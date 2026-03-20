Festival Vale dos Vinhedos terá três dias de programação aberta ao público

Festival celebra a Vindima 2026 com experiências que levam comunidade e turistas a viverem o roteiro enoturístico mais famoso do Brasil. APROVALE / Divulgação

Criado para brindar o encerramento da vindima e o trabalho de viticultores e vinhateiros, o Festival Vale dos Vinhedos chega para transformar o período em um grande momento de celebração coletiva, ampliando o olhar sobre o vinho para tudo o que existe ao seu redor: a cultura, a gastronomia, a paisagem, as pessoas e a identidade do território.

Berço da primeira Denominação de Origem de vinhos e espumantes do Brasil, o Vale dos Vinhedos é apresentado pelo festival como um território vivo, onde tradição e inovação caminham juntas e onde o saber-fazer é transmitido entre gerações. A iniciativa também reforça a integração entre os três municípios que formam o Vale — Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul —, evidenciando uma identidade construída de forma compartilhada.

— É um evento pensado para produtores, moradores e visitantes, que valoriza o envolvimento da comunidade e celebra o resultado de um ano de trabalho. O festival traduz a essência do Vale dos Vinhedos: um território construído de forma coletiva, onde o vinho, a cultura e as pessoas caminham lado a lado — afirma o presidente da APROVALE, André Larentis.

Confira os destaques de cada dia da programação do 1º Festival Vale dos Vinhedos:

Sexta-feira (27 de março)

A abertura do Festival Vale dos Vinhedos será marcada por uma experiência cheia de estilo: o Jantar de Gala Tempo e Legado, realizado no Hotel Villa Michelon. Elaborado pelo chef Rodrigo Bellora, referência nacional quando o assunto é cozinha autoral conectada ao território, o banquete terá cinco tempos. Para harmonizar a experiência, 14 rótulos icônicos locais de safras emblemáticas — muitos deles já esgotados no mercado.

O coquetel de boas-vindas, por exemplo, terá snacks típicos da região acompanhados por rótulos como o Espumante Nature Vitória Lúcia, da Vinícola Cave do Sol; o Espumante Brut Blanc de Blanc, da Vinícola Maison Forestier; o PP Semillon IGVV 2023, da Pizzato Vinhas e Vinhos; o Chardonnay DOVV 2022, da Peculiare Vinhos Únicos; o Perfetto Merlot 2020, da Vinícola Torcello; o Deorum Merlot DOVV 2018, da Vinícola Ales Victoria; e o Lavoro Gran Reserva 2020, da Vinícola Larentis.

Durante o jantar — que contará com pratos como raviolone de lagosta com caviar e costela acompanhada de rôti de aipim e demi-glace de butiá — serão servidos exemplares como o Grande Vindima Quorum 2012, da Lídio Carraro Vinícola Boutique; o Gran Reserva 2005, da Vinícola Don Laurindo; o Syrah Eterno 2017, da Vinícola Almaúnica; o Gran Chardonnay DOVV 2023, da Casa Valduga; o Espumante Miolo Íride DOVV 2015, da Vinícola Miolo; além do exclusivo 10 Lotes DOVV, elaborado pela Aprovale e consagrado como o primeiro vinho coletivo com Denominação de Origem de Vinhos do Brasil.

– Abrir nossas adegas e reunir rótulos históricos na noite inaugural do festival é uma forma de celebrar não apenas a safra recém-encerrada, mas todo o caminho construído pelo território. O evento nasce para consolidar o Vale dos Vinhedos como um dos grandes destinos do vinho brasileiro, e o jantar de gala traduz essa excelência em sua forma mais emblemática – destaca Larentis.

O jantar é exclusivo para 170 convidados, com ingressos individuais vendidos a R$ 1.290 por pessoa.

Sábado (28 de março)

No segundo dia, o festival convida produtores, moradores e visitantes a participarem de um grande evento ao ar livre no Centro Histórico do Vale dos Vinhedos. Pautada em temas como vinho, cultura, arte e comunidade, a experiência tem entrada gratuita. Os vinhos, espumantes e suco de uva serão comercializados pelas vinícolas e a taça do evento custará R$ 15.

Entre as principais atrações destaca-se o Espaço Cultural, onde será possível conferir exposições de artesanato, artefatos históricos e equipamentos antigos de produção de vinho. Haverá ainda oficinas como a de dressa e de empalhar garrafão, espaços com produtos locais, áreas gastronômicas e a Arena de Atividades e Jogos, que promete resgatar tradições como a pisa da uva e os jogos coloniais, como a Mora e Cartas.

Atrações artísticas, como coral, dança, banda musical e intervenções teatrais, também embalarão a programação do sábado. O ponto alto do dia, contudo, será às 17h30min, com a Cerimônia de Agradecimento e Comemoração à Safra, um ritual simbólico que reúne produtores e público em torno da chegada dos vinhos em barricas, com direito a banda marcial, bênção da safra, abertura dos barris e distribuição de vinho para os participantes.

Domingo (29 de março)

A programação do último dia começa com a Caminhada Vivendo o Vale, conduzida pela organização do festival e pensada para levar o público a percorrer caminhos alternativos entre vinhedos, fora das vias principais, em rotas que envolvem a comunidade local. O trajeto inicia na Capela das Neves — famosa por ter sido construída entre 1904 e 1907 com vinho no lugar de água na argamassa — e segue por igrejas e pontos históricos até o empreendimento Famiglia Tasca.

Sujeita às condições climáticas, a caminhada ocorre das 8h às 12h30min, com paradas a cada dois quilômetros para experiências culturais, como degustações, apresentações musicais, encontros com produtores locais e conteúdos sobre o terroir. O ingresso custa R$ 140.