lazer e convivência, para aqueles que desejam explorar a gastronomia local ou para os apaixonados por chocolate, Canela oferece roteiros que satisfazem todos os gostos.

— Este período é tão especial por conta da gastronomia, do chocolate, da decoração e dos espetáculos gratuitos que atraem visitantes de diferentes perfis. Toda a atmosfera encanta: o coelhinho, a cidade enfeitada e a possibilidade de aproveitar tanto as atrações da Serra quanto a estrutura da hospedagem — destaca Naiara Boeira, gerente do Tri Hotel Canela.

Segundo ela, o feriado é tradicionalmente marcado pela presença de famílias, muitas com crianças de 3 a 10 anos, em busca de lazer e experiências afetivas. Nesse contexto, o passeio ganha um significado que vai além do turismo.

Para a professora aposentada Maria Helena Moraes, por exemplo, a viagem representa também um recomeço: após perder a casa na enchente de 2024 no Estado, ela encontrou nas novas vivências uma forma de seguir em frente.

— Perdemos muitas memórias em fotografias e vídeos. Agora estamos reconstruindo isso com as crianças e adolescentes da família, vivendo momentos juntos e valorizando o lado lúdico da Páscoa — relata.

Confira diferentes formas de aproveitar a Páscoa em Canela:

Em família

Piscina aquecida do Tri Hotel Canela garante momentos de lazer para toda a família, independentemente do clima. Alexsander Cesar / Divulgação

Mais do que uma data comemorativa, a Páscoa tem se consolidado como um período de reconexão familiar, especialmente para quem viaja com as crianças, quando o feriado ganha um significado ainda mais afetivo. Em Canela, esse perfil encontra uma combinação que funciona como uma fórmula: programação temática, momento de lazer e vivências pensadas para criar memórias em família.

No Tri Hotel Canela a proposta é oferecer uma experiência completa, possibilitando que os hóspedes aproveitem o feriado até mesmo sem sair de suas instalações. Com ambientação e decoração especial de Páscoa, o hotel oferece uma programação interna gratuita, disponibilizada já no check-in, que inclui recreação infantil diária e atividades temáticas, como oficinas de pintura de ovos e máscaras, confecção de árvore pascal (osterbaum), visita do Coelho Tri Maroto e a tradicional caça aos ovos no bosque de cinco hectares — uma das atrações mais aguardadas pelas crianças.

— Em um período de grande movimento na cidade, muitas famílias preferem viver essa experiência com mais tranquilidade, dentro do próprio hotel. O hóspede pode chegar, tomar um café quentinho, fazer o check-in e aproveitar imediatamente toda a estrutura, que inclui piscina aquecida, restaurante, áreas de lazer, ampla área verde e uma loja de chocolates artesanais com produtos da região — explica Naiara.

A estrutura, aliás, é pensada justamente para favorecer a convivência, equilibrando descanso e diversão. Cliente do Tri Hotel Canela há muitos anos, Maria Helena já esteve na cidade este mês e pretende retornar na Páscoa para confraternizar em família.

— Um dos diferenciais do Tri Hotel são esses espaços que permitem o convívio e proporcionam aconchego à família. Podemos tomar chimarrão enquanto as crianças brincam, jantar no próprio hotel e aproveitar o tempo juntos. Isso cria memórias que marcam, independentemente do clima que faça — destaca a professora aposentada.

Para quem busca mais movimento, a cidade também oferece diferentes opções de passeios, atendendo toda a família.

— Aqui pertinho, temos a Cascata do Caracol, o Skyglass, que é uma plataforma com bondinhos aéreos, a Roda Gigante, que vemos pela janela do hotel, e o Alpen Park, com opções de aventura e diversão para todos os públicos — recomenda Naiara.

Além disso, até o dia 5 de abril, famílias com até duas crianças que comprarem sua diária no Tri Hotel Canela ganham até dois ingressos para o Parque Criamigos.

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Experiências gastronômicas

Café da manhã do Tri Hotel Canela brinda hóspedes com opções variadas e ambiente acolhedor para começar bem o dia na Serra Gaúcha. Alexsander Cesar / Divulgação

Conhecer ou revisitar a gastronomia local é mais uma das possibilidades para aproveitar a Páscoa na cidade, com cardápios que agradam aos mais diversos paladares. Entre as dicas de Naiara estão a churrascaria Garfo e Bombacha, que serve o tradicional churrasco gaúcho acompanhado de show típico; a Cattedrale Galeteria, com vista para a Catedral de Pedra, para quem aprecia a culinária italiana; e o Café Colonial Gramado, que oferece uma experiência gastronômica farta e tradicional da região ao lado.

Grande parte dos restaurantes mais conhecidos se concentra nos arredores da Catedral de Pedra e ao longo da Avenida Central, o que facilita a circulação a pé para quem está no centro. A proximidade também favorece os hóspedes do Tri Hotel Canela, localizado a cerca de 500 metros dessa região. A localização permite aproveitar tanto a gastronomia local quanto a decoração temática da cidade.

Aliás, para quem prioriza a comodidade, o Tri Hotel oferece opções de lanches e refeições em seu restaurante próprio, o Sorelle, aberto das 11h às 23h. No mesmo ambiente também é possível aproveitar uma carta de bebidas variada e um welcome drink de boas-vindas: uma refrescante mimosa, cuja coloração remete à identidade visual da rede Tri Hotéis.

No final de semana da Páscoa, os hóspedes do Tri Hotel Canela poderão desfrutar de um café da manhã especial.

— Preparamos um cardápio variado que, além de pães, frutas, sucos e bolos, contará com uma seleção exclusiva de miniovos de colher, biscoitos de Páscoa, macarons, brownies e outras delícias pensadas para tornar a experiência ainda mais saborosa — antecipa Naiara.

Amantes do chocolate

Durante este período a tradição do chocolate artesanal ganha ainda mais destaque entre os chocólatras. Lojas, fábricas e cafés oferecem experiências sensoriais que vão de degustações a vivências interativas.

— O Parque Terra Mágica Florybal, por exemplo, fica bem pertinho do hotel e é um passeio encantador para o dia todo, em meio à natureza, com atrações de Páscoa para toda a família — recomenda a gerente.

Já em Gramado, é possível visitar outras marcas tradicionais da cidade, como Lugano e Prawer, que se apresenta como a primeira fábrica de chocolates artesanais do Brasil. Também na cidade vizinha, Naiara indica a Gramartti, uma opção de produção familiar, caseira e com preços acessíveis. Além disso, o próprio Tri Hotel Canela possui uma loja interna que oferece chocolates de ambas as cidades serranas.