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Festival Vale dos Vinhedos terá três dias de programação aberta ao público

De 27 a 29 de março, evento traz jantar icônico, cultura do vinho e gastronomia no Centro Histórico do Vale dos Vinhedos

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