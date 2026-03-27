Novo complexo Fly 51 abre as portas em Porto Alegre neste sábado

Com mais de 27 mil metros quadrados de área total, a Fly 51 foi construída no sítio Aeroportuário de Porto Alegre e deve receber shows e eventos ao longo do ano. Fly 51 / Divulgação

Apenas dois dias após completar 254 anos, Porto Alegre ganha de presente um novo espaço para eventos. Isso porque será inaugurada neste sábado, 28, a Fly 51 — arena projetada para receber shows e outras atrações culturais. A expectativa dos organizadores é de movimentar até R$ 250 milhões anuais e atrair grandes nomes da música para a Capital.

Com mais de 27 mil metros quadrados de área total junto ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, a estrutura foi construída em um terreno de concessão da Fraport Brasil, que administra o aeroporto. O projeto recebeu investimento de R$ 40 milhões, fruto de parceria entre o Grupo TE2 Hospitality, o Grupo GV (Greenvalley), a GDO Produções e o Grupo Prime.

Para sua estreia, que acontece na semana de aniversário de Porto Alegre, o espaço traz o show da dupla Zé Neto & Cristiano. A abertura dos portões está prevista para as 15h, e a venda de ingressos ocorre pelo site oficial da Fly 51. Conforme Kamil Nagib Sarquis, diretor de Eventos e Marketing da GDO Produções, a expectativa da estreia é reunir cerca de 10 mil pessoas, com impacto na rede hoteleira, comércio e restaurantes.

– Este é um momento muito especial para todos nós. Além de marcar a estreia da Fly 51, queremos proporcionar ao público uma experiência única, com um grande show e a oportunidade de conhecer o espaço em primeira mão – destaca Sarquis.

Curtiu a novidade? No site da Fly 51 você encontra a programação completa !

A próxima atração também já está definida. No dia 4 de abril, o Fly 51 recebe dois grandes nomes do pagode nacional: Sorriso Maroto e Turma do Pagode.

A seguir, veja cinco diferenciais da Fly 51 que devem atrair gaúchos de todo o Estado.

1. Localização

Porto Alegre é uma cidade de fácil acesso para pessoas de praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul. A localização da Fly 51 é um dos diferenciais que tornam o ponto ainda mais estratégico: é situada dentro do sítio aeroportuário, próxima à Avenida Sertório, eixo central de transporte público da Capital, a poucos metros da estação de trem e dos acessos à Região Metropolitana. Assim, tanto o acesso terrestre quanto aéreo é facilitado. Além disso, a área conta com um estacionamento amplo e próprio.

2. Infraestrutura

O complexo tem capacidade modulável, podendo receber de 2 mil a mais de 10 mil pessoas em ocasiões especiais. São mais de 6 mil metros quadrados de área coberta — sendo 10 mil metros quadrados no total — com estacionamento para até 400 carros, além de praças de alimentação, quase 400 banheiros, espaços de descanso e bem-estar, ambulatórios equipados, áreas VIP e ambientes exclusivos para artistas e convidados. O palco será retrátil e modular, permitindo diferentes configurações.

3. Curadoria artística e experiência do público

A Fly 51 é resultado de uma parceria entre grupos que atuam na produção de eventos e entretenimento. A proposta é receber shows de diferentes gêneros musicais, incluindo eletrônica, pagode e sertanejo, além de eventos corporativos, congressos, feiras e celebrações sociais, já que a casa poderá ser locada. A expectativa é sediar de três a quatro eventos por mês em um cenário que, por conta da localização, incorpora sobrevoos de aeronaves em baixas altitudes.

4. Serviços e facilidades

O espaço conta com áreas de descanso, lounges e opções de alimentação pensadas para oferecer uma experiência confortável ao público.

5. Impacto econômico

Segundo os organizadores, a expectativa é de que a operação da casa movimente até R$ 250 milhões por ano. Para tanto, a proposta é manter uma agenda regular de eventos, com impacto em setores como hotelaria, transporte e alimentação na Capital.

Serviço

O quê: Show de inauguração da Fly 51 com Zé Neto & Cristiano + Netto DJ e muito mais

Quando: Sábado, 28 de março, a partir das 16h

Onde: Rua Augusto Severo, 797, bairro Anchieta, Porto Alegre.

Ingressos: a partir de R$ 120,00 disponíveis em www.fly51.com.br/ ou na bilheteria do evento.